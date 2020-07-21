Индексная книга CNews*
Фотокамеры Фотоаппараты фотографический аппарат Cameras photographic apparatus
Публикаций - 1425, упоминаний - 1676
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газаров Артур 77 25
|Лаптева Марина 114 10
|Путин Владимир 2542 7
|Наумов Станислав 25 7
|Малафеев Андрей 51 7
|Бровкин Дмитрий 56 6
|Кожевников Алексей 61 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
|Принцевская Людмила 33 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Бушуева Светлана 8 4
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 4
|Набоков Сергей 27 4
|Мамонтова Евгения 6 4
|Евстигнеев Денис 10 3
|Попова Мария 139 3
|Муллогулова Асия 6 3
|Симонов Игорь 100 3
|Kick Markus - Кик Маркус 4 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Борушевский Денис 36 2
|Мантуров Денис 66 2
|Буров Олег 25 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Сергеев Иван 71 2
|Никитин Николай 19 2
|Демидов Михаил 132 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Акимов Максим 170 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Иванов Александр 83 1
|Клишас Андрей 45 1
|Бокова Людмила 80 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Ализар Анатолий 6 1
|Лаптев Дмитрий 6 1
|Исанин Антон 9365 1
|Николаев Олег 12 1
|Комиссаров Валерий 19 1
|IDC - International Data Corporation 4671 8
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 5
|Strategy Analytics 283 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Berg Insight 19 1
|Yankee Group 166 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.