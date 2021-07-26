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Негласное наблюдение Covert surveillance скрытое наблюдение слежка подслушивание



26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей
31.03.2020 За москвичами установят тотальную слежку на время карантина
04.02.2020 Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10
04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео
13.11.2018 Seagate и IBM устроят слежку за жесткими дисками по всему миру
22.11.2017 Google ведет слежку за пользователями даже когда в смартфоне нет SIM-карты

Публикаций - 144, упоминаний - 170

Негласное наблюдение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 40
Microsoft Corporation 22497 29
Meta Platforms - Facebook 4267 21
Amazon Inc - Amazon.com 2650 15
Samsung Electronics 9333 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Telegram Group 805 9
The Citizen Lab 13 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 5
Lenovo Group 2077 4
Huawei 3222 4
LG Electronics 3372 4
Xiaomi 1095 4
Элемент ГК - Elementec 1523 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
VK - Mail.ru Group 3057 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 2
BBK OPPO Electronics 281 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Intel Corporation 11262 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Cisco Systems 4720 2
PayPal 634 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 1
Red Hat 1183 1
Check Point Software Technologies 694 1
Nvidia Corp 3118 1
SAP SE 4595 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 1
Oracle Corporation 6035 1
Lexmark Int 282 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Самолёт ГК 216 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
IKEA - ИКЕА 124 1
AeroVironment 0 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
Администрация Президента РФ 904 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Демократическая политическая партия США 91 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 28
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 5
Google Android 11959 28
Apple iOS 6422 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 14
WhatsApp Messenger 745 13
Mozilla Firefox - браузер 1738 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Linux OS 7669 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Apple Safari - браузер 743 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 4
Google Gmail 802 4
Microsoft Windows 2104 4
Microsoft Office 3247 3
Apple macOS 1457 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 1
Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 136 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 1
Microsoft Office Excel 818 1
Google Analytics 88 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 69 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 7
Мишустин Михаил 376 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Путин Владимир 2542 2
Smith Brad - Смит Брэд 64 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Мельникова Анастасия 197 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 23
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Австралия - Австралийский Союз 2791 6
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Израиль 1756 6
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Ирак - Республика 666 5
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Узбекистан - Республика 1285 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
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Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
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Германия - Берлин 635 1
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