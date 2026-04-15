СПбГУТ создает «умную одежду» для полярников и рабочих

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) продолжает работу над проектом «умной одежды», предназначенной для работы в экстремальных климатических условиях. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Северные регионы с их суровым климатом создают серьезные вызовы для связи и мониторинга жизненных показателей. Концепция куртки со встроенными датчиками и гибкими антеннами предполагает непрерывный сбор биометрических данных, точное позиционирование через систему ГЛОНАСС и стабильную передачу информации. Такая экипировка позволяет не только улучшить связь и навигацию, но и в реальном времени отслеживать жизненно важные показатели человека. Проект актуален для работников газовой и нефтяной промышленности, исследователей, полярников, охотников и рыбаков.

Благодаря высокой адаптивности, малому весу и устойчивости к внешним воздействиям гибкие антенны открывают новые возможности. Технические характеристики разработки таковы: в условиях прямой видимости дальность устойчивой связи достигает 7–10 км, а при использовании ретрансляторов по протоколу APRS – до 50 км. Потребляемая мощность системы не превышает 0,3 Вт, масса – 3 кг, а рабочий диапазон температур простирается от –40 °С до +20 °С. Разработка рассчитана на пять лет активной эксплуатации и выдерживает до 15 тыс. ч непрерывной работы.

Автор проекта, старший преподаватель кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Александр Морозов, сейчас работает над системой приема-передачи сигнала. Если ранее в куртке использовались три антенны (одна на спине и две на плечах), то в новой версии их заменит полноценная антенная решетка. Еще одно значимое изменение – отказ от готовых комплектующих в пользу собственной разработки: специалисты СПбГУТ проектируют компактный и надежный микроконтроллер.

цифровизация

«Важная особенность микроконтроллера – его гибкость. Это конструктивное решение снизит риск механических повреждений при активной эксплуатации. Кроме того, электроника получит герметичный корпус, защищающий от влаги и перепадов температур», – сказал Александр Морозов.

Проект создан под руководством заведующего кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств, кандидата биологических наук Леонида Адонина. Кафедра ведет серьезные научные разработки по заказам промышленности, и «умная одежда» для Арктики – яркий пример такого сотрудничества.

