МТС улучшила покрытие LTE в предновогодней Чите

Цифровая экосистема МТС завершила работы по модернизации сетей LTE в нескольких микрорайонах Читы. Благодаря проведённым работам на телеком-инфраструктуре улучшилось покрытие и ёмкость сети, а скорость мобильного интернета возросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное сетевое оборудование и улучшили качественные параметры сети LTE в преддверии новогодних праздников. Скорость мобильного интернета возросла в центре Читы на улицах Горбунова, Набережная, набережная Дмитрия Завалишина, а также в районах с плотной многоквартирной и коттеджной жилой застройкой: второй микрорайон посёлка Текстильщики, микрорайон «Отрадный», «Чистые Поляны», «Мирный», в районе улицы 2-я Задорожная, снт «Энергетика №15 ТЭЦ-1». Теперь в дни новогодних каникул жители и гости Читы могут с комфортом проводить время в сети за просмотром новогодних премьер онлайн и делиться своими впечатлениями с родственниками и друзьями.

«В новогодние праздники объем мобильного трафика и, соответственно, нагрузка на сеть традиционно вырастают почти в два раза. Жители стараются созвониться с близкими, отправить поздравление или записать праздничное видео друзьям. Запустив дополнительное телеком-оборудование, мы увеличили емкость канала LTE и скорость мобильного интернета. Новое качество сети позволит читинцам и гостям краевой столицы строить планы на новогодние каникулы, следить за праздничной программой, покупать билеты онлайн и оплачивать новогодние покупки через интернет», — рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.