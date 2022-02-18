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Orange S.A. Orange Group



18.02.2022 Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового
19.01.2022 Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании
16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
03.12.2021 Orange Business Services внедрил в Safran Aircraft Engines систему умного отслеживания
27.10.2021 Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России
23.06.2021 Orange Business Services модернизирует сетевую инфраструктуру в России
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест
14.04.2021 Orange Business Services сделала глобальный бизнес RS Components более гибким
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса
25.03.2021 Orange Business Services поставил облачные услуги участникам европейского образовательного проекта GEANT
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services
02.03.2021 Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке
10.11.2020 Orange помогает Lacroix Group готовиться к внедрению 5G
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining

Публикаций - 982, упоминаний - 1218

Orange S.A. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 317
Vodafone Group 1318 203
Orange France Télécom 654 175
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 109
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 70
Microsoft Corporation 22497 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 66
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 235 60
Deutsche Telekom 905 60
Telefonica - Telefónica España 501 51
Samsung Electronics 9333 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 46
Lenovo Motorola 3463 46
AT&T Inc 1563 42
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 42
NTT DoCoMo 1109 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 40
Apple Inc 10683 39
Telia Company - TeliaSonera 802 39
Google LLC 10352 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 29
Telenor - Теленор 725 29
Intel Corporation 11262 28
Siemens AG - Siemens Group 2311 26
Cisco Systems 4720 26
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 312 24
BT Group - British Telecommunications 614 24
Huawei 3222 24
LG Electronics 3372 24
Sony Ericsson 1107 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 23
China Mobile 368 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 20
SFR - Société française du radiotéléphone 60 20
HTC Corporation 1428 19
Sonera 309 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 16
Mobilcom 91 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 22
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 15
Mannesmann 98 14
Citi - Citibank - Ситибанк 265 10
Альфа-Банк 1476 10
Евросеть 1393 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 7
GM - General Motors 434 6
Danone - Данон 70 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
SoftBank Group 236 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 5
Boeing 957 5
United Airlines - авиакомпания 88 4
Альфа-Групп 613 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Tashir Group - Ташир ГК 20 4
Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 62 4
Доброфлот 10 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. Россия 35 4
Открытие ФК 2713 4
Enel Group - Энел Россия 39 4
Bosch Gasoline Systems 0 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
Societe Generale Group 68 4
Walt Disney Company 556 4
BMW Group 392 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Почта России ПАО 1853 4
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
L’Oreal 53 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 3
Visa International 1809 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 9
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 9
Президент Российской Федерации 3770 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Верховный суд Российской Федерации 709 4
UK Ofcom - Office of Communications 29 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Совет Европы 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 47
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
Linux Foundation 167 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 1 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
Symbian Foundation 38 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 66 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 125
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 122
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 81
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 78
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 66
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 54
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 53
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 53
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 51
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 44
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 43
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 40
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 35
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 28
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 23
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 23
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 20
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 555 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 17
Big Data - Большие данные 3520 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 34
Google Android 11959 29
Nokia Symbian OS 1388 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 18
Microsoft Windows 10 11713 17
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 17
Linux OS 7669 14
Microsoft Windows 2000 2856 14
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 14
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 13
Apple iOS 6422 13
Oracle Java - язык программирования 2554 12
Microsoft Skype 1940 12
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 11
Microsoft Exchange 1222 10
Microsoft Office 365 834 10
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 10
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
