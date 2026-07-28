RUVDS обеспечит связь для возвращаемой стратосферной платформы в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний»

Хостинг-провайдер RUVDS выступит технологическим партнером испытаний возвращаемой стратосферной платформы для экологического мониторинга Арктики. Аппарат будет запущен непосредственно над Северным полюсом в ходе научно-просветительской экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

RUVDS предоставит для эксперимента собственное оборудование и программный стек, в основе которого лежит модифицированный Console Gate — технологичная разработка, впервые созданная компанией совместно с ОКБ «Пятое поколение» для спутниковой платформы RUVDSSat1. Решение обеспечит SSH-доступ к бортовому оборудованию поверх MQTT-обмена: наземная станция принимает радиосигнал и передает данные по протоколу MQTT, после чего инфраструктура RUVDS оборачивает канал в привычный SSH-сеанс. Благодаря этому оператор получит возможность взаимодействовать с аппаратом как с обычным удаленным сервером, не погружаясь в низкоуровневую специфику радиообмена.

«Запуск возвращаемого исследовательского аппарата с борта атомного ледокола – уникальный сценарий, не имеющий аналогов в мировой практике. Критически важный элемент этой миссии заключается в наличии устойчивой связи в высоких широтах, и именно эти задачи позволяет закрыть наша разработка. Платформа оснащена комплексом датчиков и экспериментальной мультиспектральной камерой, и данные, которые будут передаваться с платформы, крайне важны не только для оценки климатический изменений, мониторинга популяции морских млекопитающих и экологической ситуации, но и выступят одним из элементов системы отслеживания обстановки на Севморпути», – отметил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Применение технологии Console Gate в проекте возвращаемой стратосферной платформы вызвано универсальным характером решения, которое изначально планировалось использовать только в рамках работы спутника RUVDSSat1, который завершает стадию летных испытаний.

Стратосферная платформа разработана совместно специалистами Мурманского арктического университета, лабораторией «Стратонавтика», Харбинским политехническим университетом и Фондом защитников природы. В ходе миссии зонд поднимется на высоту более 20 тыс. метров над точкой 90°00'00'' северной широты, преодолеет около 150 км и вернется в зону старта. Экспедиция «Ледокол знаний» пройдет в августе 2026 г. Успешный запуск возвращаемой платформы станет значимым шагом к созданию независимой от зарубежных спутниковых группировок системы арктического мониторинга.