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ADAS
Advanced Driver Assistance System
Системы помощи водителю и безопасности автомобиля


05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
09.02.2021 Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» 2
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
19.08.2020 Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов 2
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей 1
03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
02.03.2020 «Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро 1
24.01.2020 Intel получила самую большую выручку в истории 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 4
14.11.2019 Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 1
26.06.2019 Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года 2
07.06.2019 «КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей 1
01.03.2019 На пороге эпохи 5G: новинки от ZTE на MWC 2019 1
25.02.2019 ZTE представила новые интегрированные решения для интернета вещей 1
29.01.2018 Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем 1
26.01.2018 Квартальная и годовая выручка Intel побила рекорды, но прибыль в минусе 1
26.09.2017 Samsung начала производство памяти Universal Flash Storage для автомобилей нового поколения 2
17.05.2017 Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS 4
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе 3
13.04.2017 Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения 2
04.04.2017 Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения 1
23.11.2016 Cognitive обеспечит автороботов компьютерным зрением 1
03.10.2016 Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика 1
26.09.2016 Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017 4
14.01.2016 Toshiba выпустила решение для мостов Ethernet в автомобильных системах 1
23.11.2015 Samsung присоединилась к программе Audi «Прогрессивные полупроводники» 1
27.01.2015 Toshiba продемонстрировала портфель решений для носимых устройств и интернета вещей 1
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО 1
25.06.2014 Создан универсальный автопилот за $10 тыс. 1
05.06.2014 BlackBerry представила защищенную QNX OS для автомобилей 1
30.05.2014 Автомагнитолы заработают на процессорах Atom и ОС Tizen 1
29.05.2014 Чип Toshiba поможет автомобилям увидеть пешеходов на дороге 1
22.05.2014 Freescale обещает появление полуроботизированных машин к 2017 г. 1
08.05.2014 Рынок чипов для автомобильных помощников вырастет в 4 раза 1
04.04.2014 Создан чип для дешевых автомобильных камер кругового обзора 1

Публикаций - 44, упоминаний - 62

ADAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 3
Intel Corporation 4204 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
Mobileye 18 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 2
Intel IOTG - Internet of Things Group 10 2
Астерос - Asteros 531 1
Kioxia Europe 7 1
Ланит Терком 22 1
Google LLC 7177 1
Transas - Транзас ГК 60 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Рустелеком ТК 197 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
Habana Labs 4 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 5 1
Cognitive Pilot 35 1
Vitrulux 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 1 1
Metrocom - Метроком 25 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима 50 1
Совзонд - Sovzond 66 1
ZTE Corporation 550 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Tesla Motors 241 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
AUTOSAR 4 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 11 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Безопасный город 347 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Toshiba BiCS Flash на основе QLC 22 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
Kubernetes 307 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
Microsoft Windows 10 6676 2
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 2 1
ANSYS Fluent 3 1
ANSYS optiSLang 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Workbench 4 1
Apple CarPlay 28 1
ANSYS SCADE 2 1
Hikvision DashCam - серия видеорегистраторов 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
ANSYS Discovery 4 1
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
ANSYS Icepak 1 1
ANSYS SPEOS 2 1
ANSYS HFSS 2 1
ANSYS System Coupling 2 1
ANSYS Lumerical 2 1
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 1
ANSYS Totem 1 1
ANSYS RedHawk-SC 1 1
ANSYS PowerArtist 1 1
ANSYS SpaceСlaim 1 1
ANSYS CFX 1 1
ANSYS Forte 1 1
ANSYS SpaceClaim 1 1
ANSYS EMA3D Cable 1 1
ANSYS SIwave 1 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Apple iOS 5742 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Google Android 10751 1
KasperskyOS 29 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Qualcomm Snapdragon Ride - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1 1
Infineon AURIX - Automotive Realtime Integrated NeXt Generation Architecture 1 1
Ускова Ольга 128 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Климов Алексей 4 1
Кузьмин Павел 14 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Когогин Сергей 11 1
Глотов Дмитрий 13 1
Уфнаровский Владимир 5 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
Савченко Константин 11 1
Сизов Григорий 13 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
Кабанов Владимир 174 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Wall John - Уолл Джон 1 1
Ritesh Tyagi - Ритеш Тьяги 1 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Chet Babla - Чет Бэбл 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Азия - Азиатский регион 1525 1
Казахстан - Республика 2650 1
Япония 2811 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
США - Кремниевая долина 399 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Испания - Королевство 1258 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Германия - Дюссельдорф 34 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Транспорт 62 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Frost & Sullivan 101 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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