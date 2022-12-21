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Индексная книга CNews*
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Фишинг Phishing Фишинговые электронные письма Мошенничество с электронной почтой Business email compromise, BEC invoice fraud Компрометация деловой электронной переписки

Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки


21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов
05.12.2022 Positive Technologies: киберпреступники создают платформы для распространения наборов для фишинга
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой
06.07.2022 Более 5000 сайтов заражены и перенаправляют пользователей на фишинговые страницы
15.06.2022 Пожаловаться на фишинговые сайты можно будет на портале Госуслуг
06.06.2022 Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple
18.03.2022 5 самых известных фишинговых атак
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации
02.11.2021 Самые популярные фишинговые письма — когда пора насторожиться?
30.10.2021 Новые фишинговые атаки на YouTube — можно ли защититься?
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга
16.02.2021 Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника»
13.11.2020 Что нужно знать, чтобы защититься от фишинговых сайтов?
21.10.2020 Check Point: в третьем квартале в каждой пятой фишинг-атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft
22.09.2020 С помощью Google можно создать бесконечное количество фишинговых страниц, невидимых для антивирусов
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус
13.12.2019 Microsoft назвала самые необычные виды мошенничества в интернете
11.09.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на пользователей macOS
14.03.2019 «Лаборатория Касперского»: количество фишинговых атак в 2018 году достигло полумиллиарда
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350%
06.11.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост фишинговых атак на 28%
25.10.2018 «Лаборатория Касперского» рассказала о фишинговых атаках на университеты
15.09.2017 Сбербанк выявил более 600 фишинговых доменов и 1300 распространявших вирусы сайтов
01.08.2017 Хакеры пишут банкам письма от имени регуляторов и атакуют их через контрагентов
15.06.2017 «Лаборатория Касперского» выяснила организаторов фишинговых атак на промышленные компании
29.04.2016 High-Tech Bridge запустила бесплатный сервис поиска фишинговых доменов
29.05.2015 .XYZ лидирует по числу фишинговых атак среди всех новых доменов
02.10.2014 Логотип и наименование ICANN используются в фишинговых атаках
21.06.2013 Число пользователей, атакованных фишерами, за год почти удвоилось
24.05.2013 Программный блейд Check Point Threat Emulation зафиксировал новые атаки фишинговых программ и ботов

