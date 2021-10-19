Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 165, упоминаний - 579
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Летунов Илья 48 43
|Ганин Егор 50 21
|Лазаренко Дмитрий 16 14
|Аникин Леонид 45 13
|Гребенщиков Дмитрий 22 7
|Аникин Денис 31 7
|Гвоздева Наталья 13 6
|Гонтарев Павел 69 5
|Усманов Артур 24 4
|Рустамов Рустам 169 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Кожин Вадим 5 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Печенин Алексей 12 4
|Касаткин Алексей 9 4
|Горбунов Алексей 16 4
|Фридштанд Андрей 11 4
|Лагода Георгий 51 4
|Горбунов Сергей 12 3
|Семенова Марина 9 3
|Белов Кирилл 14 3
|Краснов Александр 48 3
|Песчанских Георгий 37 3
|Коровин Денис 5 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Бобылев Максим 7 3
|Наумов Олег 15 3
|Мотовилов Олег 58 3
|Добродеев Борис 83 3
|Исаев Алексей 12 3
|Селина Анна 3 3
|Горский Николай 9 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Калиновский Богдан 8 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Матвеева Татьяна 83 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1729 2
|The Wall Street Journal 709 1
|CrunchBase 62 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760883, в очереди разбора - 664572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760883, в очереди разбора - 664572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru