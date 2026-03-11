Разделы

«Базальт СПО» приглашает на партнерскую конференцию AltConf: Orange Season

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

Мероприятие состоится 2 апреля в отеле Soluxe Hotel Moscow.

Участие в мероприятии — это возможность услышать первыми о трендах и вызовах ИТ-отрасли в рамках пленарной сессии, представить свои решения, а также обсудить стратегии развития бизнеса и будущее цифровизации и импортозамещения напрямую с людьми, формирующими спрос на рынке.

В программе конференции

Уже четверть века компания развивает свободное программное обеспечение в России.

В честь 25-летнего юбилея участников ждет особенная программа:

  • Пленарная сессия «Сезон возможностей: трансформация глобальных трендов под запросы российского рынка» - экспертные доклады от руководителей «Базальт СПО», основателей бизнеса и представителей регулятора о драйверах и барьерах ИТ- и ИБ-отрасли.
  • Партнерские сессии от ключевых компаний российской ИТ-индустрии, посвященные изменениям конкурентной среды и потребностей клиентов, а также вопросам масштабирования ИТ-экосистем в новых реалиях.
  • Сессия для ИТ-специалистов от Романа Ставцева с разбором бесшовной миграции и решения комплексных задач на реальных примерах от интеграторов, дистрибьюторов, сервисных партнеров и заказчиков.
  • Сессия с учебными центрами и образовательными организациями — партнерами проекта «Альт Академия».
  • Награждение партнеров 2025 года, а также особая премия за вклад в развитие свободного программного обеспечения и успехи сотрудничества в течение 25 лет.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Рекламаerid:2W5zFJymNJuРекламодатель: ООО "Базальт СПО"ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837Сайт: https://www.basealt.ru/

