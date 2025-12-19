Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

МТС улучшила покрытие LTE в предновогодней Чите

Цифровая экосистема МТС завершила работы по модернизации сетей LTE в нескольких микрорайонах Читы. Благодаря проведённым работам на телеком-инфраструктуре улучшилось покрытие и ёмкость сети, а скорость мобильного интернета возросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное сетевое оборудование и улучшили качественные параметры сети LTE в преддверии новогодних праздников. Скорость мобильного интернета возросла в центре Читы на улицах Горбунова, Набережная, набережная Дмитрия Завалишина, а также в районах с плотной многоквартирной и коттеджной жилой застройкой: второй микрорайон посёлка Текстильщики, микрорайон «Отрадный», «Чистые Поляны», «Мирный», в районе улицы 2-я Задорожная, снт «Энергетика №15 ТЭЦ-1». Теперь в дни новогодних каникул жители и гости Читы могут с комфортом проводить время в сети за просмотром новогодних премьер онлайн и делиться своими впечатлениями с родственниками и друзьями.

«В новогодние праздники объем мобильного трафика и, соответственно, нагрузка на сеть традиционно вырастают почти в два раза. Жители стараются созвониться с близкими, отправить поздравление или записать праздничное видео друзьям. Запустив дополнительное телеком-оборудование, мы увеличили емкость канала LTE и скорость мобильного интернета. Новое качество сети позволит читинцам и гостям краевой столицы строить планы на новогодние каникулы, следить за праздничной программой, покупать билеты онлайн и оплачивать новогодние покупки через интернет», — рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Чэнь Цюфань, писатель-фантаст: Фантастика больше не рисует будущее — она помогает в нём разобраться

Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет

Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%

При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл»

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще