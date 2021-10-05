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Арктика


05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 2
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 3
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
01.04.2021 Оборудование «Росэлектроники» позволит избежать взрывов газа на опасных производствах 1
26.03.2021 «Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики 1
11.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» назвали профессии будущего 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 2
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 4
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 6
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
28.10.2020 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга 1
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
21.09.2020 Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 1
03.09.2020 Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф 1
12.08.2020 Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке 1
11.08.2020 «Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 2
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса 5
28.05.2020 Oneweb планирует увеличить спутниковую группировку до 48 тысяч аппаратов 1
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 2
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 2
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США 1

Публикаций - 141, упоминаний - 179

Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Qualcomm Technologies 1002 5
Diasoft - Диасофт 354 5
АТОЛ ГК 168 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Руссобит-М 121 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Naumen - Наумен 341 3
Программный продукт ГК 92 3
Google LLC 7144 3
OneWeb Satellites 4 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Facebook 3765 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
ГЛОНАСС АО 82 2
SAP SE 3211 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
Virgin Group 28 2
Transas - Транзас ГК 54 2
Cinia Oy 5 2
Samsung Electronics 5651 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Dell EMC 2397 1
Cisco Systems 2038 1
Twitter 2204 1
SoftBank Group 101 5
Airbus Group 71 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Технология здоровья 6 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 3
Газпром нефть 382 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Airbus Defence and Space 10 2
Arianespace 5 2
Восточный Банк 108 2
Tesla Motors 241 2
РКС - Российские космические системы 100 1
Почта России ПАО 1572 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Новатэк 27 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Газпром нефть Центр технологий беспилотных авиационных систем 1 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Ямал СПГ 5 1
Славнефть НГК 17 1
Orbita Capital Partners 1 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ABB Marine & Ports 3 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Полюс-С 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Coca-Cola Company 112 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 10
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 9
Федеральное казначейство России 766 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 9
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Правительство РФ 2201 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Правительство Московской области 48 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Счётная палата РФ 460 6
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 10
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 129 2
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 1
ТРКЦОД - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных 2 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
RESIBLOC - Трансформаторы с литой изоляцией 2 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 11
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 7
МТС Cloud - CloudMTS 125 6
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
KasperskyOS 29 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 3
МегаФон Arctic Connect 6 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
SpaceX 34 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
ABB Azipod 4 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 2
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Amazon Kuiper 3 2
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
SAP Value Engineering 1 1
Развивай.РФ 3 1
Titan Engine Start 1 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Apple iPhone 6 547 1
Зубанов Андрей 9 9
Белов Кирилл 14 9
Фридштанд Андрей 11 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 9 9
Четвернин Алексей 651 9
Пущаков Сергей 10 9
Наумов Олег 15 8
Исаев Алексей 12 7
Хайруллин Айрат 39 7
Краснов Александр 48 7
Горбунов Сергей 12 7
Раков Ярослав 48 6
Попов Михаил 51 6
Анисимов Михаил 13 6
Рымар Максим 36 6
Шинкарук Елена 13 6
Малков Павел 38 6
Турчак Евгений 23 6
Ципорин Павел 51 6
Скляр Алексей 49 6
Семенов Алексей 67 6
Зорин Александр 49 6
Путин Владимир 1824 6
Паршин Максим 141 6
Акимов Максим 167 6
Терещенко Денис 38 6
Шипов Савва 70 6
Корчивой Станислав 14 6
Албычев Александр 74 6
Лысенко Эдуард 209 6
Рустамов Рустам 169 5
Кудрин Алексей 63 5
Гребенщиков Дмитрий 22 5
Касаткин Алексей 9 5
Вермишян Геворк 61 5
Рогозин Дмитрий 79 4
Песчанских Георгий 37 3
Никифоров Николай 1126 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 12
Земля - планета Солнечной системы 859 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Европа 3745 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 8
Япония 2778 7
Россия - Арктическая зона 8 6
Россия - Тульская область 752 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Индия - Республика 2169 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Казахстан - Республика 2627 4
Азия - Азиатский регион 1513 4
Северный полярный круг 25 3
Россия - Крайний Север 93 3
Канада 1301 3
Лаптевых море 4 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Республика Карелия 298 2
Россия - Мурманск 257 2
Россия - Заполярье 38 2
Северный Ледовитый океан 16 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Япония - Токио 287 2
Украина 3361 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Финляндия - Финляндская Республика 815 2
Восточная Европа 1676 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 2
Франция - Гвиана 13 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 14
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Космодром Байконур 97 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
Транспорт 62 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 1
Полярный кодекс - Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах 1 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Bloomberg 785 2
РИА Новости 654 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews Analytics 1988 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Армия - Международный военно-технический форум 37 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
SAP UP 5 1
Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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