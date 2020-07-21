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Фотокамеры Фотоаппараты фотографический аппарат Cameras photographic apparatus

Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus


21.07.2020 Nikon разрабатывает новое программное обеспечение, которое превращает фотокамеру в функциональную веб-камеру
21.07.2020 Новая полнокадровая беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 и объектив Nikkor Z 24-50mm F/4-6.3
14.09.2018 В Nikon наступила эпоха Z
26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры
18.09.2017 Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России
22.08.2017 Европейские эксперты оценили Nikon D7500
10.02.2017 Фотокамеры, которые не хочется выпускать из рук. Выбор ZOOM
27.01.2017 Фото 2016: ZOOM подводит итоги года
19.01.2016 Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500
13.10.2015 Canon обновил линейку компактных фотокамер. Фото
08.10.2015 Названы лучшие фотокамеры этого года
27.08.2015 Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II
06.01.2015 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM
02.12.2014 В январе в России стартуют продажи беззеркальной фотокамеры Samsung NX1
21.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой фотокамеры, часть II
14.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I
26.03.2014 Лучшие бюджетные фотокамеры начального уровня. Выбор ZOOM
04.02.2014 Лучшие «компактные» фотокамеры невзирая на класс. Выбор ZOOM
31.12.2013 Убийца фотокамер: обзор камерофона Nokia Lumia 1020
24.10.2013 Полный кадр от Sony: первый взгляд на фотокамеры Sony Alpha 7 и Sony Alpha 7r
15.07.2013 Первый взгляд на фотоаппарат Samsung Galaxy NX: беззеркалка для профи на Android
23.10.2012 Россия: Названа цена фотокамеры Samsung на Android с 4G и ГЛОНАСС. ФОТО
12.09.2012 Sony представила топовые фотокамеры. ФОТО
11.05.2012 Leica представила 4 новых элитных фотокамеры. ФОТО
23.03.2012 Первый взгляд на Polaroid SC1630: фотокамера или смартфон?
22.03.2012 Первый взгляд на Canon EOS 5D Mark III: большой сюрприз
28.02.2012 Sony представила 7 новых фотокамер Cyber-shot
01.02.2012 Nikon представил 11 новых фотокамер Coolpix
24.01.2012 Первый взгляд на Canon PowerShot G1 X: «незеркалка» против «беззеркалок»
12.01.2012 R2-D2: Polaroid SC1630 Smart Camera - фотокамера с Android на борту
01.11.2011 R2-D2: Знакомство с Ice Cream Sandwich - Фотокамера и фотогалерея
31.10.2011 В интернете появились сведения о флагмане фотокамер Panasonic
26.09.2011 Первый взгляд на Sony Alpha SLT-A77: передел на рынке "зеркалок" близится
16.09.2011 Canon показала новые фотокамеры PowerShot S100 и SX40 HS на процессорах Digic 5
01.08.2011 "Слепая" фотокамера Саши Похфлеппа
10.06.2011 Ricoh показала водонепроницаемые фотокамеры
14.03.2011 Canon поставит в фотокамеры интерфейс Intel Thunderbolt
10.03.2011 Samsung представил две новые бюджетные фотокамеры
24.01.2011 Nikon готовит новые фотокамеры
31.12.2010 Olympus, Sony и Panasonic готовят новые фотокамеры на выставку CES 2011

