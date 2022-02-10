Индексная книга CNews*
МФУ многофункциональное устройство принтеры и сканеры
Публикаций - 892, упоминаний - 1101
МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаренков Константин 41 28
|Буров Олег 25 11
|Голощапов Александр 15 10
|Кулешов Алексей 29 7
|Лаптева Марина 114 7
|Хохлов Илья 8 6
|Елисеев Александр 7 5
|Гималиев Наиль 11 5
|Арзуманян Екатерина 5 5
|Селиверстова Алина 5 5
|Белов Исмаил 9 5
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 4
|Галкин Андрей 19 4
|Сапожников Никита 5 4
|Гуцериев Михаил 110 4
|Адров Дмитрий 34 4
|Ратникова Оксана 6 4
|Антонов Андрей 17 3
|Лебедев Сергей 28 3
|Александров Александр 21 3
|Lores Enrique - Лорес Энрике 8 3
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
|Миронос Владимир 5 3
|Степанов Антон 57 3
|Орлов Сергей 15 3
|Евдокимов Андрей 67 3
|Лычагин Денис 3 3
|Сорокин Михаил 6 3
|Анохин Павел 13 3
|Парфенов Станислав 5 2
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 2
|Терентьев Алексей 20 2
|Демидов Михаил 132 2
|Харлампиди Мария 2 2
|Данилов Евгений 18 2
|Кравченко Наталья 3 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
|Хабаров Александр 3 2
|Шальнов Олег 14 2
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 2
|CNews - ZOOM.CNews 1609 22
|FT - Financial Times 1118 2
|Wikipedia - Википедия 413 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|BleepingComputer - Издание 157 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Neowin 45 1
|Der Spiegel 143 1
|InformationWeek 231 1
|SiliconValley.com - SV.com 238 1
|Мобильные системы 94 1
|Ведомости 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.