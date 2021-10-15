Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Open API
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Публикаций - 47, упоминаний - 59
Open API упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бычков Александр 39 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Путин Владимир 1828 2
|Спаринапти Антон 15 2
|Жаркова Татьяна 16 2
|Копысов Виталий 21 2
|Валеев Рафаэль 9 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Иванов Сергей 173 2
|Михина Анна 12 1
|Поляков Евгений 14 1
|Савельев Илья 2 1
|Зайцев Павел 27 1
|Иванченко Евгений 15 1
|Дощенко Сергей 11 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Погребняк Евгений 1 1
|Панченко Юрий 6 1
|Прексин Олег 2 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Макаров Андрей 18 1
|Карякин Андрей 9 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Тесленко Евгений 3 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Николаев Евгений 13 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Галеев Роман 2 1
|Леушев Андрей 63 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Чесов Роман 2 1
|Смоленская Виктория 4 1
|Кунин Соломон 4 1
|Лакомов Денис 1 1
|Светлана Варламова 2 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Горьков Алексей 1 1
|Алперин Семен 5 1
|Кишова Алина 4 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|The Financial Brand 1 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Markswebb 21 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru