Индексная книга CNews*
Кибербезопасность APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза
- Кибербезопасность - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
- Фишинг - Phishing
Публикаций - 400, упоминаний - 597
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Алексей 46 12
|Плешков Алексей 54 9
|Сачков Илья 111 9
|Наместников Юрий 40 8
|Мельникова Анастасия 257 7
|Волков Дмитрий 53 7
|Зайцев Михаил 190 7
|Кирюхин Дмитрий 86 6
|Филиппов Максим 47 6
|Водясов Алексей 172 5
|Матросов Александр 45 5
|Земков Сергей 157 5
|Лукацкий Алексей 100 5
|Авезова Яна 10 4
|Кислицин Никита 8 4
|Янкин Андрей 27 4
|Гольцов Александр 69 4
|Бажин Андрей 12 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Киселёв Алексей 51 4
|Кувшинов Денис 7 4
|Вишняков Алексей 10 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Родионов Михаил 46 4
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Касперский Евгений 304 4
|Дягилев Василий 84 4
|Путин Владимир 2765 3
|Стуров Дмитрий 31 3
|Курило Андрей 38 3
|Галушкин Олег 178 3
|Данилин Алексей 19 3
|Козлов Михаил 167 3
|Синицын Артем 6 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Баулин Валерий 14 3
|Дрюков Владимир 35 3
|Хрусталев Александр 32 3
|Иванов Антон 51 3
|Гришин Алексей 21 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.