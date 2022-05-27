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Индексная книга CNews*
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Астрономия Космос ракетно-космической технологии и исследования ракетостроение

Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение


27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
20.05.2022 Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
27.12.2021 Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников»
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео
17.12.2017 Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС
03.12.2017 Родстер Tesla полетит к Марсу на ракете Falcon Heavy
03.09.2017 В августе получены новые неизвестные сигналы из космоса
03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска
20.03.2017 НАСА меняет приоритеты: упор на освоение глубокого космоса
15.03.2017 Стратегические ядерные ракеты США были взломаны
28.02.2017 NASA может отправить астронавтов на Марс первыми рейсами новой ракеты?
15.01.2017 SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу
22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
28.11.2016 Дональд Трамп сокращает программу НАСА по изучению изменения климата
13.09.2016 Новые версии ракеты-носителя «Протон» снизят стоимость вывода грузов в космос
01.07.2016 «ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето
30.05.2016 В космосе появится сверхзащищенная сеть коммерческих ЦОДов
15.04.2016 Новая бортовая радиоэлектроника ОПК не даст сбить самолеты и ракеты с курса
14.03.2016 «Яндекс» покажет запуск ракеты к Марсу в прямом эфире
25.01.2016 Ракета Blue Origin слетала в космос второй раз
18.01.2016 Ракета SpaceX сломала опору при посадке
04.01.2016 SpaceX — отработавшая ракета может летать
23.12.2015 Успех SpaceX — победа частной космонавтики?
25.11.2015 Ракета Blue Origin начала новую эпоху освоения космоса?
18.11.2015 Разрабатывать ракетные двигатели в России будут с помощью дополненной реальности
03.03.2015 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК»
23.12.2014 Успешный старт тяжелой "Ангары" откроет дальний космос для России?
22.10.2014 На орбиту выведен «Экспресс-АМ6», раздающий цифровое ТВ и интернет. ВИДЕО

