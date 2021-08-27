Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Родительский контроль
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 156, упоминаний - 198
Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|РВК - Российская венчурная компания 476 1
|Hyundai Motor 145 1
|Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Star Media 9 1
|НМГ Медиа Альянс 3 1
|Sapato.ru 18 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 2
|Доброхотова Елена 6 2
|Ларкина Анна 9 2
|Гальцев Евгений 17 2
|Огнева Екатерина 2 1
|Матросов Александр 42 1
|Колпаков Антон 42 1
|Оськин Алексей 21 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
|Роднова Анна 9 1
|Алхасов Сергей 19 1
|Грачев Дмитрий 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Шенец Екатерина 1 1
|Воронин Алексей 15 1
|Милицкий Александр 1 1
|Завязкин Роман 12 1
|Козлюк Артем 39 1
|Иванов Михаил 63 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Косиченко Алексей 12 1
|Таврин Иван 83 1
|КХЛ HD - телеканал 22 2
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|РосКомСвобода 75 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|ТВ-3 - телеканал 48 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru