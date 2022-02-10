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Индексная книга CNews*
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МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры



10.02.2022 X-Com модернизировала парк МФУ главного трансплантологического центра страны
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей
02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил
04.12.2020 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2%
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM
31.08.2020 Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w
20.08.2020 МФУ Xerox AltaLink B8100: новый цифровой бизнес-ассистент на платформе ConnectKey
22.06.2020 HP представила новые МФУ HP DeskJet Plus Ink Advantage
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
21.10.2019 Обзор МФУ Xerox B215: для дома и бизнеса
14.10.2019 Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM
06.09.2019 HP объявила о старте продаж в России обновленной серии МФУ Smart Tank. Цена
26.08.2019 Как подключить МФУ к облаку и что это дает
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию
03.07.2019 Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
28.05.2019 Konica Minolta выпустила линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series
11.03.2019 Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом
10.01.2019 МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса
27.12.2018 Обзор МФУ HP Ink Tank Wireless 419
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC
27.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x
01.11.2018 Есть из чего выбрать: 9 новых принтеров и МФУ линейки Canon i-SENSYS
01.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x
30.10.2018 МФУ Konica Minolta прошли тестирование на устойчивость к хакерским атакам
21.10.2018 Есть из чего выбрать: 9 новых принтеров и МФУ линейки Canon i-SENSYS
03.10.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3
26.09.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3
05.07.2018 МФУ формата А3 идёт в офисы малого бизнеса
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса
15.05.2018 Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise

Публикаций - 892, упоминаний - 1101

МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 1091 159
HP Inc. 5313 152
Seiko Epson Corporation 864 130
Canon 1339 109
Samsung Electronics 9333 98
Brother 179 71
HP - Hewlett-Packard 3567 54
Konica Minolta 356 52
Kyocera 226 44
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 229 44
Lexmark Int 282 44
Xerox - Ксерокс Россия 147 36
Microsoft Corporation 22497 32
Apple Inc 10683 27
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 48 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 24
Элемент ГК - Elementec 1523 23
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 21
OKI - ОКИ Системс Рус 161 20
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 55 15
Intel Corporation 11262 14
Konica Minolta Business Solutions 40 13
Toshiba Corporation 2830 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 12
Mustek Systems 78 12
LG Electronics 3372 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 11
Sony 6145 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 11
Xerox Евразия 50 11
Dell EMC 4736 11
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 11
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 16 10
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 10
Lenovo Group 2077 10
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 9
Google LLC 10352 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Открытие ФК 2713 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Альфа-Банк 1476 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Ford 386 2
Альфа-Капитал УК 56 2
Геобанк КБ 38 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 2
Volvo Cars 243 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
Почта России ПАО 1853 2
Газпром ПАО 1008 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
Точка 1820 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Ак Барс Банк 212 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Роснефть НК 434 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 64 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Почта Банк 319 1
Мосводоканал МГУП 53 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Таможня - Таможенная служба 421 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Совет Европы 83 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ГУНБ Красноярского края - Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 1 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 230
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 202
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 177
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1660 132
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 104
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 101
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 84
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 71
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 56
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 50
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 46
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1264 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 42
Wi-Fi Direct 171 40
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 246 39
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 37
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 31
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 47 30
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 268 26
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 678 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 24
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 24
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 23
СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил 34 20
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 20
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 20
Google Android 11959 88
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 74
Apple AirPrint 112 69
Microsoft Windows 10 11713 61
Apple iOS 6422 61
Xerox WorkCentre - серия МФУ 77 57
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 60 41
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 72 38
Linux OS 7669 34
Xerox ConnectKey 39 31
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 111 28
Microsoft Windows 2000 2856 27
Dropbox - Файловый хостинг 436 27
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 270 25
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 35 24
Kyocera TASKalfa МФУ 28 24
Seiko Epson Stylus Photo 55 22
Kyocera ECOSYS 32 21
Microsoft Office 3247 20
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 408 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 19
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 19
Apple iPad 3663 17
Abbyy FineReader 214 17
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 33 17
Xerox Phaser - серия принтеров 48 16
YSoft SafeQ 25 16
Xerox App Gallery 19 16
PostScript - Язык программирования 80 16
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 15
Xerox VersaLink 19 15
Apple macOS 1457 15
Canon i-SENSYS - МФУ 29 14
Xerox AltaLink 17 14
HP Smart App 29 14
Apple macOS X - Rhapsody 1495 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 13
HP OfficeJet 41 13
Microsoft Windows 7 1780 13
Apple - App Store 2437 12
Макаренков Константин 41 28
Буров Олег 25 11
Голощапов Александр 15 10
Кулешов Алексей 29 7
Лаптева Марина 114 7
Хохлов Илья 8 6
Елисеев Александр 7 5
Гималиев Наиль 11 5
Арзуманян Екатерина 5 5
Селиверстова Алина 5 5
Белов Исмаил 9 5
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 4
Галкин Андрей 19 4
Сапожников Никита 5 4
Гуцериев Михаил 110 4
Адров Дмитрий 34 4
Ратникова Оксана 6 4
Антонов Андрей 17 3
Лебедев Сергей 28 3
Александров Александр 21 3
Lores Enrique - Лорес Энрике 8 3
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
Миронос Владимир 5 3
Степанов Антон 57 3
Орлов Сергей 15 3
Евдокимов Андрей 67 3
Лычагин Денис 3 3
Сорокин Михаил 6 3
Анохин Павел 13 3
Парфенов Станислав 5 2
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 2
Терентьев Алексей 20 2
Демидов Михаил 132 2
Харлампиди Мария 2 2
Данилов Евгений 18 2
Кравченко Наталья 3 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
Хабаров Александр 3 2
Шальнов Олег 14 2
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 394
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 95
Япония 10069 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
Европа 12319 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 24
Африка - Африканский регион 2928 17
Европа Восточная 2927 17
Азия - Азиатский регион 3803 16
Казахстан - Республика 4467 15
Украина 6212 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 13
Европа Западная 1329 13
Ближний Восток 2549 11
Америка 2011 10
Беларусь - Белоруссия 3525 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Китай - Тайвань 2115 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Россия - Сибирь 1579 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 5
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Америка Северная 2650 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 121
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 83
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 55
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 49
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 25
Ergonomics - Эргономика 840 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 8
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
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