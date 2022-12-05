Positive Technologies: киберпреступники создают платформы для распространения наборов для фишинга

В Positive Technologies проанализировали кибератаки III квартала 2022 г. По данным исследования, число атак увеличилось на 10% по сравнению со II кварталом. Эксперты отметили существенный рост доли использования вредоносного ПО для атак на операционную систему Linux, а также рост популярности наборов для проведения фишинговых атак.

По данным анализа, в начале второго полугодия фокус внимания злоумышленников сместился с нарушения основной деятельности организаций на похищение учетных данных, развитие фишинговых инструментов и подходов для проведения атак методами социальной инженерии. Среди украденных данных эксперты отмечают увеличение доли утечек учетных данных с 9% до 17%. Такой рост вызван распространением наборов для проведения фишинговых атак, что привело к многочисленным кампаниям по сбору учетных данных. В Сети активно распространяется модель «фишинг как услуга», и провести подобную атаку способен даже злоумышленник с низким уровнем квалификации.

«В начале года мы прогнозировали распространение модели „фишинг как услуга“, и сейчас действительно можем наблюдать усиление этого тренда, — отметила аналитик Positive Technologies Екатерина Семыкина. — В III квартале 2022 г. число массовых кампаний с использованием социальной инженерии увеличилось на 41% в атаках на организации и на 34% в атаках на частных лиц по сравнению с результатами II квартала. Преимущественно такой рост вызван активным использованием фишинговых комплектов — это готовый набор программ, предназначенный для проведения фишинговой атаки. В него могут входить готовые фишинговые страницы и формы ввода данных, скрипты для рассылки сообщений жертвам и скрипты для отправки украденных данных злоумышленникам».

В исследовании говорится, что для злоумышленников компрометация корпоративных систем с использованием методов социальной инженерии является более эффективным и менее трудозатратным решением по сравнению с поиском и эксплуатацией уязвимостей. Преступники полагают, что так они смогут обойти средства защиты и остаться незамеченными, поэтому ищут новые способы использования человеческого фактора в своих атаках.

По данным Positive Technologies, в III квартале произошел заметный рост доли атак с использованием вредоносного ПО, которые затрагивали операционную систему Linux (с 12% во II квартале до 30%). Множество набирающих популярность решений виртуализации и облачных технологий базируются на системах под управлением Linux. Ландшафт атак на подобные решения расширяется с каждым днем, а последствия становятся только серьезнее из-за повсеместного внедрения виртуализации и облаков в бизнес-процессы.

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В III квартале 2022 г. число уникальных кибератак выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., а относительно II квартала стало больше на 10%. По мнению аналитиков, этот рост обусловлен продолжающимся противостоянием в киберпространстве, деятельностью хактивистов, появлением новых шифровальщиков и обновлением уже известных. С деятельностью шифровальщиков связана выросшая доля атак на компьютеры, серверы и сетевое оборудование организаций на 6 п.п. Наблюдается увеличение числа атак на финансовые организации и частных лиц. Кроме того, эксперты отмечают рост числа массовых атак на 4% относительно II квартала.

С полной версией аналитики можно ознакомиться на сайте Positive Technologies.