Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1

MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1

В Tele2 назначен генеральный директор 1

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 2

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 1

Tele2 подвела итоги 2020 года 2

MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1

Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова 4

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1

К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 2

Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 2

В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 1

Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов 1

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 4

Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1

Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 5

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора 2

МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей 1

Tele2 запустил нового виртуального оператора 3