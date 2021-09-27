Европа Центральная и Восточная

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Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA 1

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Apple открыла в России вакансию менеджера по работе с госорганами 1

Низкий спрос в России и другие факторы уронили серверный рынок в Европе 1

Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы 3

Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы 8

SAP объявил имя нового директора в России и СНГ 1

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