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Angara Security: после введения блокирующих санкций против «СПб биржи» выросло число фишинговых площадок для инвесторов

После объявления о санкциях со стороны Минфина США против «Санкт-Петербургской биржи» в российском сегменте интернета резко выросло число фишинговых сайтов, которые маскируются под торговую площадку.

По оценке экспертов, негативным информационным фоном вокруг биржи сейчас активно пользуются злоумышленники: если в августе и сентябре Angara Security фиксировала около 300 мошеннических площадок, использующих ассоциацию с биржей, то в октябре 2023 г. их число выросло до 400. При этом за первую половину ноября 2023 г. выявлено уже около 300 сайтов и TG-площадок, с учетом динамики их число может достигнуть отметки в 600 ресурсов. Основные сообщения от имени псевдо-бирж связаны с предложениями покупки ценных бумаг, вывода денег из активов и криптовалюты.

«Наиболее популярный инструмент киберпреступников сейчас – фишинговые атаки, – сказала старший эксперт по защите бренда Angara Security Виктория Варламова. – Они сочетают относительную простоту реализации и ясную схему монетизации. Копия официального сайта биржи обещает специальные инвестиционные возможности, легкую прибыль или выманивает личные данные ложной верификацией аккаунта. Мошеннические сайты не только угрожают финансовой безопасности пользователей, но и негативно влияют на имидж торговой площадки. «СПб бирже» сейчас критически важно организовать комплекс мер по противодействию мошенникам».

Эксперты рекомендуют при принятии любых инвестиционных решений ориентироваться только на официальную информацию от регуляторов финансового рынка и доверенных инвестиционных брокеров. Сама торговая площадка также может повлиять на своевременную блокировку мошеннических сайтов-копий.

«Блокировка фишинговых сайтов происходит по заявлению пострадавшей компании, – отметила Виктория Варламова. – Мы со своей стороны помогаем клиентам ликвидировать такие площадки, связываемся с организациями, управляющими доменной зоной сайта, или технической поддержкой мессенджеров. В любом случае для удаления площадки необходимо собрать веские доказательства, поэтому оптимально мониторить поток недостоверной информации на постоянной основе для оперативного реагирования».

По прогнозам экспертов, фишинговая активность в отношении петербургской биржи будет спадать, но полностью атаки не остановятся: даже до объявления санкций мониторинг фиксировал сотни мошеннических сайтов, связанных с инвестиционной тематикой.

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