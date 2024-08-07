Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan

исов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL -сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым

BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения. Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за с