Индексная книга CNews*
FinTech Банковская карта bank card дебетовая карта
Публикаций - 822, упоминаний - 875
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яныкин Ростислав 12 11
|Кирсанова Светлана 61 9
|Тартышев Дмитрий 19 7
|Агафонов Андрей 19 7
|Богаткин Алексей 30 6
|Киричек Алексей 66 6
|Островский Святослав 47 6
|Рябый Илья 20 6
|Горыня Кирилл 24 5
|Панфилов Дмитрий 6 5
|Худавердян Тигран 83 5
|Попов Алексей 330 5
|Малых Дмитрий 41 5
|Смирнова-Крелль Оксана 52 4
|Достов Виктор 25 4
|Цыбульников Вячеслав 50 4
|Костин Андрей 52 4
|Казаков Михаил 12 4
|Арлазаров Владимир 165 4
|Кибальник Надежда 4 4
|Дмитриев Кирилл 102 4
|Макаров Андрей 22 4
|Кулаков Кирилл 6 4
|Ким Борис 74 4
|Малиновский Алексей 19 4
|Саломатов Илья 9 4
|Орловский Виктор 350 4
|Кухальский Ян 16 4
|Герчук Михаил 87 3
|Евдокимов Максим 26 3
|Пальчун Кирилл 53 3
|Делицын Леонид 117 3
|Свириденко Кирилл 40 3
|Иванова Дагмара 26 3
|Царев Кирилл 16 3
|Колесников Алексей 18 3
|Ганин Егор 54 3
|Ликсутов Максим 49 3
|Аитов Тимур 197 3
|Глазачев Иван 27 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.