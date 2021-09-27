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Европа Центральная и Восточная
CEE
Central and Eastern Europe


27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 1
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки 2
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
16.07.2020 Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков 2
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 1
07.02.2020 Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
05.04.2019 Конец прекрасной эпохи. В России бум продаж сверхдешевых смартфонов 1
03.04.2019 Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
06.03.2019 Центр технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка возглавит Евгения Овчинникова 1
27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 1
14.02.2019 IDC: россияне перешли на дорогие смартфоны — как в докризисном 2014 году 1
29.03.2018 HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3 2
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 2
21.07.2014 Рынок ПК в России рухнул на 20% 1
18.07.2014 Спрос на ПК в России продолжает снижаться 2
15.07.2014 Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине 1
26.06.2014 В Microsoft Россия назначен новый президент 1
23.06.2014 Apple открыла в России вакансию менеджера по работе с госорганами 1
21.05.2014 Продажи ПК падают из-за мобилизации 2
18.04.2014 Политическая и экономическая нестабильность обвалила рынок ПК в России, Казахстане и Украине 2
20.03.2014 Низкий спрос в России и другие факторы уронили серверный рынок в Европе 1
06.02.2014 «ЮниКредит Банк» внедрил CRM-систему для корпоративных клиентов 1
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы 3
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
08.04.2013 Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы 8
19.01.2013 SAP объявил имя нового директора в России и СНГ 1
23.07.2012 Европейский рынок ПК растет благодаря России 1
21.07.2012 Поставки ПК в регион EMEA возросли на 9,1% во II квартале 2012 г. 1
15.12.2010 HP подвела итоги работы подразделения бизнес-критичных систем в России 1
15.06.2010 Россия: объем рынка доступа в Сеть составит $5,9 млрд к 2014 г. 2
03.06.2010 Рынок серверов в России в 1-м квартале 2010 г. вырос на 58% 2
14.05.2010 EMC будет продавать решения Brocade для конвергентных сетей и сетей 10 GbE 1

Публикаций - 51, упоминаний - 81

Европа Центральная и Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 2959 15
Dell EMC 2433 14
Acer Group 1383 12
Lenovo Group 1645 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 9
Apple Inc - Эппл Рус 7761 7
Samsung Electronics 5759 7
Fujitsu 751 7
Toshiba Corporation 1114 6
IBM 3586 6
SAP SE 3230 4
Oracle Corporation 3389 4
HP - Hewlett-Packard 911 4
Microsoft Corporation 11253 4
АФК Система ПАО 1003 3
Sony 2453 3
Cisco Systems 2074 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Oracle Sun Microsystems 404 2
NEC 436 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
Intel Corporation 4234 2
Amazon Inc - Amazon.com 1480 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Nokia Networks 54 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Huawei 2736 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Hitachi Vantara 100 2
Hitachi 480 2
RBI 15 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
G-Core Labs 64 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
RRC 67 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
ESW Capital 5 2
РесурсТранс 16 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Citigroup 114 2
International Petroleum Limited 1 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Spring Capital 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
PwC Россия 6 1
PwC UK 1 1
Абсолют Банк 94 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
ТНК-ВР Холдинг 149 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ВТБ Банк Москвы 373 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
Роснефть НК 367 1
Visa International 1347 1
Альфа-Банк 1128 1
LinkedIn 521 1
Связной ГК 887 1
Росгосстрах 183 1
eBay Inc 536 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Банк Зенит 134 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
МКС - Международная космическая станция 102 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 2
Руссофт - Russoft 254 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Электроника 65 2
МФУ - Многофункциональное устройство 600 2
ИТ-аутсорсинг 674 2
Smartphone - Смартфон 774 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 52 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 213 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 135 1
Робототехника промышленная 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 165 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 554 1
PoE - Power over Ethernet 279 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 151 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Google Android 10752 4
Microsoft Windows 10 6707 3
Intel x86 - Архитектура процессора 995 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Apple iPad 3263 2
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM Watson Studio 3 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Intel Itanium 80 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Microsoft Outlook 652 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Райффайзен R-chain - блокчейн-платформа 4 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
HP LaserJet MFP M - серия МФУ 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Райффайзен Elevator Lab 2 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
IBM System X 64 1
HP PageWide 21 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 54 1
HP ServiceGuard 9 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
IBM Cloud 84 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 48 1
IBM Watson 105 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Носенко Артем 3 2
Прянишников Николай 210 2
Трубинов Алексей 3 2
Постолатий Виталий 20 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Мишин Глеб 47 2
Богачев Игорь 172 2
Бородин Геннадий 4 2
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 2
Пальников Павел 2 2
Дергунова Ольга 60 2
Вайнер Всеволод 24 2
Тихонова Кристина 44 2
Кушнир Леонид 16 2
Зинкевич Сергей 18 2
Никифоров Николай 1126 2
Капишников Дмитрий 6 1
Андрюхин Олег 1 1
Бабинина Ольга 7 1
Антонио Антониос 1 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Меднов Сергей 115 1
Асланян Сергей 76 1
Матвеев Сергей 6 1
Бунин Алексей 6 1
Низовский Григорий 17 1
Семенов Игорь 7 1
Юмашев Валентин 6 1
Калинин Денис 63 1
Розанов Всеволод 6 1
Щербаков Борис 21 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Бетсис Павел 84 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Засурский Артём 7 1
Долгов Владимир 39 1
Новиков Константин 12 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
Восточная Европа 1701 44
Россия - Российская федерация - РФ 57914 43
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 20
Ближний Восток 1487 18
Европа 3804 18
Африка 1508 17
Европа Западная 621 16
Украина 3431 14
Польша - Республика 836 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 7
Венгрия 299 7
Румыния 349 7
Чехия - Чешская Республика 506 7
Азия - Азиатский регион 1534 6
Казахстан - Республика 2665 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 6
Индия - Республика 2188 5
Япония 2832 5
Германия - Федеративная Республика 3702 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 4
Сербия - Республика 129 4
Словакия - Словацкая Республика 214 4
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 15 4
Австрия - Австрийская Республика 531 4
Болгария - Республика 307 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 4
Латинская Америка 729 3
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 3
Канада 1326 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
Украина - Киев 484 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Албания - Республика 56 2
Малайзия 347 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Хорватия - Республика 119 2
Америка 469 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Аутсорсинг 84 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 162 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 1
Комсомольская Правда - Газета 23 1
CoinMarKetCap 14 1
IDC - International Data Corporation 2743 23
Gartner 2201 12
CNews Analytics 1996 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
IDC EMEA 14 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772513, в очереди разбора - 676195.
Создано именных указателей - 46354.
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