Google YouTube - Видеохостинг 2277 8
Apple - App Store 2437 8
Microsoft Azure 1276 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 7
Nokia Nseries 424 7
Microsoft Windows 2104 6
Apple iPhone 3 402 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 6
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 42 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 5
Team Fortress - компьютерная игра 36 5
Mozilla Firefox - браузер 1738 5
HP - palmOne Treo 85 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 5
Nokia 7650 62 5
Orange Cloud for Business 4 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 4
Samsung Electronics Bada 182 4
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 252 4
Mozilla Firefox OS 89 4
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 26
Иванников Дмитрий 41 20
Holden David - Холден Дэвид 17 16
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 14 13
Паплински Павел 12 9
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 9
Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 7
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 7
Валькович Владимир 12 6
Баранова Ольга 7 5
Рейман Леонид 1009 5
Евтушенков Владимир 194 5
Van den Berghe Michel - Ван ден Берге Мишель 4 4
Карапетян Самвел 10 4
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 4
Краюшкина Елена 4 4
Хачатрян Гагик 8 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 3
Бородин Владимир 18 3
Путин Владимир 2542 3
Майорова Юлия 6 3
Пятахин Андрей 20 3
Есаян (братья) 6 3
Захаренко Максим 54 3
Зайцева Анна 69 3
Мякишева Марина 84 3
Умаров Михаил 55 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Голубцов Павел 5 3
Фокин Дмитрий 20 2
Савин Сергей 94 2
Гурджиян Руслан 19 2
Брюквин Юрий 281 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Солодухин Константин 114 2
Foulon Hugues - Фулон Хью 2 2
Слизень Виталий 241 2
Фридман Михаил 98 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 334
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 177
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 171
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 159
Франция - Французская Республика 5665 147
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 141
Европа 12319 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 111
Германия - Федеративная Республика 8903 74
Африка - Африканский регион 2928 57
Азия - Азиатский регион 3803 51
Япония 10069 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 41
Ближний Восток 2549 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 40
Нидерланды 2197 39
Испания - Королевство 2917 39
Швеция - Королевство 2072 39
Бельгия - Королевство 851 31
Италия - Итальянская Республика 3310 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 29
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 25
Украина 6212 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 22
Россия - СФО - Новосибирск 3269 22
Молдавия - Республика Молдова 668 20
Казахстан - Республика 4467 20
Финляндия - Финляндская Республика 1816 20
Австрия - Австрийская Республика 1020 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 19
Америка Северная 2650 19
Индия - Республика 4263 19
Дания - Королевство 900 18
Румыния 592 18
Южная Корея - Республика 4394 18
Польша - Республика 1559 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 18
Сингапур - Республика 1574 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 17
Европа Восточная 2927 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 142
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Абонентская база - Абонентская плата 1383 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 4
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Федеральное законодательство 1944 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 38
FT - Financial Times 1118 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 11
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 10
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 9
Total Telecom 260 6
Telecom.paper 167 6
The Register 1286 6
AppleInsider 384 5
Cellular News 231 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
Newsbytes News Network 319 4
DigiTimes - Издание 1284 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 4
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 4
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
РИА Новости 766 4
Inquirer 462 4
Engadget - Блог о технологиях 411 3
The Guardian - Британская газета 320 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
AP - Associated Press 1975 3
Computer Weekly 370 3
RCR News 107 3
New Scientist 1447 3
Ananova 249 3
Silicon 459 3
Times 500 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
Ars Technica 364 2
Сellular News 31 2
VNUNet.com 201 2
GizChina - Издание 42 2
РС Рro 87 2
NYT - The New York Times 956 2
Telegraph 197 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Vnunet 225 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 18
IDC - International Data Corporation 4671 12
Gartner - Гартнер 3301 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
Forrester Research 810 4
Samsung Research 14 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 3
Strategy Analytics 283 3
Gartner - Dataquest 340 2
IHS Infonetics Research 90 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
In-Stat/MDR 63 2
Frost & Sullivan 199 2
Current Analysis 24 2
Juniper Research 468 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
Davies Hickman Partners 1 1
Wainhouse Research 38 1
Mobile Research Group 65 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
In-Stat 81 1
500 Startups 4742 1
NPD DisplaySearch 282 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Директ Инфо 9 1
Ericsson Mobility Report 33 1
Yankee Group 166 1
Discovery Research Group 21 1
Forrester Wave 31 1
Research and Markets 23 1
ABI Research 230 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 28 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
CeBIT 454 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
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WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 9 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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