Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Арктика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 179
Арктика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зубанов Андрей 9 9
|Белов Кирилл 14 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 9 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Наумов Олег 15 8
|Исаев Алексей 12 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Краснов Александр 48 7
|Горбунов Сергей 12 7
|Раков Ярослав 48 6
|Попов Михаил 51 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Рымар Максим 36 6
|Шинкарук Елена 13 6
|Малков Павел 38 6
|Турчак Евгений 23 6
|Ципорин Павел 51 6
|Скляр Алексей 49 6
|Семенов Алексей 67 6
|Зорин Александр 49 6
|Путин Владимир 1824 6
|Паршин Максим 141 6
|Акимов Максим 167 6
|Терещенко Денис 38 6
|Шипов Савва 70 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Албычев Александр 74 6
|Лысенко Эдуард 209 6
|Рустамов Рустам 169 5
|Кудрин Алексей 63 5
|Гребенщиков Дмитрий 22 5
|Касаткин Алексей 9 5
|Вермишян Геворк 61 5
|Рогозин Дмитрий 79 4
|Песчанских Георгий 37 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru