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FinTech Банковская карта bank card дебетовая карта

FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта


10.06.2019 СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица»
20.04.2017 Mastercard представила биометрическую банковскую карту
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона
17.02.2015 Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии
12.09.2012 «Банк Москвы» предложил банковскую карту «Мой проездной» для оплаты проезда в метро и наземном транспорте
07.06.2012 Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной»
17.04.2012 «Яндекс» выпустил банковскую карту
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту

Публикаций - 822, упоминаний - 875

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5794 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9623 54
Apple Inc 11280 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7051 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8107 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 33
Google LLC 11025 32
Samsung Electronics 9776 27
VK - Mail.ru Group 3218 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2753 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2535 18
Meta Platforms - Facebook 4348 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 16
Webmoney 524 16
PayPal 649 14
ЦФТ Золотая Корона 358 14
Microsoft Corporation 23613 9
Ланит - Лантер 33 8
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 205 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1834 8
Цифра ГК 2167 8
Telegram Group 1112 7
Барс груп 520 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 476 7
Huawei 3540 7
INPAS - ИНПАС 125 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4219 6
Amazon Inc - Amazon.com 2819 6
1С-ИжТиСи 6404 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 702 6
7090 6
VisionLabs - ВижнЛабс 164 6
Intel Corporation 11702 5
Oracle Corporation 6344 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 265 5
IBM - International Business Machines Corp 9219 5
Raspberry Pi Foundation - RPF 33 5
Intervale - Интервейл 46 5
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 184
Visa International 1878 157
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5922 126
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 41
Qiwi 931 36
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 36
Альфа-Банк 1608 33
Русский стандарт Банк 384 30
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 26
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 20
НСПК - Национальная система платежных карт 623 16
Евросеть 1401 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 16
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 15
Почта России ПАО 2018 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 14
Связной ГК 1342 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 14
ПСБ - Промсвязьбанк 741 13
Яндекс.Такси 330 12
ВТБ - ВТБ24 660 12
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 11
Почта Банк 369 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 11
Ак Барс Банк 249 11
American Express - Amex 310 11
Diners Club International - платёжная система 80 11
МКБ - Московский кредитный банк 431 10
ГПБ - Газпромбанк 948 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 575 9
Assist - Ассист 202 9
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 91 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 920 9
Лента - Сеть розничной торговли 1730 9
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 8
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 149 8
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 132 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 8
X5 Group 833 7
Рокет (ранее Рокетбанк) 57 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3759 39
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18244 29
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 880 24
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 22
Правительство Москвы 2015 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2456 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1424 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9289 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2434 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3018 6
Мосгортранс ГУП 95 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 75 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3079 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2373 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2734 5
Федеральное казначейство России 1565 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 967 4
Президент Российской Федерации 3759 4
World Bank Group - Всемирный банк 298 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1210 3
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 44 3
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 61 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 2
Судебная власть - Judicial power 2118 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 31 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 2
Петербургский метрополитен ГУП 119 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 399 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 19 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 69 2
АРБ - Ассоциация российских банков 207 4
4CIO 714 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2585 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79758 269
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4492 220
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21594 170
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8344 134
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25436 132
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2625 127
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39709 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54090 118
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7607 104
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10115 103
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3641 95
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1239 94
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22449 92
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2054 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20307 73
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1799 73
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9289 72
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13637 68
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10319 62
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1154 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17454 59
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3808 59
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4059 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22177 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11363 50
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1030 50
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9055 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6439 47
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3317 44
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13354 44
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1178 42
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 774 41
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11736 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4156 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17774 33
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 365 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26269 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26135 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5894 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17522 30
Google Android 12692 121
Apple iOS 6892 86
Apple Pay 464 64
Google Play - Google Store - Android Market 2971 60
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 538 54
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 387 52
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 771 50
Apple - App Store 2630 48
Apple iPhone - серия смартфонов 6665 45
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 40
Samsung Pay 283 39
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 614 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4186 31
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 422 25
Apple iPhone 6 6218 22
Microsoft Windows 14544 19
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 88 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 16
MasterCard Maestro 148 15
МТС Деньги - МТС pay - MTS Pay 69 15
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 288 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1076 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 14
Apple iPad 3750 14
Visa payWave 76 13
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 181 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 12
Linux OS 8356 12
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 439 11
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 157 10
Apple Touch ID 229 10
MasterCard MoneySend 39 9
Microsoft Skype 1983 9
Visa Electron 63 8
Microsoft Windows 2000 12729 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 601 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 143 8
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 58 7
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 71 7
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Островский Святослав 47 6
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14255 23
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