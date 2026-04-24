Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Синергия Арктики» в 2026 г. должны прийти в Верхоянский район — одно из самых холодных и труднодоступных мест на планете. Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Федеральный проект «Синергия Арктики стартовал в ноябре 2025 г. при поддержке Минцифры России. Всего он соединит 61 населенный пункт в арктических и удаленных районах республики и добавит еще 7 тыс. км ВОЛС к уже существующим 13 тыс. км. Стоимость проекта — свыше 10 млрд руб., финансирование осуществляется 50 на 50 из федерального и республиканского бюджетов. Средства уже заложены.

Главной задачей проекта «Синергия Арктики» глава Якутии Айсен Николаев назвал преодоление цифрового неравенства. Жители отдаленных арктических поселков должны получить равный доступ к современным цифровым сервисам: госуслугам, телемедицине, дистанционному образованию и удаленной работе.

«Вы знаете, у нас совсем недавно в Якутии вообще не было ВОЛСа. Он появился только в 2012 г., — сказал глава республики. — За эти годы сделана огромная работа: порядка 13 тыс. км построено, 93% домохозяйств сегодня имеют доступ к широкополосному интернету. Но большая часть Арктики оставалась вне зоны покрытия». Особые ожидания связаны с Верхоянским районом — одним из сложнейших по логистике. Эта территория считается одной из самых холодных в Северном полушарии планеты: именно здесь зарегистрирована температура около 70 градусов ниже нуля. «В этом году мы надеемся, что волоконно-оптические линии связи пройдут в Верхоянский район, — сказал глава Якутии. — Жители этих поселков, которых там достаточно большое количество, должны получить оптоволокно».

Руководитель региона подчеркнул, что проект «Синергия Арктики» имеет и социальное, и стратегическое значение.

«Люди должны иметь возможность подключиться ко всем основным сервисам государства, в интернете кино смотреть и книги читать, — то есть пользоваться всеми благами цивилизации, которые есть у других жителей. Но, кроме этого, проект имеет очень большое значение для телекоммуникационной безопасности страны. ВОЛС, идущие через республику, соединятся на северо-востоке с линиями из Магадана и из Чукотки, и в ряде мест — с теми линиями связи, которые пролегают вдоль Северного морского пути. Это кратно, самым серьезным образом, повысит безопасность для телекоммуникаций всего северо-востока страны», — сказал Айсен Николаев.

Всего за три года предстоит уложить более 50% от общего объема ВОЛС, существующего сегодня в республике. По завершении проекта протяженность волоконно-оптических линий связи между населенными пунктами Якутии превысит 20 тыс. км.

«Для Якутии, с ее масштабами и сложной логистикой, такие проекты — это не просто связь, это основа для устойчивого развития и качества жизни людей», — сказал глава республики.