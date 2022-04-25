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Геология Кратер Crater


Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты) или на вершине горы


25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида
10.08.2015 Карликовая планета Церера добавила загадок
25.03.2015 Найден самый большой кратер на Земле
17.09.2013 Грандиозный ледяной обвал указал на марсианские города
25.06.2012 Что блестит в лунном кратере Шеклтон?
10.04.2012 Загадка марсианских колодцев: 3 версии ученых
12.10.2011 Потоп на Марсе: крупные кратеры разрушены водой
08.09.2011 На Марсе нашли пересохшую реку
16.08.2011 На Весте обнаружены следы инопланетных рудников?
05.08.2011 Астероидная угроза нарастает
26.07.2011 Марсоход Curiosity будет "искать жизнь" в кратере Гейла
27.07.2010 В Сахаре обнаружен древний кратер
10.09.2009 NASA выбрало кратер на Луне для поиска воды
03.07.2009 LRO: первые снимки пыльной Луны
20.03.2008 В Google Earth опять открыт метеоритный кратер
20.03.2008 На Гавайях произошел взрыв в кратере вулкана
09.10.2007 Выявлены очередные загадки Япета
02.07.2007 Марсианский зонд готов к спуску в кратер
14.03.2007 Создана трехмерная модель марсианских кратеров
05.06.2006 В Антарктиде обнаружен гигантский кратер
05.06.2006 В Антарктиде обнаружен гигантский кратер
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров
11.04.2006 Mars Express запечатлел улыбку Красной планеты
11.04.2006 Mars Express запечатлел улыбку Красной планеты
18.02.2005 Спутники Сатурна: один удивительней другого
18.02.2005 Спутники Сатурна: один удивительней другого
30.12.2003 «Бигль-2» мог упасть в кратер
30.12.2003 «Бигль-2» мог упасть в кратер
19.05.2003 Влажный лик Марса
02.08.2002 На дне Северного моря случайно обнаружен уникальный метеоритный кратер
02.08.2002 На дне Северного моря случайно обнаружен уникальный метеоритный кратер

Публикаций - 303, упоминаний - 388

Геология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 45
Spirit DSP - Спирит Корп 443 13
Орбита 277 7
Google LLC 10878 6
Rover - RoverComputers 413 5
Kometa - Комета 158 5
IBS Platformix - СИЛА 830 4
Базальт СПО - BaseALT 335 4
Галактика - Корпорация 1410 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1014 3
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 3
CenTaur 29 2
СКАУТ 71 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 189 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
РТИ Микрон - Micron 1217 2
Apple Inc 11114 2
Epicor Software Corporation 162 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Huawei 3463 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9346 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 96 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 1
Deiteriy - Дейтерий 67 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 54 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 342 1
Leica Camera 249 1
Microsoft Corporation 23403 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 333 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 1
HP Inc. 5500 1
6939 1
1С-ИжТиСи 6259 1
Intel Corporation 11628 1
HTC Corporation 1490 1
Nvidia Corp 3204 1
ДОК 766 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6602 29
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2495 23
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 20
Точка 3770 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 10
Веста 49 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 8
Викинг 34 6
Виктория - Сеть супермаркетов 173 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 4
ЕКА Топливная компания 139 4
TransOrbital 8 3
Самолёт ГК 1650 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 3
Malin Space Science Systems 9 2
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
MicroPilot - Loewen Aviation of Canada 2 2
Меркури - Mercury 232 2
Резонанс НПП 341 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 101 1
Лента - Сеть розничной торговли 1670 1
Торий НПП 45 1
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 1
Генезис 16 1
X5 Group - Перекрёсток 450 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Россети Ленэнерго 2331 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 431 1
Virgin Galactic 34 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Blue Origin 17 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 63 1
Почта России ПАО 1975 1
Lockheed Martin 750 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 129
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 10
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4283 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1297 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 13 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1192 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2323 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1404 32
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6299 31
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24899 24
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 24
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Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2816 5
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Яндекс.Ровер 35 3
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Space Weather 117 1
Scientific American 80 1
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ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 9
РАН - Российская академия наук 1791 8
Cornell University - Корнеллский университет 162 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 4
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 3
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 3
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 11 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 11 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 10 2
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
SETI Institute 22 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 2
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 62 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 1
НАН Украины - Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины - Главная астрономическая обсерватория НАНУ 2 1
NASA NSBRI - National Space Biomedical Research Institute - Национальный институт космических биомедицинских исследований 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 1
Duke University - Дьюкский университет 45 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11550 8
День молодёжи - 27 июня 686 4
МТС Телеком Идея 52 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
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