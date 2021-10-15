Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1

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Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1

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