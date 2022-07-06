Более 5000 сайтов заражены и перенаправляют пользователей на фишинговые страницы

В начале июля 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что более 5000 сайтов организаций из разных отраслей заражены вредоносным скриптом, перенаправляющим посетителей на фишинговые страницы. Подавляющее большинство таких ресурсов — российские, однако есть примеры из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран. Всего за четыре дня с загрузкой скрипта столкнулись более 35 тыс. пользователей (анонимизированные данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за 1-4 июля 2022 г.). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Схема выглядит так: человек заходит на зараженную страницу из поисковой выдачи и перенаправляется на мошеннический ресурс. Посетителей из России перебрасывают на фишинговые страницы, а из других стран — на скам-ресурсы с якобы полагающимися призами.

Скам — вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение. Чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода комиссии пользователь вводит данные карты, то рискует и их сохранностью.

Сами мошеннические сайты мимикрируют под крупные онлайн-магазины. На них пользователь сталкивается с «классической» фишинговой схемой: обещая большие скидки на товары, мошенники выманивают платежные и другие данные, в частности адрес, Ф.И.О. При этом на таких ресурсах банковская карта является единственным доступным способом оплаты, что также отличает их от настоящих сайтов. Сами ресурсы сверстаны достаточно качественно, однако подделку выдает название сайта в адресной строке.

«Заражение легитимных сайтов — не новая схема, злоумышленники используют ее для проведения как массовых атак на пользователей, так и для таргетированных — на конкретные компании. Однако в этот раз примечателен масштаб проблемы и не совсем стандартная для таких атак цель злоумышленников — привести жертв на фишинговый ресурс. Опасность заключается еще и в том, что в большинстве случаев процесс исполнения вредоносного кода невидим посетителю: кажется, что сайт работает нормально, а перенаправление на сторонний ресурс можно принять за рекламную акцию, что может повысить “конверсию” для злоумышленников», — отметила Дарья Иванова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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Чтобы избежать заражения, «Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам сайтов: использовать стойкие к взлому пароли; регулярно обновлять операционную систему и программы, с помощью которых вы управляете сервером или контентом сайта; периодически сканировать файлы на сервере на предмет обнаружения вредоносного кода; обеспечить комплексную безопасность устройства, которое используется для управления сайтом; повышать цифровую грамотность сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Чтобы не попасться на удочку фишеров и скамеров, эксперты советуют: критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети; прежде чем ввести учетные или платежные данные на каком-либо сайте, проверить название ресурса в адресной строке — нет ли в нем лишних/ неподходящих букв или слов; использовать надежное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый ресурс, такое как Kaspersky Internet Security.