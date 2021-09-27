Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Центральная и Восточная
CEE
Central and Eastern Europe
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 81
Европа Центральная и Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носенко Артем 3 2
|Прянишников Николай 210 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Постолатий Виталий 20 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Мишин Глеб 47 2
|Богачев Игорь 172 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 2
|Пальников Павел 2 2
|Дергунова Ольга 60 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Капишников Дмитрий 6 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Бабинина Ольга 7 1
|Антонио Антониос 1 1
|Теодос Антонио Антониос 3 1
|Меднов Сергей 115 1
|Асланян Сергей 76 1
|Матвеев Сергей 6 1
|Бунин Алексей 6 1
|Низовский Григорий 17 1
|Семенов Игорь 7 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Калинин Денис 63 1
|Розанов Всеволод 6 1
|Щербаков Борис 21 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Бетсис Павел 84 1
|Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
|Засурский Артём 7 1
|Долгов Владимир 39 1
|Новиков Константин 12 1
|Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
|Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772513, в очереди разбора - 676195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772513, в очереди разбора - 676195.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru