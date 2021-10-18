В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1

Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1

ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1

На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1

Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft 1

Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1

Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1

Qualcomm расширила направление носимых устройств 2