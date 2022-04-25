Геология Кратер Crater
Кратер — форма рельефа, углубление в поверхности земли (планеты) или на вершине горы
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|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
|IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
|500 Startups 14240 24
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7410 5
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