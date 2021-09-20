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Европа Северная
Скандинавия


20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP 4
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 1
17.06.2021 Оператор дата-центров DEAC начал внедрять концепцию «зеленого бизнеса» 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 3
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 1
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
07.10.2020 В России начались продажи Nokia 2.4. Цены 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 2
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 1
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
11.02.2020 Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY 1
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand 1
24.01.2020 Tele2 запустила сеть 4G на всем протяжении петербургского ЗСД 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 3
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
12.09.2019 Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов 1
10.09.2019 В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ 1
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
23.07.2019 Рост органической выручки Experian за квартал составил 6% 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 2
09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 1
05.04.2019 Исследование Dentsu Aegis Network: лишь 45% людей доверяют бизнесу в вопросе защиты персональных данных 1
28.03.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на АСУ российских компаний 1
06.02.2019 Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год 1
19.11.2018 Россияне выпустили гаджеты с «Яндекс.Алисой» в разы дешевле «Яндекс.Станции». Опрос 1
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов 2
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1

Публикаций - 275, упоминаний - 331

Европа Северная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ericsson 873 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 20
Huawei 2736 19
Microsoft Corporation 11253 19
SAP SE 3230 15
IBM 3586 15
Telia Company 350 14
Google LLC 7210 12
Oracle Corporation 3389 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 11
Nokia Corporation 2471 11
Dell EMC 2433 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 10
Ericsson ConsumerLab 34 9
TietoEVRY - Tieto 122 8
Apple Inc - Эппл Рус 7761 7
Intel Corporation 4234 7
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 7
Yandex - Яндекс 4107 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 6
Siemens Communications 8 6
Orange S.A. 453 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 6
Telenor 308 6
Nokia Networks 54 6
Facebook 3769 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 6
Samsung Electronics 5759 5
Корус Консалтинг ГК 808 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Cisco Systems 2074 5
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 4
Siemens AG - Сименс Россия 688 4
Vodafone Group 389 4
HP Inc. 2959 4
NortonLifeLock (Symantec) 805 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
Lenovo Group 1645 4
McKinsey & Company 121 4
АФК Система ПАО 1003 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Volvo Cars 155 3
А101 Группа Компаний 30 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Альфа-Банк 1128 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 2
Русский стандарт Банк 303 2
Gorenje 54 2
Almaz Capital Partners 118 2
Coca-Cola Company 114 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Nordea 22 2
East Capital AB 3 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Bain Capital Ventures 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Carl Zeiss 181 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Tesla Motors 241 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Nissan - Японский автопроизводитель 139 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
X5 Group 601 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
Алроса АК 81 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
eBay Inc 536 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Газпром ПАО 525 1
Уралсиб Банк 390 1
BMW 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 7
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Петербургский метрополитен ГУП 48 2
Правительство РФ 2210 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Правительство Москвы 654 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
Администрация Президента РФ 271 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 124 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 4
Руссофт - Russoft 254 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 24
3G - Стандарт мобильной связи 3762 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 8
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 4
ИТ-аутсорсинг 674 4
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 167 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Умные платформы 500 3
Big Data - Большие данные 1136 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 240 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 432 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 122 3
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 2
Google Android 10752 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 7
Apple iOS 5742 6
Shturmann Navigation 44 5
Microsoft Dynamics CRM 392 5
Microsoft Azure 1171 4
Apple iPad 3263 3
Microsoft Windows 10 6707 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 180 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Microsoft Dynamics 200 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Java - Язык программирования 1186 3
Microsoft Dynamics CRM Online 34 3
WhatsApp Messenger 654 2
Nvidia GeForce GTX 2095 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Aladdin JaCarta 147 2
Linux OS 4296 2
Apple - App Store 2199 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1189 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 2
Opera - Браузер 641 2
Microsoft Dynamics NAV 179 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 2
Microsoft SharePoint 2007 61 2
Microsoft Office 365 769 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Microsoft Office 1959 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Huawei Y - Серия смартфонов 11 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Intel Core - Семейство процессоров 865 1
Исмаилов Рашид 47 6
Ушацкий Андрей 101 6
Светушкова Наталья 15 5
Никифоров Николай 1126 5
Гайлитис Андрис 17 4
Бар-Бирюкова Мария 62 4
Смирнов Дмитрий 56 3
Носков Константин 203 3
Пуранен Йоханна 4 3
Макаров Валентин 112 3
Изосимов Александр 92 3
Демидов Михаил 132 3
Кисляков Евгений 83 2
Попов Михаил 51 2
Калугин Сергей 162 2
Воробьев Сергей 12 2
Овчинникова Евгения 10 2
Каримов Ислам 85 2
Иванов Олег 124 2
Семеновская Елена 28 2
Белоусов Сергей 217 2
Козырев Алексей 270 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Каримова Гульнара 89 2
Шоржин Валерий 32 2
Сергеев Сергей 63 2
Евтушенко Олег 125 1
Лацанич Василь 92 1
Ротенберг Игорь 35 1
Кудрин Алексей 63 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Миньковский Михаил 21 1
Steve Jobs - Стив Джобс 715 1
Нуралиев Борис 205 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Осеевский Михаил 221 1
Торбахов Александр 54 1
Чимиричкина Мария 30 1
Войтенко Олег 24 1
Паршин Максим 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 56
Европа 3804 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 49
Германия - Федеративная Республика 3702 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 47
Прибалтика - Балтия 607 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 44
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 44
Финляндия - Финляндская Республика 826 43
Швеция - Королевство 768 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 39
Украина 3431 33
Франция - Французская Республика 2155 27
Африка 1508 26
Норвегия - Королевство 437 25
Испания - Королевство 1265 24
Италия - Итальянская Республика 1413 23
Ближний Восток 1487 23
Восточная Европа 1701 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 22
Беларусь - Белоруссия 2107 22
Северная Америка 1422 21
Дания - Королевство 377 16
Турция - Турецкая республика 958 15
Казахстан - Республика 2665 15
Япония 2832 14
Индия - Республика 2188 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 13
Ирландия - Республика 371 13
Швеция - Стокгольм 163 13
Польша - Республика 836 13
Азия - Азиатский регион 1534 13
Нидерланды 986 12
Латвия - Латвийская Республика 455 12
Австралия - Австралийский Союз 1136 11
Южная Корея - Республика 1473 10
Эстония - Эстонская Республика 422 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 5
Космодром Байконур 98 5
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 3
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 3
Русский язык 1006 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 100 2
POI - points of interest 60 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 53 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 134 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 253 1
Вторая мировая война 275 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ЕСН - Единый социальный налог 67 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 244 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 2
Thomson Reuters - Рейтер 1796 2
AppleInsider 367 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 786 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Information 39 1
Network World 16 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 2743 10
CNews Analytics 1996 5
Gartner 2201 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 388 1
Forrester Wave 19 1
Ericsson Mobility Report 27 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Synergy Research Group 13 1
Oxford Economics 11 1
Net Applications 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
SAP University Alliances 2 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Академия АйТи 35 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 37 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 97 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
РАН - Российская академия наук 317 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Extreme NOW Forum 3 1
CSTB Telecom & Media 37 1
SAP Quality Awards 6 1
Red Dot Design Award 21 1
Burning Man - фестиваль 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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