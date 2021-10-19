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VK
Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)


19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 5
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 2
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 6
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов 6
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 5
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика 5
22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 10
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 4
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 7
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 10
07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив» 4
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии 7
28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions 6
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 5
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba 5
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 5
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 4
30.04.2021 Mail.ru Group стала партнером городского акселератора Санкт-Петербурга 2
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME 3
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов 4
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 4
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое 1
22.03.2021 «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions 5
18.03.2021 Mail.ru Cloud Solutions расширила возможности бесплатного теста облачных сервисов 8
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 4
11.03.2021 Mail.ru Group и Федеральный научный центр пищевых систем РАН создадут цифровую базу знаний о продуктах питания 1
10.03.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности 1
09.03.2021 «Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool 1
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы 3
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке 3
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок 6
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 6

Публикаций - 165, упоминаний - 579

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Microsoft Corporation 11077 10
3738 9
Diasoft - Диасофт 354 8
Amazon Inc - Amazon.com 1471 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
SAP SE 3212 8
Google LLC 7148 7
Программный продукт ГК 92 7
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 7
VMware 1829 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Greenplum 22 5
Intel Corporation 4175 5
Naumen - Наумен 341 5
Nvidia Corp 2019 5
Selectel - Селектел 137 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
GitHub 412 4
IBM 3539 4
Yota - Скартел 623 4
Oracle Corporation 3344 4
Citrix Systems 571 4
Ред Софт - Red Soft 246 4
Softline - Софтлайн 1474 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Центр2М - Center2М 47 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Columbus - Колумбус 125 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 3
Huawei 2730 3
Alibaba Group 298 3
X5 Group - Пятерочка 559 10
X5 Group 599 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
О2О Delivery club 153 5
CarPrice - Карпрайс 31 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Auchan Holding - Ашан 148 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Danone - Данон 44 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
ESforce 22 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
Аэрофлот 493 3
Wildberries 128 3
ВТБ24 583 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Газпром ПАО 520 2
Avito - Авито 171 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Pandao 21 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
Сухой - Авиационный холдинг 63 2
Pony Express 55 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Альфа-Банк 1123 2
Tesla Motors 241 2
Лиза Алерт 18 1
АвтоВАЗ 118 1
Uber 257 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Еврохим МХК 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Федеральное казначейство России 766 6
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Правительство Московской области 48 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Счётная палата РФ 460 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Руссофт - Russoft 250 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 66
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 39
Kubernetes 307 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 14
DevOps - Development и Operations 297 13
Big Data - Большие данные 1136 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 7
OpenStack 347 7
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 7
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
Containers 4 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 38
VK - Mail.Ru Infra 22 18
VK - Mail.Ru Icebox 25 17
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 17
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 13
VK - Mail.ru Одноклассники 857 12
Nvidia Tesla GPU 117 11
Apache Hadoop 339 11
Linux OS 4257 10
Microsoft Windows 10 6635 10
Microsoft Azure 1171 9
AWS - Amazon Web Services 568 9
VK - Mail.ru Облако 77 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 8
Apache Spark 63 8
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 7
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 7
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 6
МегаФон Деловое облако 7 5
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 5
Nvidia GeForce GTX 2062 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 5
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
AWS Glacier Deep Archive 15 4
VK - Mail.ru Private Cloud 6 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 3
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 7 3
VK - Mail.ru Добро 6 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 3
Apple iOS 5742 3
CloudМТS 19 3
Containerum Managed Kubernetes 11 3
Летунов Илья 48 43
Ганин Егор 50 21
Лазаренко Дмитрий 16 14
Аникин Леонид 45 13
Гребенщиков Дмитрий 22 7
Аникин Денис 31 7
Гвоздева Наталья 13 6
Гонтарев Павел 69 5
Усманов Артур 24 4
Рустамов Рустам 169 4
Буйлов Юрий 13 4
Кожин Вадим 5 4
Четвернин Алексей 651 4
Хайруллин Айрат 39 4
Локоть Андрей 8 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Бутурлин Иван 17 4
Печенин Алексей 12 4
Касаткин Алексей 9 4
Горбунов Алексей 16 4
Фридштанд Андрей 11 4
Лагода Георгий 51 4
Горбунов Сергей 12 3
Семенова Марина 9 3
Белов Кирилл 14 3
Краснов Александр 48 3
Песчанских Георгий 37 3
Коровин Денис 5 3
Пущаков Сергей 10 3
Бобылев Максим 7 3
Наумов Олег 15 3
Мотовилов Олег 58 3
Добродеев Борис 83 3
Исаев Алексей 12 3
Селина Анна 3 3
Горский Николай 9 3
Кашницкая Анна 5 3
Калиновский Богдан 8 3
Зубанов Андрей 9 3
Матвеева Татьяна 83 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Европа 3752 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Арктика 141 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Япония 2780 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Тюменская область 582 1
Нидерланды 973 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Рязанская область 314 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Саратов 403 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Хабаровск 622 1
Германия - Берлин 356 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Украина - Чернобыль 7 1
Россия - Курганская область 261 1
США - Мэриленд 38 1
США - Техас 222 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
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Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
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