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Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита


12.08.2021 Спутниковые решения РТКОММ обеспечили безопасность детских учреждений в Забайкалье 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 3
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
05.03.2021 DataDome и «Ростелеком» запустили новый ЦОД в Чите 2
24.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые поселки золотодобытчиков в Забайкалье 1
17.08.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом вахтовые посёлки золотодобытчиков в Забайкалье 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
15.04.2020 «Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
29.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов 3
04.09.2019 Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край 1
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома 2
16.08.2019 В «Ростелекоме» всероссийский сбой. Пользователи по всей стране сидят без интернета 1
21.06.2019 «Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда 1
22.10.2018 МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 2
14.02.2018 Сотрудники «Почты России» арестованы за кражу смартфонов из посылок 2
23.01.2018 Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
19.04.2017 ТТК: Бесплатным Wi-Fi на ЖД-вокзалах воспользовались более 2 млн посетителей 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 3
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
09.11.2016 CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 3
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
08.07.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced во всех районах Челябинска 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 2
03.06.2016 ИТ-система из Академпарка уменьшила число ДТП в Забайкалье 4
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город» 5
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 3
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
22.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Южно-Сахалинске 1

Публикаций - 204, упоминаний - 352

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 15
Ростелеком Сибирьтелеком 337 8
Синтерра - Synterra 602 7
КСК Технологии 27 6
РТКомм.ру 173 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Cisco Systems 2158 4
Eltex - Элтекс 71 4
С-Телеком 5 4
Астерос - Asteros 531 3
Microsoft Corporation 11628 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 3
МегаФон Дальневосточный филиал 25 3
Ланит ГК 1185 2
Orange S.A. 468 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Vocord - Вокорд 103 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Siemens AG - Сименс Россия 710 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Huawei 2750 2
АТОЛ ГК 168 2
Yota - Скартел 623 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ростелеком - Бурятский филиал 11 2
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
Вертикаль - башенный оператор 44 2
ССД - Связьстройдеталь 10 2
Intel Corporation 4335 1
Telegram Group 702 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
CarPrice - Карпрайс 31 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 2
Indesit 36 1
Henkel - Хенкель Рус 24 1
Почта России ПАО 1586 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 31 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Skoda - Škoda Auto 25 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
САНГ 3 1
Славянка ГК 18 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Uber 257 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 1
Магнит Косметик 13 1
HGM - Highland Gold Mining 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 17 1
World Class - Фитнес-клуб 12 1
Байкал Сервис 4 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
РЖД строй 7 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Александровский Банк 9 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
Открытие ФК 542 1
СберЛогистика 42 1
Альфа-Банк 1135 1
Uber Technologies 258 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Правительство РФ 2226 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
Почта России - Татарстан Почтасы - Казанский логистический почтовый центр 3 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 21
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 10
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Безопасный город 348 2
ИТ-аутсорсинг 685 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 500 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 231 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 84 1
ЭОС Дело СЭД 649 4
ЭОС Дело-web 134 3
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
Apple iOS 5744 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Яндекс.Народная карта 28 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
VK - Mail.Ru AntiCheat MRAC 1 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
Vocord Cyclops 3 1
LG G - серия смартфонов 120 1
МТС Коннект 32 1
Intel Xeon Silver 6 1
Kaspersky Anti-Cheat 2 1
Microsoft Windows Server 2003 160 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Тройка - транспортная карта 35 1
Amedia Premium HD 28 1
SAP ASAP Focus 2 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
Ростех Швабе Мобильный госпиталь 1 1
AT Consulting Восток - Smart-Kit 4 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
ЭОС iEOS 21 1
МТС Мобильные сотрудники 40 1
МТС 3G-сеть 86 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
SAP Business All-in-One 40 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Outlook 659 1
Naumen Service Desk 107 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Microsoft Windows 10 6810 1
Соловьев Дмитрий 51 21
Сергеев Михаил 32 6
Кравцов Роман 77 4
Егоров Игорь 40 4
Ушацкий Андрей 101 4
Путин Владимир 1840 3
Муттерперл Михаил 21 3
Мардер Наум 100 2
Векилов Тимур 28 2
Осипов Александр 22 2
Левыкин Андрей 14 2
Здаров Андрей 15 2
Солодухин Константин 94 2
Цариковский Андрей 21 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Шишковский Андрей 4 1
Пушкарев Сергей 2 1
Соловьев Сергей 25 1
Стародубцев Илья 2 1
Бяков Юрий 34 1
Васильев Дмитрий 41 1
Христенко Олег 3 1
Ефимова Ольга 2 1
Наумов Виктор 76 1
Остатюк Игорь 6 1
Имас Анна 6 1
Зайцева Анна 62 1
Задорнов Михаил 19 1
Косенков Денис 6 1
Степанов Илья 1 1
Рухович Филипп 1 1
Пунегов Виктор 1 1
Корчагин Павел 14 1
Гоков Дмитрий 31 1
Поздняков Александр 7 1
Щербаков Сергей 14 1
Самойлов Алексей 2 1
Черняк Александр 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 80
Россия - Российская федерация - РФ 58975 74
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 48
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 47
Россия - СФО - Новосибирск 2037 47
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 43
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 31
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 24
Россия - ДФО - Амурская область 327 24
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 24
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 24
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 21
Россия - Сибирь 899 20
Россия - СФО - Иркутская область 565 19
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 18
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 18
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 17
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 17
Россия - Восточная Сибирь 195 17
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 89 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 15
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 14
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 14
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 160 13
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 13
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 105 13
Россия - ПФО - Казань 1548 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 12
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 15 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральное законодательство 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
N+1 - Издание 95 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Российская газета 92 1
Mezzo - телеканал 7 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 1
CNews Analytics 2006 2
TelecomDaily ИАА 112 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
РАН - Российская академия наук 326 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 16 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 1 1
БГУ - Байкальский Государственный университет 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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