Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о внесении новых высокопроизводительных серверов С2124АГ и С2124ОГ в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Оборудование разработано на базе материнских плат собственного проектирования и предназначено для выполнения ресурсоемких задач, связанных с искусственным интеллектом, видеоаналитикой и сложными инженерными вычислениями. Включение моделей в реестр подтверждает их российское происхождение и позволяет использовать решения на объектах критической информационной инфраструктуры.

Новые серверы выполнены в форм-факторе 4U и поддерживают установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения или AMD Epyc 7000. Ключевой технической особенностью С2124АГ и С2124ОГ является поддержка до восьми полноразмерных графических ускорителей с тепловыделением до 350 Вт на каждый модуль. Для обеспечения стабильной работы при пиковых нагрузках в устройствах предусмотрена система питания из четырех блоков мощностью по 2000 Вт и активное охлаждение с поддержкой горячей замены. Дисковая подсистема позволяет комбинировать до 12 накопителей форм-фактора 3,5/2,5 дюйма и двух накопителей 2,5 дюйма с интерфейсами SAS или SATA.

Технологический суверенитет решений обеспечивается использованием материнских плат «Арктика» и «Онега», которые также включены в реестр Минпромторга РФ. Оборудование полностью совместимо с российскими операционными системами на базе ядра Linux, что гарантирует стабильность ИТ-ландшафта в рамках проектов по импортозамещению. Для удаленного мониторинга и администрирования аппаратных ресурсов применяется система управления DCI Manager.

«Внесение моделей С2124АГ и С2124ОГ в реестр Минпромторга РФ расширяет возможности наших заказчиков по созданию доверенной ИТ-инфраструктуры для работы с нейросетями. Платформа сочетает в себе высокую плотность вычислительных мощностей и полное соответствие регуляторным требованиям», — отметил Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

