Индексная книга CNews*
Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание
Публикаций - 144, упоминаний - 170
Негласное наблюдение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
|Мишустин Михаил 376 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Путин Владимир 2542 2
|Smith Brad - Смит Брэд 64 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 11
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
|FT - Financial Times 1118 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Forbes - Форбс 591 3
|The Register 1286 2
|РИА Новости 766 1
|Juniper Research 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201165, в очереди разбора - 922675.
Создано именных указателей - 94333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.