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Управление заданиями, поручениями, задачами Task management Контроль исполнения Execution control



01.12.2022 Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить

ых и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager). «Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструм
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое

следований в информатике и автоматике (INRIA, Франция). Также в проекте принимает участие Oracle Labs (ранее – Sun Microsystems Labs) – исследовательское подразделение американской корпорации Oracle. Планировщик задач (process scheduler) – это компонент многозадачной операционной системы, обеспечивающий распределение процессорного времени между запущенными процессами (потоками, программами)
04.12.2019 Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz

Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца го
29.05.2012 Comindware выходит на российский рынок

местной работы, объявила о выпуске русскоязычных версий продуктов — Comindware Tracker и Comindware Task Management — и начале их продаж на территории РФ и СНГ. «В отличие от конкурентных проду
12.12.2006 Дайджест мира КПК – ноябрь

мы и хотим вам рассказать. На все КПК и коммуникаторы HTC будет устанавливаться менеджер задач HTC Task Manager Думаем, любому владельцу устройства на базе Windows Mobile не нравится, что нель
17.06.2005 Smartline обновила программный менеджер

Компания Smartline выпустила новую версию программного продукта Remote Task Manager 3.8.1. В новой версии закладка Security Patch Analyzer может работать через прок

Публикаций - 791, упоминаний - 846

Управление заданиями, поручениями, задачами и организации, системы, технологии, персоны:

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