Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на «Яндекс маркете» — без комиссии до конца 2022 года

Самозанятые теперь могут торговать на «Яндекс маркете» так же, как магазины-партнеры сервиса. Они могут пользоваться витриной маркетплейса, его доставкой, сортировочными центрами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ), рекламными и другими инструментами для продвижения бизнеса. Все это поможет самозанятым с нуля наладить онлайн-торговлю с доставкой по всей стране или запустить новый канал продаж, если они уже работают в интернете. Второй вариант особенно пригодится тем, кто раньше находил покупателей через соцсети и теперь лишился этих каналов продаж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

По официальным данным, количество самозанятых в России с начала 2022 г. к августу 2022 г. выросло на 40% и уже превысило 5,4 млн человек. И хотя в топе по популярности у самозанятых в основном направления, связанные с оказанием услуг, для мастеров, которые сами производят и продают какую-либо продукцию, именно самозанятость может стать первым шагом к предпринимательству. Для них «Маркет» станет площадкой с самым широким набором инструментом для развития своего бизнеса.

Самозанятые могут продавать на «Маркете» товары собственного производства: посуду, украшения, сувениры, детские игрушки, цветочные букеты и многое другое. Таким партнерам на сервисе доступно более 800 категорий товаров, в которых можно запустить продажи.

Тот, кто работает на себя, может выбрать любую удобную для них модель партнерства с «Маркетом». Например, можно хранить товары у себя и самостоятельно доставлять их покупателям, или поручить это сервису, или пользоваться экспресс-доставкой — и маркетплейс будет сам развозить покупки клиентам за один-два часа. Чтобы передавать «Маркету» товары для доставки, необязательно ездить в сортировочный центр — заказы можно отгружать в ближайшие ПВЗ сервиса, которые принимают посылки от продавцов.

Продвигать товары помогают разные инструменты продвижения на «Маркете»: кампании, акции, промокоды. Есть также инструменты, которые маркетплейс создал совместно с другими сервисами «Яндекса». Например, на «Маркете» самозанятый может предложить покупателям оплату заказа не сразу, а по частям — через сервис «Сплит», при этом сам продавец получит ее сразу. А еще можно начислять клиентам бонусы «Плюса» за заказы: 1 такой балл равен 1 рублю. При этом часть бонусов выдает продавец, а часть — маркетплейс из расчета 70% к 30%. Например, если самозанятый начисляет покупателю 10 баллов, то 7 дает он сам, а 3 добавляет «Маркет». С сентября 2022 г. и до Нового года «Маркет» будет компенсировать самозанятым комиссию за размещение товарных предложений.

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С начала лета 2022 г. и до сих пор «Маркет» сотрудничал в тестовом режиме с несколькими сотнями самозанятых. Теперь подключиться к маркетплейсу могут и другие продавцы, которые торгуют товарами собственного производства и официально работают на себя. Чтобы стать партнером сервиса, сначала нужно получить статус самозанятого в налоговой — это можно сделать онлайн. Затем пользователь создает личный кабинет продавца на «Маркете», выбирает модель партнерства и добавляет товары на сервис. Обычно все это занимает один-два дня.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».