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Управление заданиями, поручениями, задачами Task management



01.12.2022 Microsoft «поломала» один из старейших и важнейших инструментов Windows. Как это исправить 4
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
22.11.2022 Positive Technologies запустила программу поиска уязвимостей нового типа 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
17.11.2022 «Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО 1
31.10.2022 ЭОС анонсирует выпуск новых версий мобильных решений 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
30.09.2022 Обзор DLP «СёрчИнформ КИБ»: импортонезависимость, расширенные возможности блокировок и предотвращение утечек через смартфоны 1
27.09.2022 Россиян отлучили от обновлений Windows. Как обмануть Microsoft 1
27.09.2022 Школьников Московской области познакомят с технологиями искусственного интеллекта 1
23.09.2022 Windows 11 отказывается «дружить» с картами Nvidia. Частота кадров в играх падает катастрофически 1
22.09.2022 Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel 1
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое 1
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» 1
11.07.2022 «Промстрой инжиниринг» контролирует проекты и управляет ресурсами в Advanta 1
06.07.2022 В России запустили платформу для игрового корпоративного обучения soft skills 1
05.07.2022 «БФТ-холдинг» создал инструмент декларативной разработки и развертывания программ, реализующий концепцию Low Code 1
10.06.2022 «T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный» 1
24.05.2022 No-code платформа помогает формализовать знания и повысить качество управления 1
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» 1
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

 1
28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров 1
16.03.2022 На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования 1
15.03.2022 Петр Третьяков, ICL: В демо-лаборатории ICL&Huawei подтверждаются гипотезы и рождаются ИТ-проекты 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 1
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
25.01.2022 Дмитрий Бабков, банк «Санкт-Петербург»: Сценарии реагирования на инциденты в IRP-платформе минимизируют человеческие ошибки 1
18.01.2022 Wildberries выпустил приложение WB Drive для коммерческих грузоперевозок 1
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

 1
23.12.2021 Производитель электрооборудования «Электропульт» оптимизировал управление печатью при помощи системы Dispatcher Paragon 1
16.12.2021 Анатолий Белайчук -

Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
03.12.2021 Владимир Кириенко — новый гендиректор VK. Что известно о назначении? 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 2
30.11.2021 ZPlatform Cloud — облачная платформа BPM/ECM для автоматизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 582, упоминаний - 609
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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