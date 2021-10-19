Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 2

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1

ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 2

Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 5

Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1

В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 1