Публикаций - 9369, упоминаний - 16703

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10882 152
6944 148
Microsoft Corporation 23413 133
1С-ИжТиСи 6264 113
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 110
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2736 104
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 104
Галактика - Корпорация 1410 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10005 77
Intel Corporation 11632 74
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 72
Элемент ГК - Elementec 25 68
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 58
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 918 56
Apple Inc 11120 55
IBM - International Business Machines Corp 9173 54
РТИ Микрон - Micron 1217 53
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 52
Ростех - Автоматика Концерн 1464 51
HP Inc. 5501 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9357 49
Yandex - Яндекс 5596 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8005 44
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 44
Samsung Electronics 9680 42
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6873 37
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 202 35
SAP SE 4847 34
Siemens AG - Siemens Group 2532 32
Ситроникс - Sitronics 1040 32
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 32
Globalstar - Глобалстар 166 30
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 149 29
Amazon Inc - Amazon.com 2786 28
Patriot Memory 75 28
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1017 28
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 28
Cisco Systems 4862 27
Nvidia Corp 3206 27
Lockheed Martin 750 245
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 235
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6608 230
Самолёт ГК 1650 197
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 108
Boeing 987 98
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 93
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2497 91
Банк Зенит 286 79
Точка 3775 73
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 59
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 57
Газпром ПАО 1145 56
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6150 56
Arianespace 85 50
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 48
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5719 37
ILS - International Launch Services 61 32
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 850 29
Northrop Grumman 201 28
ЕКА Топливная компания 139 28
Лента - Сеть розничной торговли 1676 23
Airbus Defence and Space - EADS 171 23
Роскосмос РКС - Российские космические системы 132 23
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 22
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 21
Россети Ленэнерго 2333 21
Связной ГК 1331 19
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 46 18
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2346 17
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 16
Восточный Банк 280 16
РЖД - Российские железные дороги 1607 16
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 13
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 645 13
ГПБ - Газпромбанк 929 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1334
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17813 539
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 448
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 370
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 351
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10322 350
Президент Российской Федерации 3672 165
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8956 153
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 135
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 81
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2341 77
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 74
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1611 70
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1202 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2667 65
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 56
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4284 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2423 53
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3043 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2935 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1028 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1523 44
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2324 41
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 39
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 38
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 36
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 34
Правительство Москвы 1976 33
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 594 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1630 32
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 28
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 25
Администрация Президента РФ 977 25
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 25
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2805 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 7
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 7
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 6
Единая Россия - Политическая партия 261 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5987 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1355 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 66 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 2
8K Association - Ассоциация 8K 158 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Австралийская группа - Международная организация по контролю за товарами военного назначения 2 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Fdération Aéronautique Internationale, FAI - Международная авиационная федерация (ФАИ) 1 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Демократическая политическая партия США 116 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
Wohlers Associates 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
ЛДПР 100 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 59 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52741 678
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78857 666
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6302 559
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38439 531
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8670 431
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2266 375
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11527 347
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16951 324
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2865 315
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24910 283
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9074 250
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 675 237
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4018 223
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4677 213
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12564 194
Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис 1338 188
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19490 187
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19143 169
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25489 159
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22050 148
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9963 144
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7983 142
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2576 141
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21782 141
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8391 138
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1404 138
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3807 135
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14543 127
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10024 125
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17234 117
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10839 116
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9006 116
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9739 113
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1629 111
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3091 110
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17343 109
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8616 105
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6002 102
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 101
Космодром Байконур 1053 564
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 334
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 323
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 319
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 308
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 206
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 174
Microsoft Windows 2000 12627 172
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 118
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6464 113
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 102
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11903 100
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 88
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 83
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 80
ЭОС Дело СЭД 202 78
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 69
Linux OS 8174 63
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 62
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 62
Microsoft Windows 10 13429 60
Google Android 12463 57
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1072 48
LG 75SM99 7905 45
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 44
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4801 42
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 38
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 37
Apple iOS 6744 37
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 119 36
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3938 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4007 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6580 33
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 33
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 32
Apple iPhone 6 6140 31
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 30
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 30
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция 45 30
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 28
Путин Владимир 2699 152
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 50
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Волков Сергей 66 33
Перминов Анатолий 130 24
Рогозин Дмитрий 94 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 22
Иванов Сергей 369 20
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Котов Олег 49 13
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 13
Поповкин Владимир 23 12
Bush George - Буш Джордж 305 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 11
Мишустин Михаил 468 10
Novak Lisa - Новак Лиза 24 8
Мантуров Денис 79 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 8
Леонов Алексей 20 8
Маленченко Юрий 58 8
Прохоров Юрий 49 8
Королев Сергей 38 8
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 8
Сердюков Анатолий 83 8
Циолковский Константин 40 7
Борисов Юрий 114 7
Гагарин Юрий 77 7
Никифоров Николай 1172 6
Корниенко Михаил 19 6
Чернышенко Дмитрий 415 6
Падалка Геннадий 17 6
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 6
Лончаков Юрий 25 6
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Вексельберг Виктор 148 6
Россия - РФ - Российская федерация 121827 3567
Земля - планета Солнечной системы 9679 3304
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50012 3002
Европа 21254 1503
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39095 1293
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14964 676
Япония 12850 603
Солнце - звезда Солнечной системы 4894 530
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16998 525
Германия - Федеративная Республика 11882 465
Франция - Французская Республика 7073 436
Индия - Республика 5046 436
Казахстан - Республика 4811 422
США - Калифорния 4662 419
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12786 416
Солнечная система - Solar system 2449 397
Канада 4702 362
Луна - спутник Земли 1316 341
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 272
Италия - Итальянская Республика 4212 271
Украина 7223 235
Южная Корея - Республика 6260 229
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6235 193
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13093 189
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 182
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14854 144
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Африка - Африканский регион 3260 126
Испания - Королевство 3595 124
Азия - Азиатский регион 4638 124
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2606 119
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Америка Северная 2828 100
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Нидерланды 3293 84
Бразилия - Федеративная Республика 2085 81
Америка 2152 80
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