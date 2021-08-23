Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Родительский контроль
Детский режим
Публикаций - 172, упоминаний - 214
Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 1
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|Гудилин Олег 28 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Сун-чи-ми Вадим 26 2
|Ларкина Анна 9 2
|Пятахин Андрей 19 2
|Матеев Денис 33 2
|Гальцев Евгений 18 2
|Воробьев Михаил 51 2
|Попов Олег 44 2
|Беленький Валерий 32 2
|Голованов Андрей 8 2
|Колпаков Антон 55 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Метла Юрий 5 1
|Кутехов Сергей 6 1
|Юшкин Сергей 9 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Викторов Кирилл 11 1
|Мизулина Елена 19 1
|Курашев Дмитрий 33 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
|Оськин Алексей 21 1
|Попович Дмитрий 9 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Юртаев Герман 16 1
|Бугай Алексей 10 1
|Поповский Александр 90 1
|Матросов Александр 44 1
|Заполянский Владимир 4 1
|Брагин Дмитрий 10 1
|Аляутдинов Тимур 20 1
|Дадыкин Иван 30 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Кондрашин Михаил 19 1
|Пухарев Сергей 1 1
|Турищева Ольга 30 1
|Калугин Сергей 168 1
|Таврин Иван 86 1
|Косиченко Алексей 12 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|IDC - International Data Corporation 4527 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 26 1
|B2B International 50 1
|comScore 327 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru