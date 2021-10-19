Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Хабаровск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 617, упоминаний - 839
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 20
|Шабалков Сергей 13 3
|Дубинин Александр 16 2
|Круглов Алексей 18 2
|Делицын Леонид 94 2
|Капойко Юрий 2 2
|Мельников Александр 63 2
|Тюрина Мария 39 2
|Малышев Сергей 46 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Догадин Михаил 14 2
|Назаров Алексей 69 2
|Ушацкий Андрей 100 1
|Калугин Сергей 162 1
|Скородумов Анатолий 63 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Савельев Виталий 36 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
|Егоров Александр 48 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 31 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Кулик Вадим 113 1
|Акимов Максим 167 1
|Путин Владимир 1820 1
|Волож Аркадий 181 1
|Попов Сергей 72 1
|Подгузов Николай 27 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Генс Георгий 62 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Орешкин Максим 17 1
|Иванов Александр 71 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Краснов Александр 48 1
|Белов Кирилл 14 1
|Макаров Алексей 49 1
|Бочаров Олег 27 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|IEEE Spectrum 8 1
|CNews Analytics 1988 8
|Research and Markets 17 1
|VDC Research 6 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755730, в очереди разбора - 659420.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755730, в очереди разбора - 659420.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru