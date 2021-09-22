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Прибалтика
Балтия


22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 3
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
23.08.2021 Syssoft поможет разработчикам создавать более качественные продукты 1
17.08.2021 Академия «Яндекса» запустит онлайн-тренировки по алгоритмам 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 3
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 2
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
22.12.2020 «Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 1
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 1
13.10.2020 Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса 2
01.10.2020 «Лаборатория Касперского»: российский малый и средний бизнес вдвое увеличил расходы на кибербезопасность 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
13.08.2020 Марина Усова стала руководителем управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России 1
01.05.2020 Полнофункциональный FUDO PAM прошел сертификацию для использования в Белоруссии 1
14.04.2020 Retail Innovation Tech Alliance запускает первый отбор стартапов в России 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 2
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 2
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
09.01.2020 «1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С» 1
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 2
05.11.2019 «Красный Октябрь» прослеживает поставки «Аленки» с помощью QR-кодов 1
11.10.2019 Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку» 1

Публикаций - 589, упоминаний - 670

Прибалтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Snowball Studios 100 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
Pure Storage 43 10
SAP SE 3207 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 7
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 7
Paradox Interactive 115 6
3726 6
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 6
IBM 3524 6
Синтерра - Synterra 562 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Google LLC 7124 6
Инфосистемы Джет 675 6
Huawei 2723 6
Cisco Systems 2035 6
Nokia Networks 54 6
Facebook 3764 5
ПМСофт 22 5
Samsung Electronics 5627 5
Nokia Siemens Network Russia 4 4
Siemens Communications 7 4
Intel Corporation 4143 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 4
Yandex - Яндекс 4098 4
INPAS - ИНПАС 107 4
Nokia Corporation 2404 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 3
Brocade Communications Systems 141 3
Turkcell 178 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
PayPal 438 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Юнистрим - Unistream 166 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
AliExpress 275 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Pony Express 55 2
РЖД Логистика 12 2
ConocoPhillips 10 2
Яндекс.Такси 271 2
Traft - Трафт 23 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 2
LinkedIn 520 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Планета Суши 9 1
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 5 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Gotech Innovation 8 1
Uber 257 1
ЯКласс 19 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
Fortum Corporation 4 1
Укргазпромбанк 2 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Мосводоканал 44 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Emerging Travel Group 3 1
Hansa - Ханса 59 1
Liebherr 34 1
ПриватБанк 177 1
Медскан 12 1
Единая транспортная карта 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Счётная палата РФ 459 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство РФ 2198 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Big Data - Большие данные 1136 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Google Android 10750 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 7
Pure Storage FlashArray 20 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Pure Storage Evergreen - СХД 14 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 4
Apple iOS 5741 4
Pure Storage FlashStack 8 4
Java - Язык программирования 1166 4
Kaspersky Internet Security 289 4
Microsoft Azure 1171 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 3
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 3
Pure Storage FlashBlade 14 3
Яндекс.Маркет 439 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Windows 849 3
Atos BullSequana S 16 3
KasperskyOS 29 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
Pixonic War Robots 17 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Microsoft SQL Server 789 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 2
Linux OS 4236 2
Kaspersky Mobile Security 29 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Hustle Castle 11 2
Aladdin JaCarta 147 2
Прибочий Михаил 34 14
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 6
Исмаилов Рашид 47 5
Зубарев Максим 12 5
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1820 4
Земков Сергей 150 4
Тюрина Мария 39 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Шилов Сергей 61 3
Кравцов Роман 77 3
Чичваркин Евгений 82 3
Носков Константин 201 3
Крупнов Александр 14 3
Гайлитис Андрис 17 3
Козырев Алексей 270 2
Лопаткин Герман 102 2
Слободин Михаил 55 2
Кудрин Алексей 63 2
Волков Роман 13 2
Калугин Сергей 162 2
Садовникова Галина 4 2
Каримова Гульнара 89 2
Шадаев Максут 384 2
Махновский Кирилл 18 2
Гришаков Максим 27 2
Мурадян Артур 17 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Кравченко Дмитрий 26 2
Низовский Григорий 15 2
Бирюков Виктор 5 2
Пальчун Кирилл 47 2
Арсентьев Илья 14 2
Лацанич Василь 92 2
Фролов Александр 26 2
Кисляков Евгений 83 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Торбахов Александр 54 2
Каримов Ислам 85 2
Кутников Денис 21 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 374
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 332
Украина 3344 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 56
Беларусь - Белоруссия 2079 52
Казахстан - Республика 2618 51
Восточная Европа 1667 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 29
Германия - Федеративная Республика 3606 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 24
Европа 3725 21
Франция - Французская Республика 2109 20
Япония 2752 20
Финляндия - Финляндская Республика 811 16
Польша - Республика 824 16
Грузия 687 16
Европа Северная - Скандинавия 272 15
Турция - Турецкая республика 950 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Латвия - Латвийская Республика 450 13
Азия - Азиатский регион 1510 12
Эстония - Эстонская Республика 410 12
Ближний Восток 1466 11
Литва - Литовская Республика 328 11
Индия - Республика 2156 10
Африка 1480 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Испания - Королевство 1248 9
Монголия 172 7
Северная Америка 1402 7
Канада 1290 7
Узбекистан - Республика 820 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Италия - Итальянская Республика 1363 6
Армения - Республика 684 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Русский язык 966 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
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