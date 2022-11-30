Индексная книга CNews*
Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Самозанятые Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)
Публикаций - 181, упоминаний - 258
Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
|Сергунина Наталья 282 5
|Путин Владимир 2696 5
|Мишустин Михаил 466 3
|Фурсин Алексей 148 3
|Махлин Дмитрий 35 2
|Touch Michael - Тач Майкл 36 2
|Коробкина Оксана 21 2
|Чернышенко Дмитрий 412 2
|Солонин Спартак 27 1
|Талалаев Валерий 9 1
|Чупшева Светлана 6 1
|Ефимов Владимир 64 1
|Исанин Антон 29 1
|Ведяхин Александр 66 1
|Малых Дмитрий 38 1
|Кичко Дмитрий 44 1
|Яскевич Сергей 7 1
|Пуртов Кирилл 6 1
|Голованов Василий 1 1
|Протопопов Андрей 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
|Forbes - Форбс 623 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.