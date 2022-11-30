Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Самозанятые Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)


30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо» 1
29.11.2022 «Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно 1
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии 1
23.11.2022 Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 5
21.11.2022 Wildberries запустил бесплатный сервис автоподсказок при заполнении карточек товаров 1
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели 1
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года 1
11.11.2022 Стать самозанятым и найти заказчика за день: центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» 3
11.11.2022 Центр «Моя работа» заключил партнерство со «Сбермаркетом» 3
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог» 2
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть 1
07.11.2022 Компания ITOGO объявляет запуск сервиса партнерских продаж 1
26.10.2022 «Работа.ру» запустила «Подработку» — сервис по поиску исполнителей для бизнеса 3
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club 1
24.10.2022 «Возмутительные прогнозы»: что ждет наших HRD 1
21.10.2022 За 10 лет более 400 тысяч москвичей приняли участие в городских обучающих программах для малого бизнеса 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 2
14.10.2022 «ЮMoney» добавили еще один способ входа — через VK ID 1
14.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний 1
04.10.2022 Цифровая HR платформа о бизнесе в новых реалиях на конференции CNews "Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи" 1
27.09.2022 «ЮMoney» начала выпуск пластиковых карт «Мир» — они дают сразу два кэшбэка 1
27.09.2022 «Юkassa» запустила сервис автоматических чеков для самозанятых 3
23.09.2022 В Москве расширили функционал цифровой экосистемы для самозанятых 2
15.09.2022 Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на «Яндекс маркете» — без комиссии до конца 2022 года 3
15.09.2022 Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio 1
07.09.2022 «Сберкорус» зафиксировала рост интереса компаний к сервисам для работы с самозанятыми 3
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 1
25.08.2022 В Приморском крае тестируют бесплатное создание сайтов для начинающих предпринимателей 1
24.08.2022 «МТС банк» запустил сервис по работе с персоналом и самозанятыми 3
22.08.2022 Физические и юридические лица теперь могут заказывать товары, работы и услуги на портале поставщиков 1
19.08.2022 Минэкономики намерено наказать подрядчика на 3 миллиарда за «реализованный и переданный» ИТ-проект 1
17.08.2022 Банк «Точка» автоматизировал получение чеков самозанятых 4
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков 1
12.08.2022 Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги» 3
04.08.2022 ФНС России добавила новый функционал в приложение «Мой налог» 2
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
01.08.2022 На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины 1
20.07.2022 Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20% 2
20.07.2022 «ЮMoney» начали выпуск виртуальных банковских карт «Мир» 1

Публикаций - 181, упоминаний - 258

Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Apple Inc 11103 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Google LLC 10865 2
ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 14 1
Эдит Про - Edit Pro 50 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Navicon - Навикон 255 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 85 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 1
HP - Hewlett-Packard 3597 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
Telegram Group 999 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 12 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс 10 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Microsoft Corporation 23395 1
Доктор рядом - Doc+ 47 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 336 1
Oracle Corporation 6271 1
Huawei 3459 1
Leta Group 279 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Google Russia - Гугл Россия 83 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
SAP SE 4833 1
SAP CIS - САП СНГ 828 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 609 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 4
Альфа-Банк 1579 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 3
Qiwi 918 2
Frank RG - Frank Research Group 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Ситимобил - Служба такси 146 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Согласие СК - Согласие-Вита 33 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 1
Qiwi Таксиагрегатор 4 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Почта России ПАО 1973 1
Ренессанс Страхование 119 1
YouDo Web Technologies Limited 37 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 34 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 63 1
Яндекс.Такси 319 1
Ак Барс Банк 246 1
QIWI Банк - Киви Банк 84 1
Visa International 1866 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 8
Президент Российской Федерации 3492 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Правительство Москвы 1965 3
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 44 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 42 1
Администрация Президента РФ 976 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 81 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 117 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 183 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 27
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 9
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 6
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 518 3
Data monetization - Монетизация данных 1306 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3444 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 2
Google Android 12432 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 9
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 8
Apple iOS 6722 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 5
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 46 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 376 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 3
Apple - App Store 2565 2
ФНС РФ Мой налог 14 2
1С:ERP Управление предприятием 312 2
Google Play - Google Store - Android Market 2897 2
Linux OS 8153 2
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
1С:Розница 81 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 35 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Mattermost 5 1
ВГТРК Смотрим 510 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 1
ВТБ Бизнес 36 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 1
Superjob 275 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 1
1С:Бухгалтерия 846 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 256 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 535 1
ЭОС Дело СЭД 202 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 93 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 421 1
Qiwi Кошелек 193 1
Альфа-Мобайл 78 1
Сергунина Наталья 282 5
Путин Владимир 2696 5
Мишустин Михаил 466 3
Фурсин Алексей 148 3
Махлин Дмитрий 35 2
Touch Michael - Тач Майкл 36 2
Коробкина Оксана 21 2
Чернышенко Дмитрий 412 2
Солонин Спартак 27 1
Талалаев Валерий 9 1
Чупшева Светлана 6 1
Ефимов Владимир 64 1
Исанин Антон 29 1
Ведяхин Александр 66 1
Малых Дмитрий 38 1
Кичко Дмитрий 44 1
Яскевич Сергей 7 1
Пуртов Кирилл 6 1
Голованов Василий 1 1
Протопопов Андрей 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 33
Россия - РФ - Российская федерация 121478 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 7
Казахстан - Республика 4750 5
Беларусь - Белоруссия 4165 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Россия - СФО - Новосибирск 3663 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Армения - Республика 1352 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 452 2
Словакия - Братислава 37 1
Эстония - Эстонская Республика 704 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
США - Коннектикут 167 1
Европа 21235 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Ирландия - Республика 977 1
Россия - СФО - Омская область 560 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
Япония 12847 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - УФО - Свердловская область 1163 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 361 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 296 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 970 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 1
Сингапур - Республика 1618 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 604 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 408 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3932 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 192 2
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 112 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 306 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
Федеральное законодательство 3133 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 521 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 269 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
Forbes - Форбс 623 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
Ростелеком - Азбука интернета 23 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
GeekBrains 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще