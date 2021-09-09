ИТ-консалтинг

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09.09.2021 «Оса групп» перешла в облако T1 Cloud 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
23.08.2021 В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 2
15.03.2021 «Ланит» и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 1
19.01.2021 Почему завтра в выигрыше окажутся те, кто сегодня строит экосистемы с бизнес-партнерами 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 1
18.12.2020 ТД «Вимос» стал первой российской DYI-сетью, использующей ИИ для ценообразования 1
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 1
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
20.01.2020 Профессиональные сервисы 1
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений 1
09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 1
05.04.2019 «Системный софт» предложил клиентам решения SUSE 1
05.02.2019 «Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет» 1
30.01.2019 Cloud4Y предоставила «ДАТА 3 Консалтинг» облачную инфраструктуру IaaS 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
14.11.2018 ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии 1
26.10.2018 Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте 1
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
28.08.2018 «Норбит» и «1С-Битрикс» стали стратегическими бизнес-партнерами 2
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
16.05.2018 «Айди – Технологии управления» вошла в пятерку самых быстроразвивающихся ИТ-компаний 1
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект 1
20.03.2018 Выручка «Системного софта» за год выросла в полтора раза 1
19.03.2018 Softline помогла компании «Лидер», определить наиболее перспективные направления развития ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» 1

Публикаций - 233, упоминаний - 270

ИТ-консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 34
SAP SE 3207 25
Ланит ГК 1154 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
Softline - Софтлайн 1472 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 14
IBM 3524 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
Ланит - Норбит - Norbit 202 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
Oracle Corporation 3331 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 9
Крок 1219 8
АйТи 748 7
3726 6
VMware 1828 5
ITERBI - Айтерби 9 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Terrasoft - Террасофт 140 4
Dell EMC 2382 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Аплана Группа компаний 100 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Columbus - Колумбус 124 4
Инфосистемы Джет 675 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 4
HP Inc. 2893 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Navicon - Навикон 197 3
Saprun - Сапран групп 38 3
Астерос - Asteros 531 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
Микротест 174 3
Рексофт - Reksoft 198 3
Oracle Siebel 130 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Корус Консалтинг ГК 803 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Аэрофлот 492 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сухой - Авиационный холдинг 61 3
Почта Банк 289 3
Газпром нефть 380 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром ПАО 518 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Инвитро - Invitro 35 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
ВТБ24 583 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Springer Nature Limited 4 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Уралкалий ПАО 62 2
Роснефть НК 367 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
ФосАгро 54 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Московский ювелирный завод 8 1
Интер РАО ПАО 158 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
АвтоВАЗ 118 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Форус Банк 4 1
Белая Птица 7 1
Челябэнергосбыт 11 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Востокцемент 5 1
Русский свет 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Администрация Президента РФ 267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Правительство Краснодарского края 12 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФРИИ Инвест 3 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Счётная палата РФ 459 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 45
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 14
ИТ-аутсорсинг 669 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Безопасный город 347 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-аудит 75 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 58 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Microsoft Azure 1171 7
Microsoft Windows 10 6602 4
Google Android 10750 4
Microsoft Dynamics CRM 384 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 4
Apple iOS 5741 3
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 3
СПАРК-Интерфакс 104 3
Linux OS 4236 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Microsoft Office 1916 2
Java - Язык программирования 1166 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 2
Microsoft Windows 849 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 2
Microsoft SQL Server 789 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
SQL - Язык программирования 432 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 2
Microsoft Dynamics 192 2
Symbian OS 755 1
Alfresco 114 1
МТС ЦОД 12 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
OpenText Documentum 188 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
SAP App Center 9 1
Microsoft Power Apps 17 1
Microsoft Dynamics 365 Business Central 9 1
RRC Bento Cloud 7 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Чехонин Антон 60 5
Корнеев Сергей 75 5
Крутских Сергей 7 4
Добкин Аркадий 54 3
Степанов Антон 56 3
Шуравин Андрей 8 3
Бяков Юрий 34 3
Орлов Дмитрий 18 3
Востриков Юрий 19 3
Ананьин Алексей 60 2
Рубанов Владимир 61 2
Пухов Евгений 8 2
Сушкевич Антон 56 2
Закрепин Евгений 45 2
Шилов Сергей 61 2
Фокин Николай 11 2
Вахрушев Илья 7 2
Волков Владимир 44 2
Глотов Алексей 24 2
Касимов Игорь 8 2
Кадыков Роман 15 2
Аглицкий Антон 5 2
Пашенцев Виталий 11 2
Журютин Михаил 8 2
Тикуркин Максим 32 2
Тараба Дмитрий 23 2
Боровков Алексей 7 2
Петунин Алексей 58 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Литвинов Павел 18 2
Главчев Владимир 17 1
Рябинков Артем 17 1
Косенков Денис 6 1
Кривошеев Игорь 1 1
Новикова Елена 49 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Мишин Тимур 3 1
Венедиктова Мария 4 1
Савельева Светлана 4 1
Шварц Григорий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 11
Украина 3344 10
Восточная Европа 1667 9
Казахстан - Республика 2618 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Индия - Республика 2156 4
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Латинская Америка 721 3
Казахстан - Алматы 261 3
Россия - Курск 231 3
Узбекистан - Ташкент 104 3
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - Севастополь 419 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Россия - Красноярск 843 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Омск 623 2
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Краснодар 1031 2
Россия - Пермь 737 2
Узбекистан - Республика 820 2
Россия - Хабаровск 617 2
Германия - Берлин 352 2
Россия - Великий Новгород 163 2
Россия - Якутск 246 2
Россия - Белгород 238 2
Беларусь - Минск 324 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-аналитика 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Wikipedia - Википедия 272 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 10
IDC - International Data Corporation 2708 5
Gartner 2187 3
IDC Russia - IDC Россия 115 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
The Network 3 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
SAP S/4HANA Academy 5 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews AWARDS 291 2
Extreme NOW Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754541, в очереди разбора - 658242.
Создано именных указателей - 46339.
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