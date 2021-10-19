Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОМП
Открытая мобильная платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 186, упоминаний - 310
ОМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эйгес Павел 66 20
|Путин Владимир 1824 18
|Чаркин Евгений 182 15
|Ямщиков Владимир 32 14
|Соловьев Алексей 60 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Нестеров Алексей 79 14
|Степченков Максим 36 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Халматов Максим 45 13
|Лебедев Антон 28 13
|Рубин Адар 28 13
|Платонов Михаил 38 13
|Карпов Иван 41 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Смык Виталий 27 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Клепиков Алексей 77 13
|Сотин Денис 102 13
|Егоров Владимир 52 13
|Слышкин Василий 54 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Прохорова Алла 45 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Васильев Владислав 39 13
|Антонов Александр 73 13
|Шадура Максим 17 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Сирота Юрий 38 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Хасин Михаил 26 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Вахнин Павел 51 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Емелин Александр 25 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Известия ИД 59 1
|CVE Details 2 1
|CNews Analytics 1988 3
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|Gartner 2190 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
|IDC EMEA 14 1
|RepTrak Global 100 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru