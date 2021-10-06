Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Uptime Institute Tier
Tier Certification of Constructed Facility
Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 583, упоминаний - 913
Uptime Institute Tier упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самойлов Юрий 55 14
|Блинов Михаил 73 12
|Мотовилов Олег 58 11
|Солодовников Алексей 15 9
|Солдатов Алексей 77 8
|Самошкин Дмитрий 19 7
|Фокин Дмитрий 17 7
|Дергилёв Никита 40 6
|Луковников Михаил 19 6
|Каплунов Павел 27 6
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
|Willner Guy - Вилнер Гай 13 5
|Соловьев Михаил 18 4
|Мегрелишвили Георгий 16 4
|Сорокоумов Александр 19 4
|Захаров Павел 54 4
|Королюк Алексей 86 4
|Русанов Сергей 44 4
|Павельев Кирилл 7 3
|Березин Максим 60 3
|Ларькин Максим 25 3
|Назаров Сергей 48 3
|Колмычек Павел 17 3
|Советников Александр 10 3
|Лямин Александр 59 3
|Заединов Руслан 40 3
|Рассказов Сергей 26 3
|Данильянц Алексей 20 3
|Гайлитис Андрис 17 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Андронов Сергей 17 3
|Горюнов Павел 5 3
|Щепилов Евгений 35 3
|Колбин Евгений 43 3
|Гуденко Антон 5 2
|Сотин Денис 102 2
|Горохов Евгений 27 2
|Хала Илья 21 2
|Сяо Хайцзюнь 27 2
|Галушкин Олег 168 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758821, в очереди разбора - 662511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758821, в очереди разбора - 662511.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru