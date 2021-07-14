Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MVNO
Mobile Virtual Network Operators
Виртуальный оператор сотовой связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 170, упоминаний - 342
MVNO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 22
|Осеевский Михаил 221 8
|Волков Сергей 25 8
|Эмдин Сергей 67 5
|Кушиков Петр 13 3
|Анохин Сергей 40 3
|Нурмагомедов Хабиб 7 3
|Дорохина Юлия 42 2
|Симонов Андрей 3 2
|Ходжаев Азам 3 2
|Шарков Максим 12 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Жаренов Максим 6 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Печатников Анатолий 24 2
|Мельхорн Кай-Уве 23 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Королев Алексей 20 1
|Чазов Андрей 18 1
|Жилков Евгений 6 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Деминский Владислав 4 1
|Жданов Денис 4 1
|Зубов Юрий 5 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 1 1
|Шошин Михаил 1 1
|Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Колпаков Антон 42 1
|Баева Мария 3 1
|Гринберг Александр 3 1
|Макаров Станислав 111 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Business Insider 182 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Аэромар - Skyshop 2 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 10
|CNews Analytics 1988 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
|Orbis Research 4 2
|Gartner 2190 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CCS Insight 20 1
|Analysys Mason 26 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru