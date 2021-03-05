Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ADAS
Advanced Driver Assistance System
Системы помощи водителю и безопасности автомобиля
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Публикаций - 44, упоминаний - 62
ADAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 3 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|Петербургский метрополитен ГУП 48 1
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770243, в очереди разбора - 673925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770243, в очереди разбора - 673925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru