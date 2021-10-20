Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SSL
Secure Sockets Layer
Слой защищённых сокетов


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
10.09.2021 30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW 1
01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU 1
19.08.2021 Принимайте оплату в долларах США и евро на своих сайтах: новая опция в CENT.APP 1
12.08.2021 REG.RU запускает тестовый период для сервиса REG.Site 2
05.08.2021 .HOUSE, .BUILDERS и .VILLAS: топ-10 доменов для индустрии строительства и недвижимости 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах 1
26.05.2021 Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями 1
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 1
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов 1
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
08.04.2021 Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена 2
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 2
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 2
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 1
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
21.01.2021 Число доменов в зоне .ART превысило 100 тысяч 1
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1

Публикаций - 448, упоминаний - 702

SSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 40
Google LLC 7135 33
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 30
Fortinet 286 17
Apple Inc - Эппл Рус 7685 11
1С-Битрикс 344 8
SEC Consult Services 929 8
Yandex - Яндекс 4100 7
Intel Corporation 4158 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
WatchGuard Technologies 36 5
SAP SE 3208 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
IBM 3530 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 5
Telegram Group 702 4
Rainbow Security 56 4
Oracle Corporation 3333 4
Citrix Systems 571 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Samsung Electronics 5641 4
G-Core Labs 64 4
Twitter 2204 4
CYREN - Commtouch 15 4
ESET 989 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
ZyXEL Communications 168 3
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 3
Cloudflare 50 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 3
D-Link 189 3
Cisco Systems 2037 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Visa International 1345 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Tesla Motors 241 2
Почта России ПАО 1570 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
JCB International 113 1
Airbnb 62 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Swatch 12 1
Флибуста 27 1
Equifax 22 1
Деловые Линии ГК 36 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
GoLama 2 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 4 1
Альфа-Банк 1123 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Thoma Bravo 13 1
Гранит 11 1
Меркури - Mercury 28 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
Открытие ФК 538 1
BMW 248 1
AliExpress 275 1
LinkedIn 520 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство РФ 2200 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Счётная палата РФ 460 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 29
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 29
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 27
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 23
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 22
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 20
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 14
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 14
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 10
Web Interface - Веб-интерфейс 177 10
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 6
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 6
Flash 472 6
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
OpenStack 347 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 5
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
Google Android 10750 35
Apple iOS 5741 33
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 29
Microsoft Windows 10 6622 27
Apple macOS 922 13
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 12
Google Chrome - браузер 1117 11
Java - Язык программирования 1169 11
Linux OS 4249 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
WordPress 169 8
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 8
Microsoft Windows 7 1662 8
JavaScript - Язык программирования 627 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 7
SQL - Язык программирования 432 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Microsoft Office 365 769 5
Chromium - Браузер 166 5
Apple macOS X 901 5
Symbian OS 767 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Windows 851 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
PHP - Язык программирования 302 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 4
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 3
Joomla CMS 73 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
G-Core Labs CDN 5 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple Mac 1455 3
Microsoft SQL Server 790 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Microsoft Edge - Браузер 971 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Королюк Алексей 86 26
Maddison John - Мэддисон Джон 22 6
Путин Владимир 1821 4
Самошкин Дмитрий 19 4
Навальный Алексей 58 3
Кулин Филипп 39 3
Жаров Александр 165 3
Мельникова Анастасия 166 3
Татаринов Тарас 14 2
Лямин Александр 59 2
Дерипаска Олег 19 2
Yen Nathan - Йен Натан 6 2
Климарев Михаил 46 2
Галушкин Олег 168 1
Волин Алексей 113 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Соколов Дмитрий 45 1
Лугов Андрей 32 1
Рейман Леонид 410 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Чумаченко Константин 10 1
Белокрылов Александр 20 1
Артимович Дмитрий 19 1
Яровая Ирина 63 1
Водясов Алексей 97 1
Сахненко Сергей 71 1
Малофеев Константин 98 1
Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
Никифоров Николай 1126 1
Щеголев Игорь 676 1
Дуров Павел 216 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Самойленко Максим 65 1
Петров Михаил 88 1
Родионов Михаил 40 1
Носков Константин 201 1
Борисов Илья 26 1
Соколов Алексей 121 1
Белоусов Сергей 217 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 148
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Германия - Федеративная Республика 3618 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Европа 3736 7
Япония 2771 7
Украина 3353 6
Казахстан - Республика 2622 5
Индия - Республика 2165 5
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Восточная Европа 1674 2
Россия - Красноярский край 661 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Палау 3 2
Австрия - Австрийская Республика 525 2
Европа Западная 611 2
Россия - Челябинская область 658 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Иркутская область 540 1
Тувалу 3 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Россия - Ярославская область 331 1
Россия - Рязань 353 1
Чили - Республика 120 1
Южная Африка 159 1
Россия - Костромская область 229 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Черногория 86 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 3
Пиратство - Авторское право 205 2
White list - Белый список 34 2
README-файл 2 2
Доменный брокер 3 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Антитеррор 62 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 976 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ящик Пандоры 31 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральное законодательство 254 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
За Телеком - telegram-канал 37 3
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
ZDnet 381 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
Ars Technica 227 2
Reddit 198 2
Wikipedia - Википедия 275 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
NYT - The New York Times 506 1
BleepingComputer - Издание 120 1
РосКомСвобода 75 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
The Register 338 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
PornHub 23 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
KrebsOnSecurity 14 1
Mashable 116 1
CodingDojo 3 1
Сноб 7 1
Gartner 2189 3
Security Compute Rating 5 3
Security Compute Ratings 3 3
IDC - International Data Corporation 2711 2
CNews Analytics 1988 2
Check Point Research 47 1
Fortune 100 48 1
SimilarWeb 24 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Gartner Peer Insights 4 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
Terbium Labs 1 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
McAfee FOCUS 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли - второе воскресенье августа 1 1
MIXX Russia Awards 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
UserGate Partner Day 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Fortinet Security Day 8 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
GeekBrains 40 1
Black Hat - Конференция 41 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758488, в очереди разбора - 662178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще