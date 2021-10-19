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Россия
Хабаровск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 3
23.06.2021 OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 2
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 2
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
26.11.2020 Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
23.10.2020 Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
21.08.2020 В «Связном» начались продажи Samsung Galaxy Note 20 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
03.08.2020 «Связной» зафиксировал рост спроса на устройства для «умного дома» в 14 раз 1
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1

Публикаций - 617, упоминаний - 839

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 33
Microsoft Corporation 10997 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Синтерра - Synterra 562 15
Samsung Electronics 5627 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
МегаФон Дальневосточный филиал 25 7
Cisco Systems 2035 6
Ростелеком Дальсвязь 203 6
Ланит ГК 1154 6
SAP SE 3207 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Cisco Systems - Tandberg 90 4
М2М телематика 165 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
Т-Платформы 272 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
IBM 3524 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Крок 1219 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Merlion - Мерлион 273 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
АйТи 748 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
3726 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Wargaming 90 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Связной ГК 875 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1570 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 3
Альфа-Банк 1122 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 2
Uber 257 2
Uber Russia 3 2
СберЛогистика 42 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Яндекс.Такси 271 2
Аэрофлот 492 2
Uber Technologies 258 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Yamaha 36 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Обувь России 27 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Открытие ФК 538 1
Cisco Capital 12 1
Сбербанк Дальневосточный банк 2 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 2
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Kubernetes 307 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 13
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Microsoft Windows 10 6602 8
ЭОС Дело СЭД 619 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
Java - Язык программирования 1166 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Linux OS 4236 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iPhone 6 547 3
Symbian OS 755 3
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Wargaming World of Tanks 132 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
WhatsApp Messenger 654 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 38 2
Apache Hadoop 339 2
Superjob 172 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple Pay 385 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Microsoft Azure 1171 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 2
Apple - App Store 2198 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Nvidia GeForce GTX 2048 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
CSI Set Retail 43 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Линник Иван 55 20
Шабалков Сергей 13 3
Дубинин Александр 16 2
Круглов Алексей 18 2
Делицын Леонид 94 2
Капойко Юрий 2 2
Мельников Александр 63 2
Тюрина Мария 39 2
Малышев Сергей 46 2
Вайнер Всеволод 24 2
Догадин Михаил 14 2
Назаров Алексей 69 2
Ушацкий Андрей 100 1
Калугин Сергей 162 1
Скородумов Анатолий 63 1
Майстренко Игорь 44 1
Савельев Виталий 36 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 1
Егоров Александр 48 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 31 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Валяева Елизавета 72 1
Гусев Дмитрий 48 1
Кулик Вадим 113 1
Акимов Максим 167 1
Путин Владимир 1820 1
Волож Аркадий 181 1
Попов Сергей 72 1
Подгузов Николай 27 1
Кузяев Андрей 59 1
Генс Георгий 62 1
Дворкович Аркадий 169 1
Орешкин Максим 17 1
Иванов Александр 71 1
Рыбаков Александр 24 1
Краснов Александр 48 1
Белов Кирилл 14 1
Макаров Алексей 49 1
Бочаров Олег 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 304
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 262
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 190
Россия - СФО - Новосибирск 1954 181
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 150
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 114
Россия - ПФО - Казань 1507 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 26
Россия - Владивосток 864 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Казахстан - Республика 2618 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 20
Россия - ПФО - Самара 1285 19
Россия - Красноярск 843 19
Россия - Краснодар 1031 19
Беларусь - Белоруссия 2079 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 16
Украина 3344 16
Россия - Иркутск 461 15
Россия - Челябинск 768 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 14
Европа 3725 13
Россия - Сочи 910 13
Россия - Астрахань 240 12
Германия - Федеративная Республика 3606 12
Россия - Омск 623 11
Россия - Волгоград 539 11
Россия - Воронеж 684 10
Россия - Тюмень 492 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 9
Россия - Курск 231 9
Россия - Уфа 640 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Благовещенск 88 8
Россия - Кемерово 308 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 8
Россия - Приморский край - Приморье 604 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Trade-in 54 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вторая мировая война 254 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
IEEE Spectrum 8 1
CNews Analytics 1988 8
Research and Markets 17 1
VDC Research 6 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 3
CNews AWARDS 291 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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