Банк «Точка» автоматизировал получение чеков самозанятых

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил сервис для быстрой и безопасной работы с самозанятыми: он самостоятельно запрашивает чеки у подрядчика и сохраняет их в сервисе внутри банка вместе с остальными данными.

Налоговый режим для самозанятых действует третий год, и с каждым годом количество самозанятых растет. По данным ФНС, на июнь 2022 г. в России 5 млн самозанятых, и каждый день в этом статусе регистрируются еще 8,5 тыс. человек. С 2019 г. самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн руб. и уплатили налоги на 40 млрд руб. Общий доход самозанятых в день составляет более 2 млрд руб.

На первый взгляд, компаниям легко работать с самозанятыми: по закону единственным обязательным документом, которым обмениваются стороны, является чек. После получения оплаты фрилансер должен сразу же оформить его в приложении «Мой налог». Оформлять акты и даже заключать договор необязательно.

Однако в этом и кроется проблема: самозанятые часто присылают чеки не вовремя, делают в них ошибки или случайно аннулируют. Для бизнеса это риск: без чека оплата самозанятому может вызвать вопросы у налоговой. Поэтому некоторые компании на всякий случай избегают работы с подрядчиками в рамках нового налогового режима. Проблему решает новый сервис «Точки» — «Бизнес с самозанятыми».

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

«В нём можно публиковать задания, оплачивать их и полностью автоматизировать получение чеков. Следить за этим — лишняя забота, поэтому мы берём это на себя. Даже если какой-то из чеков аннулируют, мы сохраним первую версию и расскажем об этом», — сказал Данил Авдюков, представитель «Точки».

Ставка ежемесячной комиссии за пользованием новым сервисом в первые два месяца работы составит 2%, а затем будет снижаться с увеличением суммы: при обороте до 1 млн руб. в месяц ставка будет 3%, от 1-5 млн руб. — 2,5%, от 5 млн. руб. — 2%.