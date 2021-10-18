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ARM64
Архитектура процессора


18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры 1
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 3
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 2
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
10.09.2021 На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung 2
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
28.07.2021 Первый 4-нанометровый процессор выпустит производитель чипов, годами обманывавший весь мир 2
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft 1
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
23.07.2021 Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии 4
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств 2
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 3
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1

Публикаций - 1017, упоминаний - 1533

ARM64 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 250
Intel Corporation 4152 147
Samsung Electronics 5633 140
Apple Inc - Эппл Рус 7680 106
Google LLC 7128 104
AMD - Advanced Micro Devices 1664 81
Huawei 2726 81
Nvidia Corp 2011 61
Qualcomm Technologies 1001 56
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 36
Lenovo Group 1636 36
IBM 3527 33
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 32
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 30
Broadcom Inc 197 26
Xiaomi 904 25
Базальт СПО 206 23
NXP Freescale Semiconductor 96 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 20
Facebook 3765 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
Oracle Corporation 3331 16
Cisco Systems 2037 16
SAP SE 3207 15
HP Inc. 2898 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 15
Mali 54 15
Рикор Холдинг - Rikor 70 14
Dell EMC 2387 14
MediaTek 314 14
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 13
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 12
Red Hat 664 12
Twitter 2204 12
Т-Платформы 272 11
SEC Consult Services 929 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 10
Dr.Web - Доктор Веб 975 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
Альфа-Банк 1123 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
SoftBank Group 101 11
АльфаСтрахование СГ 207 10
Почта Банк 289 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Аэрофлот 492 4
Qiwi 783 4
Ренессанс Страхование 51 4
Локо-Банк 31 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Boeing 98 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Совкомбанк ПАО 147 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
GlobalFoundries - GF 67 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Visa International 1344 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Восточный Банк 108 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 2
Согласие СК 44 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
FedEx 31 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 2
Jysan Bank - Жусан банк 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 22
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 13
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Президент США 105 6
Роснано 456 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
UK Parliament - Палата общин Великобритании - The House of Commons of the United Kingdom 3 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 14
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 6
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
Linux Foundation 157 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 139
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 125
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 90
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 88
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 72
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 63
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 56
ARM - Advanced RISC Machine 225 52
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 32
DDR - Double data rate 1066 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 29
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 28
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 26
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 23
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 21
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 21
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 21
ARMv8 - Архитектура процессора 60 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 18
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 18
USB Type-C - USB-C 901 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 16
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
OpenStack 347 11
Microsoft Windows API 68 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 10
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 204 10
Flash 472 10
Kubernetes 307 10
Google Android 10750 215
Microsoft Windows 10 6612 158
Linux OS 4243 151
Intel x86 - Архитектура процессора 991 141
Nvidia GeForce GTX 2054 105
Apple iOS 5741 79
Microsoft Windows 8 1228 71
Microsoft Windows 7 1662 55
Apple macOS 922 53
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 52
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 50
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 45
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 42
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 40
Microsoft Windows 850 38
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 38
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 37
Microsoft Windows Phone OS 1472 36
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 29
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 29
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 26
Java - Язык программирования 1167 26
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 26
Linux - Debian GNU 272 26
Intel Core - Семейство процессоров 863 23
JavaScript - Язык программирования 626 23
Apple iPad 3263 23
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 22
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 22
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 20
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 20
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 20
Microsoft Surface - Планшет 305 19
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 19
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 19
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 17
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 16
Huawei Mate - серия смартфонов 183 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 41
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 22
Арлазаров Владимир 118 13
Евдокимов Андрей 54 12
Смирнов Алексей 142 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 9
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 9
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 8
Путин Владимир 1820 7
Новодворский Алексей 95 6
Опанасенко Всеволод 100 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 5
Белокрылов Александр 20 5
Галушкин Олег 168 4
Носков Константин 201 4
Махсон Михаил 13 3
Кирьянский Владимир 3 3
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 4 3
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 3
Трушкин Константин 43 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Мылицын Роман 79 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 3
Одинцов Дмитрий 83 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 3
Никифоров Игорь 24 3
Гинятуллин Роман 61 3
Грищенков Александр 10 3
Лю Юй 10 3
Смирнов Павел 35 3
Сизоненко Григорий 26 2
Шпак Василий 39 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 2
Куренев Алексей 6 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 2
Овчинников Сергей 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 262
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 169
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 30
Германия - Федеративная Республика 3614 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Япония 2760 19
Индия - Республика 2161 16
Европа 3730 16
Россия - Новороссийск 140 10
Россия - Смоленск 233 8
Франция - Французская Республика 2112 8
Россия - Керчь 35 7
Россия - Мурманск 255 7
Китай - Тайвань 589 7
Ближний Восток 1468 6
Южная Корея - Республика 1450 6
США - Калифорния 969 6
Австралия - Австралийский Союз 1118 6
Россия - Севастополь 420 6
Казахстан - Республика 2621 5
Латинская Америка 721 5
Италия - Итальянская Республика 1371 5
Великобритания - Кембридж 69 5
Иран - Исламская Республика Иран 374 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Африка 1482 4
Канада 1294 4
Украина 3347 4
Испания - Королевство 1248 4
США - Вашингтон 334 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Восточная Европа 1669 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
США - Кремниевая долина 398 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 24
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 17
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
Закон Мура - Moore's law 74 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 3
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Русский язык 970 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
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