Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-консалтинг
IT-consulting
консалтинг в сфере информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 233, упоминаний - 270
ИТ-консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|Чехонин Антон 60 5
|Корнеев Сергей 75 5
|Крутских Сергей 7 4
|Добкин Аркадий 54 3
|Степанов Антон 56 3
|Шуравин Андрей 8 3
|Бяков Юрий 34 3
|Орлов Дмитрий 18 3
|Востриков Юрий 19 3
|Ананьин Алексей 60 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Пухов Евгений 8 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Шилов Сергей 61 2
|Фокин Николай 11 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Волков Владимир 44 2
|Глотов Алексей 24 2
|Касимов Игорь 8 2
|Кадыков Роман 15 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Журютин Михаил 8 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Боровков Алексей 7 2
|Петунин Алексей 58 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Литвинов Павел 18 2
|Главчев Владимир 17 1
|Рябинков Артем 17 1
|Косенков Денис 6 1
|Кривошеев Игорь 1 1
|Новикова Елена 49 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Мишин Тимур 3 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Савельева Светлана 4 1
|Шварц Григорий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
|Wikipedia - Википедия 272 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754541, в очереди разбора - 658242.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754541, в очереди разбора - 658242.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru