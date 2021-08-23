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Родительский контроль
Детский режим



23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»
17.10.2018 «Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты
30.04.2013 «Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС»
24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»
06.06.2012 Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете»
14.09.2011 «Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона
10.05.2011 «Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета»
25.01.2011 Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля
05.04.2010 МГТС сделала услугу «Родительский контроль» бесплатной

Публикаций - 172, упоминаний - 214

Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 30
Dr.Web - Доктор Веб 1171 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 20
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 15
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7521 11
Yandex - Яндекс 4618 10
Apple Inc 10146 9
Meta - Facebook 4133 9
Google LLC 9447 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6242 7
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 7
Twitter 2300 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 4
Huawei 2998 4
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 4
Rambler Group - Рамблер ГК 758 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 620 3
LG Electronics 3134 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1604 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 518 2
Bitdefender 141 2
UserGate - Юзергейт - Entensys 141 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
BBDO BOOTLEG 4 2
Инфосистемы Джет 843 2
Центел - Центральный телеграф 365 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 458 2
Yahoo! 3483 2
Avast Software 129 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 2
Microsoft Corporation 21019 2
SmartLabs - СмартЛабс 32 2
Акадо Телеком - Комкор 771 2
Ростелеком - Рестрим - Restream 7 1
Walt Disney Company 492 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 2
Орион-Экспресс - Телекарта 134 2
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
Sapato.ru 18 1
Accel Partners 46 1
Pixar 42 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Star Media 10 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
ГПБ - Газпромбанк 801 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
AliExpress 292 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 1
Hyundai Motor 257 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 1
Политех - Политехнический музей 17 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10166 27
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 12
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2202 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 809 9
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 291 9
Караоке 42 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 273 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4037 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 610 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1887 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 4
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 34 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 197 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 649 3
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 91 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1278 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 3
Фишинг - Phishing 128 3
DDR - Double data rate 2086 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 2
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 38 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 236 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 2
Google Android 11681 20
Dr.Web Антивирус 232 17
Microsoft Windows 10 10134 14
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 11
Apple iOS 6255 11
Kaspersky Internet Security 347 9
Dr.Web AV-Desk 133 8
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 120 7
Apple macOS 1234 7
Apple - App Store 2357 7
Dr.Web Security Space 57 6
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2550 6
Google Play - Google Store - Android Market 2640 6
Apple macOS X - Rhapsody 1432 5
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 42 5
Apple Safari - Браузер 728 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 5
Google YouTube - Видеохостинг 2180 4
Symbian OS 1387 4
Linux OS 7211 4
Kaspersky Security Network - KSN 84 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 4
Apple iPad 3543 4
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5830 3
Microsoft Windows 7 1758 3
Amedia Premium HD 28 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 388 3
ESET NOD32 Mobile Security 36 3
ESET NOD32 Parental Control 11 3
Google Chrome - браузер 1169 3
Screen Time - Родительский контроль 8 3
Microsoft Bing 333 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 3
Apple iTunes Store 1034 2
Dr.Web Mobile Security Suite 18 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 812 2
Microsoft Windows XP 2359 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 266 2
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Вольфсон Влад 55 1
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КиноПоиск - портал о кино 122 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
National Geographic 60 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
NBC Universal Media 62 1
IDC - International Data Corporation 4527 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 26 1
B2B International 50 1
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ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
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