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Uptime Institute Tier
Tier Certification of Constructed Facility
Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов


06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 2
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 2
09.09.2021 «Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД» 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 3
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 2
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 2
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 1
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы 1
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России 1
22.06.2021 Schneider Electric спроектировала и построила основной ЦОД для МТС в Беларуси 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial 1
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака» 2
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 3
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения 1
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 1
25.03.2021 «Юникорн» внедрит систему «Умный дом» на объектах жилой недвижимости 1
09.03.2021 «Миран» приступила к строительству новой очереди дата-центра в Санкт-Петербурге 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
01.03.2021 G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex 1
12.02.2021 «Билайн» утроил мощность ЦОДа для сохранения высоких темпов развития сети 1
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге 1
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews 1
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек 4
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1

Публикаций - 583, упоминаний - 913

Uptime Institute Tier упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Uptime Institute 159 79
VMware 1829 69
Microsoft Corporation 11039 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 40
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 36
Cloud4Y 186 28
iTeco - Ай-Теко 715 25
SAP SE 3208 24
Softline - Софтлайн 1474 22
Крок 1219 21
Авантаж 48 21
Oracle Corporation 3333 20
DataPro - ДатаПро 56 19
Huawei 2727 18
IBM 3530 16
IXcellerate - Икселерейт 60 16
G-Core Labs 64 15
3728 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 15
Сервионика - Servionica 164 14
HP Inc. 2901 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
ТрастИнфо 70 14
Schneider Electric 408 13
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 13
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 13
NetApp 485 13
Citrix Systems 571 11
Dell EMC 2393 11
Selectel - Селектел 137 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Cisco Systems 2037 10
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 10
Акадо Телеком - Комкор 606 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 8
SafeData - Центр Хранения Данных 51 8
Синтерра - Synterra 564 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 18
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
Visa International 1345 7
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 6
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 9 6
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 6
ВТБ24 583 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 5
Nestle - Нестле 64 4
S7 Airlines 79 4
Нордеа Банк 49 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Вертолеты России 114 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Роснефть НК 367 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
American Express 172 3
Открытие ФК 538 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Аэрофлот 492 3
JCB International 113 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Avon - Косметическая компания 22 3
Ингосстрах СПАО 210 2
Алроса АК 81 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ФосАгро 54 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
РусГидро ПАО 129 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
Гознак - Московский монетный двор 9 6
Правительство РФ 2200 6
Гознак - Московская типография 9 6
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Правительство Саратовской области 17 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 142
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 86
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 46
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 41
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 38
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 37
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 16
OpenStack 347 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 13
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 11
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 11
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 11
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 19 9
ИТ-аутсорсинг 670 8
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 8
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 7
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 6
Kubernetes 307 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 6
Big Data - Большие данные 1136 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 25
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 21
Microsoft Azure 1171 20
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 17
Microsoft Windows 10 6622 16
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 16
МТС ЦОД 12 11
Microsoft Exchange 680 10
Microsoft Azure Stack 56 10
Microsoft SQL Server 790 9
AWS - Amazon Web Services 568 9
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 9
VMware vSphere 281 9
Google Android 10750 9
Linux OS 4249 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
CloudМТS 19 8
DataSpace ЦОД 18 7
Apple iOS 5741 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 6
Крок ЦОД 15 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 6
VMware DRS 18 6
SQL - Язык программирования 432 5
DataLine Nord ЦОД 15 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Microsoft Office 365 769 5
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 5
Microsoft Skype 1465 5
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 5
VMware vMotion 26 5
Гознак ЦОД 10 5
Авантаж ЦОД 5 5
Nvidia Tesla GPU 117 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Tencent Cloud 6 4
Самойлов Юрий 55 14
Блинов Михаил 73 12
Мотовилов Олег 58 11
Солодовников Алексей 15 9
Солдатов Алексей 77 8
Самошкин Дмитрий 19 7
Фокин Дмитрий 17 7
Дергилёв Никита 40 6
Луковников Михаил 19 6
Каплунов Павел 27 6
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Willner Guy - Вилнер Гай 13 5
Соловьев Михаил 18 4
Мегрелишвили Георгий 16 4
Сорокоумов Александр 19 4
Захаров Павел 54 4
Королюк Алексей 86 4
Русанов Сергей 44 4
Павельев Кирилл 7 3
Березин Максим 60 3
Ларькин Максим 25 3
Назаров Сергей 48 3
Колмычек Павел 17 3
Советников Александр 10 3
Лямин Александр 59 3
Заединов Руслан 40 3
Рассказов Сергей 26 3
Данильянц Алексей 20 3
Гайлитис Андрис 17 3
Дорохина Юлия 42 3
Андронов Сергей 17 3
Горюнов Павел 5 3
Щепилов Евгений 35 3
Колбин Евгений 43 3
Гуденко Антон 5 2
Сотин Денис 102 2
Горохов Евгений 27 2
Хала Илья 21 2
Сяо Хайцзюнь 27 2
Галушкин Олег 168 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 306
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 187
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 39
Россия - ПФО - Самара 1287 34
Россия - СФО - Новосибирск 1959 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 23
Европа 3736 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 22
Восточная Европа 1674 19
Казахстан - Республика 2622 18
Россия - Краснодар 1034 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Россия - ПФО - Казань 1510 15
Россия - Владивосток 864 14
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 7
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Европа Западная 611 7
Украина 3353 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 6
Россия - Ярославль 402 5
Россия - Лыткарино 30 5
Сингапур - Республика 808 4
Беларусь - Минск 324 4
Россия - Республика Мордовия 387 4
Нидерланды - Амстердам 258 4
Россия - Вологодская область - Череповец 115 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 4
Россия - Удомля 41 4
Африка 1486 4
Россия - Хабаровск 619 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 2
Федеральное законодательство 254 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
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