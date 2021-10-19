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ОМП
Открытая мобильная платформа


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Dr.Web Mobile Security Suite для мобильной ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ России 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
28.09.2021 Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 2
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 2
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 2
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 2
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 3
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны 5
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» 2
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 2
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 1
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 2
31.03.2021 Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1

Публикаций - 186, упоминаний - 310

ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 32
Jolla - Sailfish Holding 58 26
Nokia Corporation 2434 17
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Yandex - Яндекс 4101 14
Schneider Electric Secure Power 44 13
Google LLC 7144 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric 408 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Такском - Taxcom 119 13
Rimini Street 38 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Ситилабс 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
Rambler Group - Рамблер ГК 485 10
InfoWatch - Инфовотч 607 8
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 6
Aquarius - Аквариус 209 6
Microsoft Corporation 11060 6
Samsung Electronics 5651 5
3733 5
Код Безопасности 365 5
Huawei 2730 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 5
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 5
INOI - ИНОЙ 30 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Veeam Software 250 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 26
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Аэрофлот 493 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Интер РАО ПАО 158 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
X5 Group 599 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Траско - Trasko 27 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Уралсиб Банк 389 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Почта России ПАО 1572 12
Вотрон 16 11
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 9
Альфа-Банк 1123 5
Газпром нефть 382 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Мелстон ГК 11 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 34
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство РФ 2201 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
Роснано 456 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 13
Big Data - Большие данные 1136 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
Smartphone - Смартфон 773 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 9
3G - Стандарт мобильной связи 3723 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
NAND flash memory - Флеш-память 203 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
Flash 472 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 99
Google Android 10750 36
Linux OS 4253 24
Apple iOS 5741 23
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
INOI R - Серия смартфонов 19 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Linux MeeGo Core Software Platform 236 9
Microsoft Windows 10 6629 6
MobilityLab WorksPad 36 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
BlackView BV6000s - смартфон 7 4
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
INOI T - Серия смартфонов 7 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 3
Киберника Сибрус - мессенджер 26 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
IQReserve VALO Cloud 7 3
Jala Accione - cмартфоны 3 3
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 3
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
PostLink - Мессенджер 4 2
MobilityLab WorksPad Assistant 4 2
INOI - Серия смартфонов 8 2
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Trialink Ronet 3 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Эйгес Павел 66 20
Путин Владимир 1824 18
Чаркин Евгений 182 15
Ямщиков Владимир 32 14
Соловьев Алексей 60 14
Абакумов Евгений 103 14
Урьяс Вадим 76 14
Нестеров Алексей 79 14
Степченков Максим 36 13
Федечкин Сергей 19 13
Халматов Максим 45 13
Лебедев Антон 28 13
Рубин Адар 28 13
Платонов Михаил 38 13
Карпов Иван 41 13
Мискевич Евгений 29 13
Смык Виталий 27 13
Путятинский Сергей 53 13
Клепиков Алексей 77 13
Сотин Денис 102 13
Егоров Владимир 52 13
Слышкин Василий 54 13
Генкина Екатерина 24 13
Прохорова Алла 45 13
Бурилов Андрей 25 13
Васильев Владислав 39 13
Антонов Александр 73 13
Шадура Максим 17 13
Трофимова Людмила 31 13
Сирота Юрий 38 13
Каюмов Шамиль 34 13
Шевченко Владимир 135 13
Хасин Михаил 26 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Богданов Кирилл 91 13
Вахнин Павел 51 13
Дьяченко Валерий 66 13
Семенихин Игорь 37 13
Емелин Александр 25 13
Сыкулев Андрей 57 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 116
Восточная Европа 1676 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Украина 3361 4
Россия - Иннополис 292 4
Грузия 691 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Казахстан - Республика 2627 3
Европа 3745 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Испания - Барселона 536 2
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Кольцово 24 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Испания - Королевство 1251 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Саранск 197 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Латвия - Рига 64 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Швеция - Королевство 751 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ЕСН - Единый социальный налог 66 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Всероссийская перепись населения 31 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
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