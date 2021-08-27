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Родительский контроль


27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль» 2
30.05.2021 Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM 1
11.05.2021 Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа 5
27.04.2021 Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского» 5
23.03.2021 «Эр-Телеком» представил новые функции «умных домофонов» 1
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 1
23.11.2020 Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai 1
24.09.2020 Абоненты ТТК стали чаще подключать антивирусное ПО 1
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети 1
26.12.2019 Eset и МТС запустили антивирусные сервисы 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
30.05.2019 Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового 1
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 2
24.10.2018 Eset выпустила новую версию антивируса NOD32 1
17.10.2018 «Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей 1
26.09.2018 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд 1
29.08.2018 «Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок 1
06.08.2018 «Медиа Альянс» и «Ростелеком» представят зрителям фильмы и сериалы Star Media 1
06.06.2018 «Ростелеком» и LG объявили о проведении акции «Плати только за смартфон» 1
05.06.2018 Наше видение главной презентации WWDC 2018: Apple не в ударе 1
13.03.2018 «Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ 1
08.02.2018 «Ростелеком» запускает рекламный сериал из 35 эпизодов 1
15.09.2017 Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера» 1
10.04.2017 TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото 1
14.02.2017 «Ростелеком» готов подключить по «оптике» каждого второго жителя Ростовской области 1
30.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике десять поселков в Астраханском регионе 1
12.12.2016 МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле 1
23.11.2016 «Ростелеком» подключил по оптике абонентов в коттеджных районах Черкесска 1
07.10.2016 «Ростелеком» представит в Сочи ТВ-приставку для любителей хоккея 1
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
29.08.2016 «Ростелеком» увеличил количество телеканалов «Интерактивного ТВ 2.0» на Дальнем Востоке 1
08.08.2016 Восемь тысяч астраханских семей управляют просмотром «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» 1
28.07.2016 Количество пользователей «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона 1
04.07.2016 Стартует бета-тестирование Eset NOD32 Internet Security и новой версии «Eset NOD32 Антивирус» 1
03.06.2016 «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» теперь доступно в Ингушетии 1
31.05.2016 Исследование: Дети променяли порносайты на алкоголь и наркотики 1
31.05.2016 «Лаборатория Касперского» выяснила, чем интернет-поведение российских детей отличается от привычек их зарубежных сверстников 2
16.05.2016 Более 7 тыс. семей в Карачаево-Черкесской республике смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» 1

Публикаций - 156, упоминаний - 198

Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
ESET 989 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 4
Google LLC 7144 4
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Avast Software 120 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Microsoft Corporation 11060 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Ростелеком - Ростовский филиал 35 2
BBDO BOOTLEG 4 2
ВолгаТелеком 217 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Ростелеком Связьинвест 695 1
Xiaomi 904 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
Ростелеком - Астраханский филиал 20 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Bolt 15 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
Facebook 3765 1
TP-Link 158 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ELARI 19 1
МегаФон Ритейл 55 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Samsung Electronics 5651 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Hyundai Motor 145 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Star Media 9 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Sapato.ru 18 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 26
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 9
Караоке 27 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Фишинг - Phishing 96 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Podcasts - Подкастинг 8 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 81 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 146 1
Google Android 10750 20
Apple iOS 5741 11
Apple macOS 922 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Symbian OS 776 4
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 40 4
Amedia Premium HD 28 3
Apple - App Store 2198 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
ESET NOD32 Parental Control 11 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 3
Dr.Web Антивирус 194 3
Screen Time - Родительский контроль 8 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Apple Safari - Браузер 601 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Kaspersky Internet Security 289 2
ESET NOD32 Internet Security 5 2
Apple Mac 1456 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
Kaspersky Mobile Security 29 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple iPhone 5 710 2
Viasat Premium HD 17 2
Pinterest 45 1
Avast Smart Life 7 1
Яндекс.Видео 32 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Java - Язык программирования 1175 1
Apple Mac Marzipan 7 1
Apple Books 1 1
ESET NOD32 Smart Security Family 13 1
ESET LiveGrid 14 1
Kaspersky Who Calls 15 1
LG V - серия смартфонов 39 1
Сун-чи-ми Вадим 25 2
Доброхотова Елена 6 2
Ларкина Анна 9 2
Гальцев Евгений 17 2
Огнева Екатерина 2 1
Матросов Александр 42 1
Колпаков Антон 42 1
Оськин Алексей 21 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Роднова Анна 9 1
Алхасов Сергей 19 1
Грачев Дмитрий 3 1
Левин Дмитрий 35 1
Вольфсон Влад 55 1
Шенец Екатерина 1 1
Воронин Алексей 15 1
Милицкий Александр 1 1
Завязкин Роман 12 1
Козлюк Артем 39 1
Иванов Михаил 63 1
Кириенко Владимир 38 1
Осеевский Михаил 221 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Шибанов Кирилл 12 1
Косиченко Алексей 12 1
Таврин Иван 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 41
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 5
Россия - Ставропольский край 458 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 4
Украина 3361 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 3
Европа 3745 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Россия - Ростовская область 861 2
Россия - Барнаул 360 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Астраханская область 371 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Индия - Республика 2169 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Новокузнецк 175 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Северная Америка 1409 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Спам - Spam 101 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
КХЛ HD - телеканал 22 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
РосКомСвобода 75 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
comScore 225 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759400, в очереди разбора - 663090.
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