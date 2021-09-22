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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прибалтика
Балтия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 589, упоминаний - 670
Прибалтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прибочий Михаил 34 14
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 6
|Исмаилов Рашид 47 5
|Зубарев Максим 12 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1820 4
|Земков Сергей 150 4
|Тюрина Мария 39 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Шилов Сергей 61 3
|Кравцов Роман 77 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Носков Константин 201 3
|Крупнов Александр 14 3
|Гайлитис Андрис 17 3
|Козырев Алексей 270 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Слободин Михаил 55 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Волков Роман 13 2
|Калугин Сергей 162 2
|Садовникова Галина 4 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Шадаев Максут 384 2
|Махновский Кирилл 18 2
|Гришаков Максим 27 2
|Мурадян Артур 17 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Кравченко Дмитрий 26 2
|Низовский Григорий 15 2
|Бирюков Виктор 5 2
|Пальчун Кирилл 47 2
|Арсентьев Илья 14 2
|Лацанич Василь 92 2
|Фролов Александр 26 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Торбахов Александр 54 2
|Каримов Ислам 85 2
|Кутников Денис 21 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755116, в очереди разбора - 658806.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755116, в очереди разбора - 658806.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru