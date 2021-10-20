Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SSL
Secure Sockets Layer
Слой защищённых сокетов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 448, упоминаний - 702
SSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королюк Алексей 86 26
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 6
|Путин Владимир 1821 4
|Самошкин Дмитрий 19 4
|Навальный Алексей 58 3
|Кулин Филипп 39 3
|Жаров Александр 165 3
|Мельникова Анастасия 166 3
|Татаринов Тарас 14 2
|Лямин Александр 59 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Yen Nathan - Йен Натан 6 2
|Климарев Михаил 46 2
|Галушкин Олег 168 1
|Волин Алексей 113 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Лугов Андрей 32 1
|Рейман Леонид 410 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Яровая Ирина 63 1
|Водясов Алексей 97 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Малофеев Константин 98 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Дуров Павел 216 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Самойленко Максим 65 1
|Петров Михаил 88 1
|Родионов Михаил 40 1
|Носков Константин 201 1
|Борисов Илья 26 1
|Соколов Алексей 121 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758488, в очереди разбора - 662178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758488, в очереди разбора - 662178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru