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Western Union Вестерн Юнион

Western Union - Вестерн Юнион


01.02.2022 «Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай
21.07.2020 Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»
09.07.2018 «Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж
05.07.2018 «Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет
19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом
26.07.2017 «Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке
25.05.2016 Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн»
17.05.2016 Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union
05.06.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона»
01.06.2015 «Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья
17.02.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн»
19.09.2014 Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
10.02.2014 «Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union
26.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ
19.11.2013 Western Union запустил в России денежные переводы онлайн
31.05.2013 Western Union проанализировала мировой рынок денежных переводов в условиях развития новых электронных каналов
06.05.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в отделениях «Денег напрокат»
26.03.2013 Более половины россиян все еще не пользуются банковскими услугами
27.02.2013 Услуга денежных переводов Western Union интегрирована в приложение Privat24 для iPhone
10.12.2012 Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»
03.12.2012 Получить перевод Western Union теперь можно через терминалы и банкоматы «ПриватБанка»
01.11.2012 Western Union увеличила максимальную сумму переводов по тарифу «12 часов»
31.10.2012 «Банк России» включил «Вестерн Юнион» в перечень операторов платежных систем
09.10.2012 Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме
03.07.2012 Western Union представила новую тарифную схему «12 часов»
29.02.2012 Кошелек в смартфоне: Ericsson и Western Union ведут операторов в атаку на банки
16.12.2011 Клиенты «Ингосстраха» могут оплачивать взносы по страховым полисам с помощью Western Union
06.12.2011 Western Union запустила платформу для создания музыкального видео и аудио
20.10.2011 Western Union рассказала о том, как избежать интернет-мошенничества
20.05.2011 Western Union запустила приложение для iPhone
12.11.2010 Флагманские решения ЦФТ интегрированы с Western Union
03.09.2010 Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» получила сертификат совместимости с Western Union
05.09.2008 Российские абоненты смогут оплачивать услуги сотовой связи через Western Union
03.10.2007 Google AdSense будет платить пользователям через Western Union
02.03.2007 Открыт 300-тысячный пункт обслуживания Western Union
01.02.2006 Western Union распрощалась с телеграфом
25.01.2006 "Почта России" вошла в систему Western Union

Публикаций - 120, упоминаний - 136

Western Union упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PayPal 634 10
ЦФТ Золотая Корона 352 5
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Yandex - Яндекс 5015 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Webmoney 513 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
Крок - Croc 1616 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
AOL Inc 1525 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 109 2
Digital Assets 7 2
Программный продукт ГК 3960 2
Google LLC 10352 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
МегаФон Ритейл 72 2
Digital Security - Диджитал Секьюрити 169 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Coinbase 29 2
Hyperledger - Open Ledger Project 20 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 1
Cisco Systems 4720 1
Dr.Web - Доктор Веб 1186 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
Fortinet 320 1
Microsoft Corporation 22497 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 1
Philips 1960 1
Sony 6145 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 161 1
Visa International 1809 10
Почта России ПАО 1853 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
eBay Inc 1576 8
MoneyGram 30 8
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 7
ПриватБанк - PrivatBank 188 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
Citi - Citibank - Ситибанк 265 3
Bank of America - Банк Америки 219 3
Qiwi 878 3
Почта Банк 319 3
МКБ - Московский кредитный банк 333 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Техносила - СервисТрейд 239 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Альфа-Банк 1476 2
American Express - Amex 309 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
DHL Express 112 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 2
Связной ГК 1190 2
QIWI Банк - Киви Банк 82 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
JCB International 136 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Citi - Citigroup 283 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
Merrill Lynch 427 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 36 1
Татфондбанк АИКБ 76 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
МВД РФ Марий Эл - Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл 3 2
Федеральное казначейство России 1345 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 41 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
U.S. FCI - Federal Correctional Institution USA - Федеральные исправительные учреждения США 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 10
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 8
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ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 6
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 2
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Google Android 11959 8
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Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
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Western Union MTCN - Money Transfer Control Number 3 3
ПриватБанк Приват24 115 3
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Microsoft Windows NT 737 3
BSS BS-Client ДБО 133 2
МКБ Онлайн 23 2
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 67 2
R-Style Softlab - RS-Retail 50 2
Cardano - криптовалюта - блокчейн 6 2
Почта Банк Онлайн 21 2
Linxdatacenter ЦОД 25 2
Apple - App Store 2437 2
Alibaba Group - AliPay 67 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Google Android Package Kit - APK 95 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
WhatsApp Messenger 745 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
R-Style Softlab - RS-Loans 59 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 33 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 13 1
XakFor - хакерский форум 2 1
Google AdSense 106 1
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EA Origin 154 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 120 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 153 1
BSS e-Government Gate 26 1
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Visa Electron 63 1
Eastwind Contact Center 7 1
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Фомичев Андрей 68 2
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Африка - Африканский регион 2928 4
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Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
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НКО - Некоммерческая организация 220 4
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
FT - Financial Times 1118 1
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InterNetNews - InternetNews.com 206 1
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Mashable 366 1
Playboy 48 1
Gartner - Гартнер 3301 3
500 Startups 4742 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Juniper Research 468 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Datamonitor 83 1
In-Stat 81 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 5 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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