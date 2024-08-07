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Торговля RetailTech BNPL Buy now, pay later Сервисы рассрочки Покупай сейчас, плати позже система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени Installment plan

Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan


07.08.2024 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы

исов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым
22.07.2024 BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ

всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения. Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за с
02.04.2024 На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями»

В конце 2023 г. разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее

22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина

к росту продаж с помощью BNPL сервиса как минимум в два раза в 2023 г.». *** «Долями» — российский BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость поку
23.11.2022 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями

ц, мимикрирующих под глобальные сервисы Buy Now, Pay Later (дословно «Купи сейчас, заплати позже»). BNPL ― это система оплаты покупки равными частями в течение короткого периода времени без дог
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП

фик покупателей в собственные магазины. Платформа дает доступ к разным способам оплаты: через СБП и BNPL-сервис «Долями». Компания CSI («Кристалл сервис интеграция») — разработчик кассового реш
31.07.2007 США: суд разрешил eBay пользоваться функцией Buy It Now

В пятницу, 27-го июля, федеральный судья отклонил иск компании MercExchange, выступавшей с требованием запретить использование функции Buy It Now, которая позволяет приобретать товары по фиксированным ценам, для онлайн-аукциона eBay. Компанию eBay оштрафовали на $25 млн за незаконное использование патента MercExchange еще в 20
13.06.2007 eBay отстаивает право на «Buy it now»

Небольшая компания из штата Виржиния, MercExchange LLC потребовала от федерального судьи запретить eBay использовать технологию «Buy it now» («Купить сейчас»), которая позволяет мгновенно покупать товары по фиксированным ценам, сообщило агентство Associated Press. Напомним, что в 2003 году жюри федерального суда признало

Публикаций - 412, упоминаний - 508

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1317504, в очереди разбора - 780622.
Создано именных указателей - 159904.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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