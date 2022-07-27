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Индексная книга CNews*
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Кредитование Рассрочка Installment plan



27.07.2022 «Сбермаркет» начал продавать товары в рассрочку b2b-клиентам
25.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»
21.01.2022 Россияне стали чаще приобретать смартфоны в рассрочку в 2021 году
16.12.2021 Softline предложила малому и среднему бизнесу ПО, «железо» и услуги в рассрочку на новых условиях
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц
09.12.2021 Рассрочка позволит не откладывать дорогие покупки на «Яндекс.маркете»
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку
24.12.2020 Товары с Aliexpress теперь можно купить в рассрочку
16.09.2020 «Технопарк» начал продавать товары в рассрочку без бумаг и сотрудников банков с помощью сервиса Forward Pay
06.06.2018 МГТС предложила клиентам 4К-телевизоры в рассрочку в преддверии ЧМ-2018
11.07.2017 Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку
30.09.2015 «Яндекс.Касса» позволит магазинам продавать в рассрочку на сумму до 5 тыс. руб.
18.09.2014 «Акадо Телеком» предлагает оборудование для высокоскоростного интернет-доступа в рассрочку
31.07.2014 Apple будет продавать в России технику в рассрочку. ФОТО
17.07.2012 «Континент ТВ» предлагает спутниковое ТВ в рассрочку
24.11.2008 ПО в рассрочку: впервые в России
19.11.2001 IBM начала продавать серверы XSeries в рассрочку

Публикаций - 145, упоминаний - 157

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11170 22
Samsung Electronics 9715 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 12
Microsoft Corporation 23476 11
Softline - Софтлайн 2074 10
Xiaomi 1288 9
Huawei 3496 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 7
Yandex - Яндекс 5651 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 7
1С-ИжТиСи 6306 6
6989 6
Всегда.Да 5 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 5
IBM - International Business Machines Corp 9189 5
Lenovo Group 2165 4
МегаФон Ритейл 75 4
Эвотор - Evotor 146 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 4
BBK OPPO Electronics 323 4
HP Inc. 5514 4
Google LLC 10926 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 3
Softline Allsoft Ecommerce 75 3
VK - Mail.ru Group 3198 3
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 79 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 358 3
Intel Corporation 11658 3
Ростелеком - Связьинвест 1703 3
Adobe Systems 1503 3
Merlion - Мерлион 509 3
Dell EMC 4908 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1940 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 2
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 544 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 16
Связной ГК 1334 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 9
Qiwi 923 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 8
Точка 3795 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 7
Совкомбанк Совесть 266 6
Visa International 1872 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 5
Совкомбанк ПАО 198 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 342 4
Евросеть 1398 4
AliExpress 380 4
Дикси - Сеть магазинов 128 3
Русский стандарт Банк 384 3
re:Store 158 3
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 3
QIWI Банк - Киви Банк 84 3
X5 Group - Перекрёсток 452 2
Почта России ПАО 1983 2
Renault Groupe 143 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
Assist - Ассист 202 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 872 2
Лента - Сеть розничной торговли 1695 2
Северсталь ПАО - Severstal 364 2
Альфа-Банк 1594 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 296 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 2
Hyundai Motor 339 2
KIA Motors 99 2
JCB International 137 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 2
Президент Российской Федерации 3705 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 333 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 60 1
Окружная администрация Якутска 16 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2374 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1244 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1639 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 840 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 552 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 26
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7817 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6315 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13205 16
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25603 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 13
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1274 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4375 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17120 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1640 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11339 12
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Apple iOS 6781 4
Microsoft Windows 14418 3
Яндекс.Маркет 572 3
Apple iPhone 6 6169 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 129 3
IBM Power Systems - серия серверов 220 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 3
Apple iPhone 8 171 3
Samsung Galaxy S8 - смартфон 120 3
Apple Pay 458 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 173 3
Softline Finance 7 3
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 258 3
Apple iPhone 5 754 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 177 3
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Apple iPhone 12 173 3
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Gartner - Гартнер 3473 1
Forrester Research 812 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
ResearchMe 14 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Superdata 12 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 62 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11612 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1721 1
GeekBrains 79 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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