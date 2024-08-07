Торговля RetailTech BNPL Buy now, pay later Сервисы рассрочки Покупай сейчас, плати позже система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени Installment plan
|07.08.2024
|
44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы
исов «платежей по частям» в России. Согласно полученным данным, 44% интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты покупок, тогда как оставшиеся 56% пока не применяют этот метод. Самым
|22.07.2024
|
BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ
всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения. Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за с
|02.04.2024
|
На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями»
В конце 2023 г. разработчик кассовых решений CSI и BNPL-сервис «Долями», провели совместную интеграцию для касс на Set Retail 10. С помощью нее
|22.12.2022
|
Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина
к росту продаж с помощью BNPL сервиса как минимум в два раза в 2023 г.». *** «Долями» — российский BNPL-сервис, запущенный «Тинькофф» в апреле 2021 г. Сервис позволяет разделить стоимость поку
|23.11.2022
|
«Лаборатория Касперского»: злоумышленники подделывают сервисы для оплаты покупок частями
ц, мимикрирующих под глобальные сервисы Buy Now, Pay Later (дословно «Купи сейчас, заплати позже»). BNPL ― это система оплаты покупки равными частями в течение короткого периода времени без дог
|22.09.2022
|
В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП
фик покупателей в собственные магазины. Платформа дает доступ к разным способам оплаты: через СБП и BNPL-сервис «Долями». Компания CSI («Кристалл сервис интеграция») — разработчик кассового реш
|31.07.2007
|
США: суд разрешил eBay пользоваться функцией Buy It Now
В пятницу, 27-го июля, федеральный судья отклонил иск компании MercExchange, выступавшей с требованием запретить использование функции Buy It Now, которая позволяет приобретать товары по фиксированным ценам, для онлайн-аукциона eBay. Компанию eBay оштрафовали на $25 млн за незаконное использование патента MercExchange еще в 20
|13.06.2007
|
eBay отстаивает право на «Buy it now»
Небольшая компания из штата Виржиния, MercExchange LLC потребовала от федерального судьи запретить eBay использовать технологию «Buy it now» («Купить сейчас»), которая позволяет мгновенно покупать товары по фиксированным ценам, сообщило агентство Associated Press. Напомним, что в 2003 году жюри федерального суда признало
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Серегин Дмитрий 2 2
|Рябцев Вячеслав 3 1
|Агеев Максим 33 1
|Врацкий Андрей 125 1
|Сологуб Денис 67 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Иванов Владислав 17 1
|Деверилин Павел 30 1
|Харитонов Дмитрий 45 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Филимонов Антон 17 1
|Мейнцер Антон 14 1
|Чудинов Дмитрий 30 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Конусов Андрей 86 1
|Румянцев Антон 47 1
|Иодковский Станислав 72 1
|Рагулин Александр 1 1
|Буклиш Никита 1 1
|Крутько Иван 12 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Кудашев Михаил 20 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 1 1
|Мякишев Кирилл 8 1
|Кузякина Анна 21 1
|Будник Иван 19 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Артюхов Сергей 37 1
|Гоц Станислав 4 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Краснопольский Алексей 16 1
|Мальков Антон 43 1
|Горбунов Александр 54 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
|Гордон Мария 1 1
|Скурихин Владимир 16 1
|Шуляк Александр 1 1
|Свистунова Ольга 22 1
|The Register - The Register Hardware 1515 1
|Wired - Издание 231 1
|AP - Associated Press 2003 1
|Fortune Global 500 285 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1317504, в очереди разбора - 780622.
Создано именных указателей - 159904.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.