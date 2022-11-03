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Индексная книга CNews*
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Клиентоориентированность Клиентоориентированный сервис



03.11.2022 Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills 1
13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение 1
06.10.2022 «Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы 1
14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы 1
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов 1
18.07.2022 «Доставка.инфо» запустила сервис забытых вещей 1
22.03.2022 «Кредо консалтинг» и «Национальная платформа» внедряют отечественную ERP-платформу «Ма-3» в МКК SimpleFinance 1
23.12.2021 Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости» 1
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков

 1
15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1
21.09.2021 Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder 1
08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 2
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
20.05.2021 Crocs повышает скорость работы 1С в «Облаке КРОК» 1
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» 1
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 1
30.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware 1
17.03.2021 X5 Retail Group совершенствует работу с бизнес-данными с помощью IBM Watson Knowledge Catalog 1
17.02.2021 ГК «Эдит про» выросла в 2020 году на 200% 1
14.01.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процессы маркетинга, продаж и сервиса в Akkermann cement 1
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 1
13.11.2020 Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок» 1
28.10.2020 CNews: облачные услуги КРОК признаны самыми качественными на российском рынке 1
26.10.2020 ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки 1
15.10.2020 CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг 1
10.09.2020 mfms представила отправку push-уведомлений на смартфоны Huawei и Honor через облако Huawei 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 1
17.06.2020 SLA облачного провайдера: стандарты и лучшие практики 1
10.06.2020 Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис 1
28.05.2020 «РДТех» возглавил бывший исполнительный директор 1
28.05.2020 Как «Магнит» повысил эффективность командной работы внутри огромной компании 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1

Публикаций - 236, упоминаний - 239

Клиентоориентированность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 21
IBM - International Business Machines Corp 9167 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 11
Крок - Croc 1683 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 9
Yandex - Яндекс 5551 7
Элемент ГК - Elementec 25 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
Huawei 3459 5
Softline - Софтлайн 2032 4
Галактика - Корпорация 1410 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 3
Apple Inc 11103 3
TerraLink - ТерраЛинк 259 2
Samsung Electronics 9667 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Lenovo Group 2151 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 2
Telegram Group 999 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 295 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 2
Navicon - Навикон 255 2
PayPal 644 1
Eltex - Элтекс 107 1
Red Hat 1224 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
Intel Corporation 11624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
AltaVista Search Engine 198 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 12
РЖД - Российские железные дороги 1598 6
Газпром ПАО 1144 5
Альфа-Банк 1579 3
Почта России ПАО 1973 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 39 1
Сургутнефтегаз - СНГ 223 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Мегаполис ТК 199 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
Президент Российской Федерации 3492 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 7
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1046 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 495 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 5
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 3
Microsoft Windows 2000 12612 9
Google Android 12432 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 6
Microsoft Office 3405 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 4
Microsoft SQL Server 1466 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 3
Linux OS 8153 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 48 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Avaya Certified - Avaya Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
WinPeak CRM 7 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 183 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 169 1
VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 19 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 75 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 1
Apple Safari - браузер 793 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Путин Владимир 2696 2
Кузнецов Александр 92 1
Канович Дмитрий 5 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 15
Казахстан - Республика 4750 7
Россия - ПФО - Казань 2333 5
Россия - СФО - Новосибирск 3663 5
Азия - Азиатский регион 4633 5
Россия - Сибирь 2004 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Америка 2151 3
Африка - Африканский регион 3256 3
Армения - Республика 1352 2
Япония 12847 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Швеция - Королевство 3449 1
Венгрия - Будапешт 108 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 40
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
Forbes - Форбс 623 1
Juniper Research 501 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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