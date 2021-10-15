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Open API
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Общедоступный набор программных инструментов


15.10.2021 «Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию 1
26.05.2021 Банк «Дом.рф» полностью перейдет на электронные закладные до конца 2021 года 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
06.10.2020 Российские предприниматели смогут принимать платежи через СБП по QR-коду 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
19.08.2020 Банковская группа СКБ-банка тестирует технологию SoftPOS 1
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 4
30.07.2020 Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10 1
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России 1
17.06.2020 В суперприложении «Тинькофф» появился маркетплейс goods.ru 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
04.06.2020 Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба» 2
26.05.2020 Ак Барс Банк и APIBank запустили банковский сервис для LetyShops 1
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 2
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 3
18.11.2019 Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards 3
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ 1
11.10.2019 В банковском секторе России начинается API-трансформация 1
11.09.2019 5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге 1
10.09.2019 «Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров 4
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
07.02.2019 ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов 1
13.11.2018 Ассоциация «Финтех» и Luxembourg House of Financial Technologies подписали меморандум о взаимопонимании 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
05.12.2017 Компания «Синимекс» приняла участие в CNews Forum 2017 1
13.09.2017 Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API 1
06.06.2017 Путину написали программу: Как из российской медицины сделать цифровую 1
27.04.2017 Путина просят оформлять в России ДТП без полиции по данным ГЛОНАСС 1
05.04.2017 Konica Minolta начала российские продажи систем печати AccurioPrint C2060L и AccurioPress С2070 1
22.02.2017 Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017 1
23.01.2017 Oracle расширит возможности платформы API Integration Cloud с приобретением Apiary 1
07.07.2016 «Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах 1

Публикаций - 47, упоминаний - 59

Open API упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Google LLC 7177 4
Cinimex - Синимекс 160 4
Yandex - Яндекс 4103 4
Samsung Electronics 5730 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Microsoft Corporation 11168 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
IBM 3557 3
Oracle Corporation 3363 3
Neoflex - Неофлекс 141 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
3779 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
SAP SE 3220 2
Atlassian 33 2
Золотая Корона 281 1
YClients 8 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Tibco Software 29 1
Cloudera 49 1
Afiniti 3 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Регион ГК 4 1
ICL Системные Технологии 10 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
Intervale - Интервейл 45 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
API Management 3 1
Elliptic 5 1
OpenWay 43 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Альфа-Банк 1127 7
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Почта Банк 289 5
Открытие ФК 538 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Ак Барс Банк 174 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
ВТБ24 583 3
Геобанк КБ 30 3
Qiwi 783 3
СКБ-банк 86 3
Абсолют Банк 94 2
Альфа-Капитал УК 45 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Совкомбанк ПАО 147 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
SBI Group 13 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Платежный Центр РНКО 26 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
О2О Delivery club 153 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Бинбанк 184 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Благосостояние НПФ 32 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Руснарбанк КБ 9 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Кредит Европа банк 29 1
МСП банк 24 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
App-in-App 5 4
Kubernetes 307 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
DevSecOps - Development Security Operations 30 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
DevOps - Development и Operations 297 2
МФУ - Многофункциональное устройство 597 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
in-house разработка в компаниях 18 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Apple - App Store 2198 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
WeChat - Мессенджер 96 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Red Hat Ansible 57 2
Java - Язык программирования 1180 2
Apache Hadoop 339 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 2
Яндекс.Лавка 68 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 2
Google Go - Golang - Язык программирования 20 2
Яндекс Go 50 2
Elixir - Язык программирования 3 2
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Office 1950 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Apple Pay 385 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
SQL - Язык программирования 436 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Бычков Александр 39 3
Сыкулев Андрей 57 3
Путин Владимир 1828 2
Спаринапти Антон 15 2
Жаркова Татьяна 16 2
Копысов Виталий 21 2
Валеев Рафаэль 9 2
Ермаков Глеб 7 2
Иванов Сергей 173 2
Михина Анна 12 1
Поляков Евгений 14 1
Савельев Илья 2 1
Зайцев Павел 27 1
Иванченко Евгений 15 1
Дощенко Сергей 11 1
Минофьев Сергей 8 1
Погребняк Евгений 1 1
Панченко Юрий 6 1
Прексин Олег 2 1
Задорнов Михаил 19 1
Макаров Андрей 18 1
Карякин Андрей 9 1
Казарцев Алексей 27 1
Тесленко Евгений 3 1
Благирев Вячеслав 11 1
Николаев Евгений 13 1
Атанесов Саргис 13 1
Галеев Роман 2 1
Леушев Андрей 63 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Аглицкий Антон 5 1
Чесов Роман 2 1
Смоленская Виктория 4 1
Кунин Соломон 4 1
Лакомов Денис 1 1
Светлана Варламова 2 1
Перепелкин Вадим 3 1
Горьков Алексей 1 1
Алперин Семен 5 1
Кишова Алина 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Европа 3788 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Казахстан - Республика 2650 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Оренбург 259 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Княжество Монако 63 1
Германия - Берлин 360 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Казахстан - Алматы 265 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Мурманск 261 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Персидский залив 45 1
Россия - Архангельск 213 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Тульская область 754 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Индия - Республика 2181 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Банковский сектор 21 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Аутсорсинг 84 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Financial Brand 1 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Markswebb 21 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Интерфакс-100 11 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
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