Публикаций - 1425, упоминаний - 1676

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 303
Sony 6145 172
Canon 1339 143
Nikon 588 141
Apple Inc 10683 131
Xiaomi 1095 100
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 93
Olympus 450 91
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 86
Huawei 3222 63
Ricoh Pentax 213 57
Microsoft Corporation 22497 56
Элемент ГК - Elementec 1523 56
LG Electronics 3372 56
Konica Minolta 356 50
Google LLC 10352 45
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 37
Casio 325 37
Eastman Kodak - Кодак 481 37
Qualcomm Technologies 1639 35
Asahi Pentax 50 33
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 29
Intel Corporation 11262 26
Leica Camera 239 26
Yandex - Яндекс 5015 24
BBK OPPO Electronics 281 23
Nvidia Corp 3118 22
Meta Platforms - Facebook 4267 21
Lenovo Group 2077 21
HP Inc. 5313 20
Sony Ericsson 1107 19
Seiko Epson Corporation 864 19
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 18
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
MediaTek 394 16
Ростех - Автоматика Концерн 1008 15
Lenovo Motorola 3463 14
HTC Corporation 1428 13
Carl Zeiss 294 20
Белый Ветер 340 14
Dixis - Диксис 343 14
Связной ГК 1190 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 11
Самолёт ГК 216 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Евросеть 1393 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 6
Почта России ПАО 1853 5
Walt Disney Company 556 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 4
Альфа-Банк 1476 3
Открытие ФК 2713 3
Газпром ПАО 1008 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
uBank 21 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Банк Зенит 215 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
AliExpress Tmall 64 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
Beko 54 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Square 186 1
Связной 3 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 111
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Президент Российской Федерации 3770 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Счётная палата РФ 628 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 17 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 13
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 461
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 442
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 422
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 383
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 340
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 329
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 328
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 298
Автофокус - Автофокусировка 699 276
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 262
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 230
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 187
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 181
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 147
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 144
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 133
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 132
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 123
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 117
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 101
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 100
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 98
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 78
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 78
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 70
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 65
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 61
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 61
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 61
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 60
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 59
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 58
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 57
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 56
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 56
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 54
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 51
Google Android 11959 258
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 228
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 134
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 121
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 112
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 103
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 95
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 91
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 77
Microsoft Windows 2000 2856 68
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 68
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 58
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 56
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 55
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 53
Canon DIGIC - серия процессоров 195 47
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 43
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 40
Canon Digital IXUS 86 38
Nokia Symbian OS 1388 37
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 33
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 33
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 32
Microsoft Windows 10 11713 31
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 30
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 30
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 29
Apple iOS 6422 29
Nikon Expeed 63 29
Oracle Java - язык программирования 2554 26
Linux OS 7669 26
Olympus xD-Picture Card 108 25
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 25
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 25
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 24
Samsung Galaxy Note 673 24
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 23
Google Play - Google Store - Android Market 2732 21
Google Android 9 Pie 204 21
Газаров Артур 77 25
Лаптева Марина 114 10
Путин Владимир 2542 7
Наумов Станислав 25 7
Малафеев Андрей 51 7
Бровкин Дмитрий 56 6
Кожевников Алексей 61 6
Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
Принцевская Людмила 33 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Бушуева Светлана 8 4
Jun Lei - Цзунь Лей 44 4
Набоков Сергей 27 4
Мамонтова Евгения 6 4
Евстигнеев Денис 10 3
Попова Мария 139 3
Муллогулова Асия 6 3
Симонов Игорь 100 3
Kick Markus - Кик Маркус 4 3
Москалева Татьяна 73 3
Борушевский Денис 36 2
Мантуров Денис 66 2
Буров Олег 25 2
Ерофеева Мария 31 2
Сергеев Иван 71 2
Никитин Николай 19 2
Демидов Михаил 132 1
Гуляева Татьяна 36 1
Акимов Максим 170 1
Поторочина Ольга 7 1
Иванов Александр 83 1
Клишас Андрей 45 1
Бокова Людмила 80 1
Хрусталь Оксана 25 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Ализар Анатолий 6 1
Лаптев Дмитрий 6 1
Исанин Антон 9365 1
Николаев Олег 12 1
Комиссаров Валерий 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 233
Россия - РФ - Российская федерация 108428 172
Япония 10069 156
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 112
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 97
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 67
Китай - Тайвань 2115 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 43
Германия - Федеративная Республика 8903 35
Земля - планета Солнечной системы 7427 31
Европа 12319 25
Индия - Республика 4263 23
Южная Корея - Республика 4394 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
Солнечная система - Solar system 2236 16
Швеция - Королевство 2072 16
Азия - Азиатский регион 3803 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Нидерланды 2197 10
Америка 2011 10
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Франция - Французская Республика 5665 10
Луна - спутник Земли 1184 9
Таиланд - Королевство 671 9
Испания - Королевство 2917 8
Италия - Итальянская Республика 3310 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 8
Казахстан - Республика 4467 8
Германия - Берлин 635 7
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Великобритания - Лондон 2031 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 5
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 5
Испания - Каталония - Барселона 707 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 5
Украина 6212 5
Ergonomics - Эргономика 840 123
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 101
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 93
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 11
Физика - Physics - область естествознания 889 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
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