Публикаций - 713, упоминаний - 793

Фишинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 161
Microsoft Corporation 23476 86
Google LLC 10926 83
Group-IB - Группа информационной безопасности 465 68
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1109 59
Meta Platforms - Facebook 4337 49
Aros SEQ - SEC Consult Services 1614 47
Apple Inc 11170 38
Check Point Software Technologies 711 37
PayPal 646 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 693 28
Telegram Group 1036 26
Fortinet 341 25
Yandex - Яндекс 5651 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 23
Dr.Web - Доктор Веб 1210 23
Trend Micro 579 23
VK - Mail.ru Group 3198 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 21
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 21
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 60 21
IBM - International Business Machines Corp 9189 20
Twitter 2692 19
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 544 17
Amazon Inc - Amazon.com 2798 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 13
Cisco Systems 4869 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 12
InfoWatch - Инфовотч 915 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 10
Adobe Systems 1503 10
BI.Zone 101 10
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 9
GitHub 554 9
Цифра ГК 2142 9
HP Inc. 5514 9
Yahoo! 3687 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 24
eBay Inc 1597 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 13
LinkedIn 582 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 9
Visa International 1872 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 6
DHL Express 115 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 81 5
Резонанс НПП 342 5
Лента - Сеть розничной торговли 1695 5
Россети Ленэнерго 2344 5
Почта России ПАО 1983 5
РЖД - Российские железные дороги 1617 5
Точка 3795 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 5
Альфа-Банк 1594 4
TMT Investments 105 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 4
Bank of America - Банк Америки 221 4
Western Union - Вестерн Юнион 127 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 4
Citi - Citibank - Ситибанк 293 4
ВТБ - ВТБ24 660 3
101Hotels.com 703 3
AliExpress 380 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 3
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 29 3
Uber 304 3
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 2
Верный - торговая сеть 257 2
Walt Disney Company 572 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 322 2
Adidas - Адидас 150 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 43
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 14
Президент Российской Федерации 3705 11
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 7
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2374 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 430 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 3
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 524 3
Правительство Москвы 1987 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 29 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 15
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 4
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 3
АРБ - Ассоциация российских банков 201 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
Демократическая политическая партия США 116 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19733 649
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11151 500
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 376
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3877 256
Фишинг - Phishing 1235 252
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6920 210
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11625 203
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3506 191
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2821 186
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9021 134
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5445 132
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8217 131
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8864 112
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SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3359 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 97
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 21900 96
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12943 80
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15053 74
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4382 73
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Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1983 66
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 62
Website URL - Uniform Resource Locator 768 59
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2410 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15994 53
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 652 52
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4375 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9078 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 51
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3164 117
Microsoft Windows 14418 90
Google Android 12521 82
Google Chrome - браузер 1385 37
Kaspersky Internet Security 418 35
Apple iOS 6781 34
Microsoft Office 3432 31
Mozilla Firefox - браузер 1789 28
Microsoft Edge - браузер 1930 27
Google Play - Google Store - Android Market 2929 26
Linux OS 8220 24
WhatsApp Messenger 850 24
Microsoft Office 365 859 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6611 23
JavaScript - JS - язык программирования 1025 21
Apple iPhone 6 6169 20
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 18
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 17
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 35 17
Microsoft Outlook 1278 16
Microsoft Skype 1972 14
Kaspersky Security Network - KSN 85 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2865 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 13
Google Gmail 833 13
Apple - App Store 2596 13
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 143 12
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 44 12
Google YouTube - Видеохостинг 2424 11
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 386 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4096 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 11
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 64 11
Apple Safari - браузер 795 10
Opera Browser - Браузер 964 10
Microsoft Windows 10 1511 10
Dropbox - Файловый хостинг 450 10
Apple macOS 1705 10
Oracle Java - язык программирования 2760 10
Дягилев Василий 84 18
Мельникова Анастасия 245 13
Зайцев Михаил 183 12
Волков Дмитрий 52 9
Дрюков Владимир 34 8
Водясов Алексей 156 8
Сидорина Татьяна 11 8
Демидова Надежда 11 8
Калинин Александр 135 8
Бусаргин Андрей 25 7
Сачков Илья 111 7
Голованов Сергей 43 6
Ляпунов Игорь 82 6
Corrons Luis - Корронс Луис 106 6
Родионов Михаил 46 6
Щербакова Татьяна 13 6
Каргалев Ярослав 13 5
Кирюхин Дмитрий 86 5
Мурашов Николай 10 5
Волошин Евгений 33 5
Дуров Павел 249 5
Гудкова Дарья 11 5
Наместникова Мария 21 4
Чугунов Никита 65 4
Шилак Ксения 28 4
Касперская Наталья 267 4
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 4
Мансур Ахмед 7 4
Костин Андрей 52 3
Аитов Тимур 197 3
Чебышев Виктор 16 3
Земков Сергей 157 3
Крылов Павел 23 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 3
Путин Владимир 2722 3
Иванов Антон 50 3
Лукацкий Алексей 99 3
Шадаев Максут 627 3
Колесников Андрей 84 3
Мыздриков Иван 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 122543 370
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50139 160
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3426 18
Испания - Королевство 3600 18
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 856 18
Канада 4709 17
Беларусь - Белоруссия 4235 17
Италия - Итальянская Республика 4220 17
Нидерланды 3300 16
Турция - Турецкая республика 2064 14
Америка Латинская 1682 13
Израиль 2605 12
Румыния 710 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 10
Африка - Африканский регион 3266 10
Китай - Тайвань 3732 9
Америка Северная 2832 9
Индонезия - Республика 858 9
Ирландия - Республика 979 8
Иран - Исламская Республика Иран 1004 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 8
Ближний Восток 2645 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 791 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 303
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41595 130
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4463 101
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 614 98
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4122 92
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3198 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9916 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10646 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9170 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8264 40
Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация 316 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10230 38
Английский язык 6156 37
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2972 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3873 31
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 252 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 26
Человеческий фактор - Human factor 1562 25
Кредитование - Сrediting 5096 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 5153 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3447 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2453 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 22
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1835 21
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1303 20
Юриспруденция - Законодательство 4549 20
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1440 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4911 18
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 17
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 848 16
Юриспруденция - Jurisprudence 6212 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 15
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Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1650 15
Физическое лицо - Физлицо 3121 14
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 14
91Mobiles 1694 14
BleepingComputer - Издание 199 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1215 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
The Register 1399 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 3
РИА Новости 803 3
Thomson Reuters - Рейтер 5771 3
RAIDforums - хакерский форум 7 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
CNET Networks - CNET News 1638 2
Virus Bulletin 33 2
ZDnet 596 2
heise online - heise security 122 2
Wikipedia - Википедия 440 2
Dow Jones - Barron's 25 1
BuzzFeed 14 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
Scientific American 80 1
KazanFirst 2 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
Sky News - Телеканал 23 1
Мобильные системы 113 1
Rusbase 15 1
Mash - telegram-канал 8 1
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ITnews 34 1
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FT - Financial Times 1165 1
Reddit 241 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1245 1
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Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Российская газета 241 1
500 Startups 14307 35
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IDC - International Data Corporation 4847 9
IBM X-Force Threat Intelligence Index 19 8
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2107 4
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
IBM Managed Security Services 8 4
AV-Test Institute 38 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
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ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 1 1
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Harris Interactive 83 1
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Constella Intelligence 1 1
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Dimensional Research 12 1
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IBM X-Force Red Team 3 1
Google Threat Analysis Group 9 1
IBM X-Force Exchange 5 1
MalwareHunterTeam 9 1
Forrester Consulting 26 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 103 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
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UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
Школа новых технологий 19 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch 2 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
ИРИ - Институт развития интернета 111 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11612 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 7
Чёрная пятница (распродажи) 117 6
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 5
Международный женский день - 8 марта 273 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
GeekBrains 79 3
Infosecurity - выставка 63 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Лайк года - премия 1 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
CiscoLive! 10 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
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LinuxWorld 53 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
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Всероссийский цифровой диктант 19 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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