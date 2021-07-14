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MVNO
Mobile Virtual Network Operators
Виртуальный оператор сотовой связи


14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
16.06.2021 В Tele2 назначен генеральный директор 1
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 2
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 2
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 4
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 2
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 2
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
01.12.2020 Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова 4
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 1
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 2
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 6
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера 3
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» 6
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 2
10.03.2020 В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей 1
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 4
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
29.01.2020 Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов 1
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 10
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 5
25.09.2019 ВТБ запустил бесплатного сотового оператора 2
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
05.07.2019 МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей 1
26.06.2019 Tele2 запустил нового виртуального оператора 3
11.06.2019 Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов 1
15.05.2019 Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей 1
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 2
12.04.2019 В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково» 1

Публикаций - 170, упоминаний - 342

MVNO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 27
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 9
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 8
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 6
ГЛОНАСС АО 82 6
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 5
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 5
Ростелеком ЦентрТелеком 190 5
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
Центр2М - Center2М 47 4
Ericsson 860 4
Microsoft Corporation 11077 4
Ростелеком Связьинвест 696 4
SAP SE 3212 4
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 3 3
LycaMobile 4 3
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 7 3
Инфосистемы Джет 675 3
Migo Mobile 4 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 5 3
Сбербанк Телеком 18 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Центел - Центральный телеграф 163 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Газпром телеком 6 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 2
Oracle Corporation 3344 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Huawei 2730 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Dell EMC 2400 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Почта Банк 289 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром ПАО 520 2
О2О Холдинг 43 2
Черкизово ГК 73 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Транснефть 159 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Coca-Cola Company 112 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Мортон 16 1
Связной ГК 878 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1572 1
Wildberries 128 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 493 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Евросеть 885 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1123 1
Qiwi 783 1
Яндекс.Такси 271 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы 653 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 5
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 15
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 3
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 13
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 8
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 7
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 7
МТТ MVNE 20 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 5
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 2
amoCRM 39 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Pure Storage FlashArray 20 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Яндекс.Метрика 81 1
МТС Деньги 42 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Oracle Communications 17 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
Apple SIM 8 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
Nexign Instant BSS 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 1
ВТБ Мультибонус 14 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
МТС VDome 3 1
Мельников Александр 63 22
Осеевский Михаил 221 8
Волков Сергей 25 8
Эмдин Сергей 67 5
Кушиков Петр 13 3
Анохин Сергей 40 3
Нурмагомедов Хабиб 7 3
Дорохина Юлия 42 2
Симонов Андрей 3 2
Ходжаев Азам 3 2
Шарков Максим 12 2
Малышкин Сергей 7 2
Жаренов Максим 6 2
Гурджиян Руслан 17 2
Печатников Анатолий 24 2
Мельхорн Кай-Уве 23 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Королев Алексей 20 1
Чазов Андрей 18 1
Жилков Евгений 6 1
Свиридов Владимир 10 1
Кржешовская Юлия 14 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Вольфсон Влад 55 1
Деминский Владислав 4 1
Жданов Денис 4 1
Зубов Юрий 5 1
Кириенко Владимир 38 1
Самойлов Андрей 7 1
Игошин Сергей 1 1
Иващенко Юрий 2 1
Кувычкин Роман 1 1
Шошин Михаил 1 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Колпаков Антон 42 1
Баева Мария 3 1
Гринберг Александр 3 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 19
Европа 3752 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 8
Япония 2780 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Индия - Республика 2169 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Казахстан - Республика 2629 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Испания - Королевство 1253 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Нидерланды 973 3
Бельгия - Королевство 398 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - Калининград 664 3
Восточная Европа 1678 3
Украина 3365 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Курская область 338 2
Латинская Америка 723 2
Венгрия 293 2
Дания - Королевство 371 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 3
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
Абонентская база 9 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 442 1
Business Insider 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Аэромар - Skyshop 2 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 10
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Orbis Research 4 2
Gartner 2190 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CCS Insight 20 1
Analysys Mason 26 1
AC&M Consulting 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
ЭРА-ГЛОНАСС - Международный конгресс 1 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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