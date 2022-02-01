Индексная книга CNews*
Western Union Вестерн Юнион
Публикаций - 120, упоминаний - 136
Western Union упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Агеев Андрей 13 10
|Бабиренко Михаил 4 4
|Исанин Антон 9365 3
|Горшков Василий 8 3
|Иванов Алексей 93 3
|Фомичев Андрей 68 2
|Салахутдинов Владимир 9 2
|Косяков Алексей 9 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Ветров Михаил 4 2
|Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Голован Дмитрий 10 1
|Рахмани Диана 8 1
|Земцова Татьяна 9 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
|Золотовицкий Михаил 19 1
|Рогальский Михаил 16 1
|Грызлов Борис 27 1
|Чернобыльская Анна 7 1
|Гамко Сергей 1 1
|Селезнев Роман 9 1
|Федорец Андрей 15 1
|Николаева Наталья 21 1
|Бугаенко Валерий 31 1
|Зубков Виктор 49 1
|Стятюгин Роман 28 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Синицын Михаил 1 1
|Галушкин Олег 173 1
|Стасевич Владимир 10 1
|Шныр Леонид 5 1
|Hayes Ed - Хэйес Эд 2 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Рыдка Ольга 1 1
|Шолина Елена 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Ведомости 375 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Forbes - Форбс 591 1
|InterNetNews - InternetNews.com 206 1
|Washington Profile 140 1
|Известия ИД 307 1
|Mashable 366 1
|Playboy 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.