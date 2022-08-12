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Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги»

Предприниматели могут подать заявление по постановке на учет в качестве самозанятых через портал «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Такие изменения были внесены в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

Что такое «Налог на профессиональный доход»

Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 г. Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке: 4% — при работе с физическими лицами; 6% — с юридическими.

Ранее зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или уполномоченные банки.

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Как встать на учет самозанятому через «Госуслуги»

Войдите под своей учетной записью на портал «Госуслуг». Выберите услугу «Регистрация в качестве самозанятого». Подтвердите корректность сведений из паспорта и ИНН. Выберите регион места работы. Отправьте заявление в ФНС.

Налоговая рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. Уведомление о регистрации как самозанятого придет в личный кабинет «Госуслуг».

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