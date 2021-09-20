Европа Северная

Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1

Atos приобретает компанию IDEAL GRP 4

TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 1

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Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 1

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Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов 1

Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 1

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