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Botnet
Ботнет
Вредоносное ПО


15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot 1
04.08.2021 Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
11.05.2021 Троянец, ворующий данные из Linux, три года оставался невидимым для любых антивирусов 2
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 3
05.02.2021 Ботнет по имени «Матрешка» спрятался в Tor и устраивает DDoS-атаки 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 1
01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире 1
26.01.2021 Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты 1
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 3
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 8
17.11.2020 Check Point представила отчет о киберугрозах в России 3
12.10.2020 Eset поучаствовала киберохоте на ботнет Trickbot, заразивший более 1 млн компьютеров 1
09.10.2020 Check Point: за последние три месяца количество атак вымогателей в России возросло почти на 58% 1
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux 1
28.08.2020 Исследование Check Point: обновленный троян Qbot теперь крадет письма из Outlook 1
10.08.2020 Check Point: троян Emotet активизировался после пятимесячного затишья 2
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
15.06.2020 Майнер криптовалюты «лечит» зараженные ПК, чтобы отогнать конкурентов 8
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 12
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 8
24.04.2020 Eset: 35 тысяч устройств пострадали от ранее неизвестного ботнета 3
25.03.2020 Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel 5
24.03.2020 Check Point рассказала об атаках ботнета Mirai 1
20.02.2020 Check Point обнаружила в России спам-кампанию, связанную с коронавирусом 9
19.02.2020 Check Point: хакеры предлагают россиянам провериться на коронавирус за 19 тыс. рублей 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 1
21.01.2020 Check Point: 27% организаций столкнулись с кибератаками на мобильные устройства 1
19.12.2019 Check Point сообщила о резком росте угроз для мобильных устройств 5
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1
24.10.2019 Check Point: вредоносные рассылки, имитирующие бухгалтерские документы, атаковали российские компании 2

Публикаций - 124, упоминаний - 262

Botnet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Check Point Software Technologies 447 23
Microsoft Corporation 11095 22
SEC Consult Services 930 20
ESET 989 12
MVPower 11 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 5
Fortinet 286 4
Webmoney 330 3
Google LLC 7154 3
TA505 - Хакерские группировки 5 3
Twitter 2204 2
Cisco Talos 29 2
PayPal 441 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Verisign 59 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Монитор безопасности 69 2
Sophos 106 2
CYREN - Commtouch 15 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
Cisco Systems 2040 2
Facebook 3766 2
HP Inc. 2914 2
GitHub 412 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Avast Software 120 2
ZyXEL Communications 168 1
HP - Hewlett-Packard 890 1
Dyn - DNS-провайдер 16 1
Akamai Technologies 50 1
Qihoo 360 14 1
Alibaba Cloud 26 1
Evil Corp - Хакерская группировка 8 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Аэрофлот 493 5
Assist - Ассист 125 5
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 4
Equifax 22 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
UPS 36 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
FedEx 31 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
eBay Inc 531 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Альфа-Банк 1125 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ВТБ24 583 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Администрация Президента РФ 268 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 31
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 30
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 29
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 21
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 17
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 5
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 4
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
C&C - Command and Control server 61 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 3
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 2
Microsoft Windows 10 6645 24
Google Android 10751 24
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 18
Check Point Global Threat Index 24 13
Check Point ThreatCloud 53 13
Linux OS 4260 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 11
Check Point Global Threat Impact Index 18 10
JavaScript - Язык программирования 631 9
xHelper - вирус 15 8
Microsoft Office 1942 8
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 6
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 5
Microsoft Andromeda OS 15 4
JSEcoin - криптовалюта 7 4
Apple iOS 5742 4
Oracle WebLogic 38 3
Microsoft Word 348 3
Java - Язык программирования 1177 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
Crutop 8 3
Microsoft Outlook 645 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Windows 7 1662 3
SQL - Язык программирования 434 3
Apache Struts 9 3
Rx-Promotion 9 3
VirusTotal 40 3
WordPress 169 3
PHP - Язык программирования 305 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 787 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple macOS 926 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Dash - Криптовалюта 26 2
Drupal - CMS-система 68 2
Дягилев Василий 83 16
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 6
Водясов Алексей 97 5
Врублевский Павел 75 5
Михайлов Сергей 37 5
Галушкин Олег 168 4
Кирюхин Дмитрий 73 3
Лагода Георгий 51 3
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 3
Гинятуллин Роман 61 3
Стоянов Руслан 30 2
Дуров Никита 4 2
Авезова Яна 10 2
Гвоздев Дмитрий 83 2
Лукацкий Алексей 68 2
Гусев Игорь 8 2
Нечовод Дмитрий 2 2
Артимович Игорь 20 2
Вишневский Игорь 2 2
Мельникова Анастасия 166 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Kujawa Adam - Куджава Адам 1 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Мальцев Станислав 4 1
Левашов Петр 2 1
Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
Ярец Сергей 1 1
Wyatt Eric - Уайятт Эрик 1 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Пермяков Максим 22 1
Фомченков Георгий 9 1
Логинов Александр 34 1
Кузнецов Андрей 30 1
Лукашенко Александр 41 1
Грибов Андрей 62 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Петровский Евгений 2 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Захаров Юрий 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 19
Германия - Федеративная Республика 3643 9
Индия - Республика 2173 9
Украина 3372 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
Япония 2788 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Канада 1304 5
Италия - Итальянская Республика 1388 5
Азия - Азиатский регион 1517 5
Бразилия - Федеративная Республика 1127 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
Иран - Исламская Республика Иран 375 3
Специальный административный район Гонконг 550 3
Австралия - Австралийский Союз 1126 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - Калининградская область - Гусев 56 3
Европа 3759 3
Испания - Королевство 1255 3
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Таиланд - Королевство 361 2
Северная Америка 1413 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Индонезия - Республика 385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Казахстан - Республика 2632 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Чили - Республика 121 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Монголия 172 1
Филиппины - Республика 211 1
Беларусь - Минск 327 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
POS - point of sale 2 1
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Washington Post 109 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
KrebsOnSecurity 14 1
Check Point Research 47 11
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 2
Google Threat Analysis Group 2 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
Recorded Future 8 1
Check Point Security Report 4 1
Malware Must Die 1 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
DARPA Cyber Grand Challendge 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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