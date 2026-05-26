Цифровизация культурного наследия Арктики выйдет на новый уровень при поддержке «Группы Астра»

Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» договорились совместно развивать экспертный и исследовательский потенциал студентов и преподавателей в сфере информационных технологий, а также участвовать в разработке и реализации образовательных курсов, проектов и программ в области ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одно из приоритетных направлений сотрудничества университета и «Астра Академии» — оснащение учебных классов операционной системой Astra Linux с целью проведения занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дисциплинам, связанным с обучением работе с программными продуктами «Группы Астра». Для этого стороны сформируют план работ, будут регулярно обмениваться опытом, а также организуют научные и практические мероприятия — семинары, круглые столы и конференции для преподавателей и сотрудников АГУИККИ и с участием экспертов по продуктовой экосистеме «Группы Астра».

Партнеры также договорились максимально содействовать друг другу в выполнении взятых обязательств и открыто обмениваться информацией об организации учебного процесса на базе ПО «Группы Астра».

«Созданный ресурсный центр сфокусируется на реализации программ переподготовки и повышения квалификации специалистов. Целевой аудиторией центра станут как действующие ИТ-специалисты, так и представители различных отраслей из Республики Саха (Якутия) и других регионов Дальнего Востока, заинтересованные в освоении и углублении знаний в области российского программного обеспечения. Это позволит удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры, способные работать с современными отечественными операционными системами и обеспечивать цифровую трансформацию государственных и коммерческих структур», — отметил Вячеслав Аргунов, проректор по стратегическому развитию АГУИККИ, руководитель программы «Приоритет — 2030».

«Сотрудничество с университетом культуры, искусства и креативных индустрий открывает новые возможности для интеграции передовых ИТ-решений в образовательный процесс творческих и гуманитарных направлений. Оснащение классов операционной системой Astra Linux позволит студентам и преподавателям на практике освоить инструменты прикладной информатики в сфере культуры и цифровых медиа. В итоге мы поможем подготовить специалистов нового типа — сочетающих художественное мастерство с ИТ-компетенциями, что станет для выпускников конкурентным преимуществом при трудоустройстве в учреждения культуры не только Арктического региона, но и всей страны», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра».