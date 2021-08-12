Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Забайкальский край
Чита
Публикаций - 204, упоминаний - 352
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Дмитрий 51 21
|Сергеев Михаил 32 6
|Кравцов Роман 77 4
|Егоров Игорь 40 4
|Ушацкий Андрей 101 4
|Путин Владимир 1840 3
|Муттерперл Михаил 21 3
|Мардер Наум 100 2
|Векилов Тимур 28 2
|Осипов Александр 22 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Здаров Андрей 15 2
|Солодухин Константин 94 2
|Цариковский Андрей 21 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Шишковский Андрей 4 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Стародубцев Илья 2 1
|Бяков Юрий 34 1
|Васильев Дмитрий 41 1
|Христенко Олег 3 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Наумов Виктор 76 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Имас Анна 6 1
|Зайцева Анна 62 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Косенков Денис 6 1
|Степанов Илья 1 1
|Рухович Филипп 1 1
|Пунегов Виктор 1 1
|Корчагин Павел 14 1
|Гоков Дмитрий 31 1
|Поздняков Александр 7 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Самойлов Алексей 2 1
|Черняк Александр 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|CNews Analytics 2006 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru