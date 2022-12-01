Управление заданиями, поручениями, задачами Task management Контроль исполнения Execution control
|01.12.2022
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Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить
ых и старейших системных инструментов операционных систем семейства Windows корпорации Microsoft – «Диспетчер задач» (Task Manager). «Диспетчер задач» – интегрированный в Windows инструм
|16.09.2022
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Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое
следований в информатике и автоматике (INRIA, Франция). Также в проекте принимает участие Oracle Labs (ранее – Sun Microsystems Labs) – исследовательское подразделение американской корпорации Oracle. Планировщик задач (process scheduler) – это компонент многозадачной операционной системы, обеспечивающий распределение процессорного времени между запущенными процессами (потоками, программами)
|04.12.2019
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Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz
Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца го
|29.05.2012
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Comindware выходит на российский рынок
местной работы, объявила о выпуске русскоязычных версий продуктов — Comindware Tracker и Comindware Task Management — и начале их продаж на территории РФ и СНГ. «В отличие от конкурентных проду
|12.12.2006
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Дайджест мира КПК – ноябрь
мы и хотим вам рассказать. На все КПК и коммуникаторы HTC будет устанавливаться менеджер задач HTC Task Manager Думаем, любому владельцу устройства на базе Windows Mobile не нравится, что нель
|17.06.2005
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Smartline обновила программный менеджер
Компания Smartline выпустила новую версию программного продукта Remote Task Manager 3.8.1. В новой версии закладка Security Patch Analyzer может работать через прок
Управление заданиями, поручениями, задачами и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 891 13
|Чернышенко Дмитрий 544 12
|Меджитов Тимур 85 10
|Петров Михаил 138 10
|Свинцов Андрей 43 9
|Логинов Станислав 27 8
|Антонов Виктор 8 8
|Ципорин Павел 92 8
|Куртяник Надежда 176 8
|Труненков Сергей 34 8
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|Шпак Василий 178 7
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|Херсонцев Алексей 83 7
|Сытник Андрей 20 7
|Слышкин Василий 123 7
|Албычев Александр 137 7
|Хайруллин Айрат 92 7
|Черников Алексей 52 7
|Мартынова Елена 75 7
|Разумовский Дмитрий 109 7
|Скиба Владимир 42 7
|Сорокин Даниил 33 7
|Ксенин Алекс 311 6
|Натрусов Артем 268 5
|Хомутский Юрий 82 5
|Андреев Владимир 93 5
|Качанов Олег 101 4
|Медведев Дмитрий 1646 4
|Демидов Михаил 133 4
|Ахмеров Тимур 86 4
|Кабаков Ярослав 49 4
|Истомин Константин 56 4
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|Тятюшев Максим 79 4
|Новиков Алексей 53 4
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