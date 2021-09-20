Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Северная
Скандинавия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 275, упоминаний - 331
Европа Северная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исмаилов Рашид 47 6
|Ушацкий Андрей 101 6
|Светушкова Наталья 15 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Гайлитис Андрис 17 4
|Бар-Бирюкова Мария 62 4
|Смирнов Дмитрий 56 3
|Носков Константин 203 3
|Пуранен Йоханна 4 3
|Макаров Валентин 112 3
|Изосимов Александр 92 3
|Демидов Михаил 132 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Попов Михаил 51 2
|Калугин Сергей 162 2
|Воробьев Сергей 12 2
|Овчинникова Евгения 10 2
|Каримов Ислам 85 2
|Иванов Олег 124 2
|Семеновская Елена 28 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Козырев Алексей 270 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Евтушенко Олег 125 1
|Лацанич Василь 92 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Миньковский Михаил 21 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 715 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Торбахов Александр 54 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Войтенко Олег 24 1
|Паршин Максим 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772465, в очереди разбора - 676148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772465, в очереди разбора - 676148.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru