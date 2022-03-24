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Кибербезопасность APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза



24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии
20.01.2020 Защита от таргетированных атак
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года
18.04.2019 «Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK
24.01.2019 «Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti
09.12.2016 Юрий Черкас -

Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак
24.10.2014 Названы главные мишени кибератак
28.06.2011 Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
17.02.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт
24.03.2008 «Сервис Плюс АРТ» оснастил новый магазин «Магнит» торговым оборудованием
06.02.2008 Арт директор на миллиард долларов
19.10.2007 Первый магазин «Мозель-Хабаровск» заработал на «СуперМаге»
08.06.2007 «СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение»
09.04.2007 «Бизнес & Арт» управляет бизнесом вместе с «1С:Предприятием 8»
02.02.2004 Начинается приём работ на медиа-арт фестиваль "Машиниста-2004"
18.02.2002 АРТ объявила о начале продаж в России цветного лазерного принтера Kyocera Mita FS-8000C
13.12.2001 Alcatel Space заключила с холдингом АРТ контракт на проектирование и строительство мощного спутника связи
09.01.2001 SingTel потратит $112 млн. на аренду спутниковых каналов связи у APT Satellite
30.10.2000 Сооснователь Linuxcare Арт Тайд вернулся на должность исполнительного директора

Публикаций - 400, упоминаний - 597

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 82
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 732 56
Microsoft Corporation 23628 53
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 477 38
Aros SEQ - SEC Consult Services 1672 32
Fortinet 346 19
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 19
Check Point Software Technologies 713 18
IBM - International Business Machines Corp 9220 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 16
Google LLC 11035 16
Trend Micro 580 14
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 14
InfoWatch - Инфовотч 933 14
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 46 12
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 603 12
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 39 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 10
Информзащита 683 10
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 87 10
Intel Corporation 11704 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 964 9
Trellix - FireEye 58 9
Cisco Systems 4899 9
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 9
Oracle Corporation 6354 9
Yandex - Яндекс 5814 8
Palo Alto Networks 121 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 8
GitHub 581 8
Red Hat 1234 7
Conti - Хакерская группировка 27 7
Meta Platforms - Facebook 4348 7
SAP SE 4936 7
Softline - Софтлайн 2128 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 6
SUSE 369 6
Telegram Group 1120 6
Dell EMC 4933 6
7103 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 9
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 9
ГПБ - Газпромбанк 950 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 5
Visa International 1878 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 5
Резонанс НПП 347 4
LinkedIn 588 4
Глобэкс банк 45 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
101Hotels.com 712 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 2
Лента - Сеть розничной торговли 1733 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 211 2
Абсолют Банк 183 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 28 2
Bank of America - Банк Америки 221 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 133 2
Honda Motor Company 230 2
Лесные дали - пансионат 19 2
Yara - Яра 9 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 2
МКБ - Московский кредитный банк 435 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 2
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Союз Банк 33 1
Связной ГК 1343 1
РЖД - Российские железные дороги 1647 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 54
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 87 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 7
Президент Российской Федерации 3766 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 69 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 338 2
Администрация Президента РФ 984 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Федеральное собрание Российской Федерации 286 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 529 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 1
Парламент Норвегии - Стортинг 9 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 1
Федеральное казначейство России 1569 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 355
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 264
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 216
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 161
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 122
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5105 120
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3519 111
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 101
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 92
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2586 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 66
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1361 64
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2836 62
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2467 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 59
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 58
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 863 57
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 507 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 54
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 52
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 451 52
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4066 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 47
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 421 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4380 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15172 38
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5987 38
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1020 36
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3488 35
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1706 34
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2035 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4154 33
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7880 32
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 709 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10185 31
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 100
Microsoft Windows 14561 60
Linux OS 8369 33
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 69 29
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 90 25
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 52 21
Google Android 12707 20
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 176 17
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 263 17
Microsoft Office 3476 16
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 721 15
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 214 14
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 46 13
Linux - Debian GNU 363 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1085 10
Oracle Java - язык программирования 2789 10
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 40 10
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 157 9
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 49 9
Microsoft Exchange 1343 9
Apple macOS 1745 9
Microsoft Edge - браузер 1941 8
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management and Defense 32 8
Kaspersky Internet Security 421 8
Google Chrome - браузер 1411 8
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 79 8
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 168 7
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 27 7
Microsoft Windows PowerShell 132 7
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 132 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 7
Apple iOS 6902 7
Microsoft Office Word 667 7
JavaScript - JS - язык программирования 1040 6
Microsoft Windows 10 1534 6
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 6
Apple iPhone 6 6224 6
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 11 6
Microsoft Windows 2000 12745 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1781 6
Новиков Алексей 46 12
Плешков Алексей 54 9
Сачков Илья 111 9
Наместников Юрий 40 8
Мельникова Анастасия 257 7
Волков Дмитрий 53 7
Зайцев Михаил 190 7
Кирюхин Дмитрий 86 6
Филиппов Максим 47 6
Водясов Алексей 172 5
Матросов Александр 45 5
Земков Сергей 157 5
Лукацкий Алексей 100 5
Авезова Яна 10 4
Кислицин Никита 8 4
Янкин Андрей 27 4
Гольцов Александр 69 4
Бажин Андрей 12 4
Алябьев Андрей 27 4
Киселёв Алексей 51 4
Кувшинов Денис 7 4
Вишняков Алексей 10 4
Скородумов Анатолий 65 4
Родионов Михаил 46 4
Марцынкьян Сергей 19 4
Касперский Евгений 304 4
Дягилев Василий 84 4
Путин Владимир 2765 3
Стуров Дмитрий 31 3
Курило Андрей 38 3
Галушкин Олег 178 3
Данилин Алексей 19 3
Козлов Михаил 167 3
Синицын Артем 6 3
Огородников Дмитрий 27 3
Баулин Валерий 14 3
Дрюков Владимир 35 3
Хрусталев Александр 32 3
Иванов Антон 51 3
Гришин Алексей 21 3
Россия - РФ - Российская федерация 124573 223
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 37
Европа 21441 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 34
Германия - Федеративная Республика 12129 24
Индия - Республика 5107 23
Азия - Азиатский регион 5072 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 21
Израиль 2619 18
Япония 13006 17
Украина 7318 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 15
Беларусь - Белоруссия 4373 14
Южная Корея - Республика 6316 14
Иран - Исламская Республика Иран 1008 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1748 14
Ближний Восток 2669 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 12
Испания - Королевство 3615 10
Франция - Французская Республика 7104 10
Казахстан - Республика 4935 10
Польша - Республика 1857 9
Сингапур - Республика 1777 9
Европа Восточная 3004 9
Африка - Африканский регион 3292 9
Америка Латинская 1699 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 998 8
Италия - Итальянская Республика 4237 8
Канада 4718 8
Бразилия - Федеративная Республика 2245 8
Китай - Тайвань 3778 8
Турция - Турецкая республика 2098 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1056 7
Норвегия - Королевство 1771 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 861 7
Таиланд - Королевство 728 7
Нидерланды 3326 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 153
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 126
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 635 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 54
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4579 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 38
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4158 37
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1383 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24564 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3266 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8412 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14277 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8003 27
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3970 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6186 25
Энергетика - Energy - Energetically 4420 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15308 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10104 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2479 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6949 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5227 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5060 18
Аудит - аудиторский услуги 1941 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6496 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1838 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5305 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3502 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4738 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5342 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2711 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4280 14
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 278 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2045 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 951 14
Английский язык 6203 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 507 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4991 12
Securelist 13 4
The Register 1417 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 3
91Mobiles 1717 3
BleepingComputer - Издание 214 3
TAdviser - Центр выбора технологий 309 3
Forbes - Форбс 643 2
NYT - The New York Times 1003 2
WikiLeaks 115 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 2
PC Magazine - PCMag 79 1
AP - Associated Press 1994 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
Newsbytes News Network 379 1
Independent 114 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Virus Bulletin 33 1
Госрасходы - портал 61 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
Деловой Петербург 25 1
Fortune 208 1
Ars Technica 385 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
The Guardian - Британская газета 342 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 1
ZDnet 596 1
Foreign Policy 7 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 1
Bloomberg 1121 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
Gartner - Гартнер 3487 25
IDC - International Data Corporation 4856 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2258 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 5
Forrester Research 812 5
Fortune Global 500 283 5
CNews Мишень 160 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 2
Kaspersky CyberSecurity Index 4 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Frost & Sullivan 201 2
Juniper Research 505 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
Computer Economics 32 1
Google Threat Analysis Group 9 1
CNews Инновация года - награда 75 1
Gartner Customer Choice 1 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
B2B International 50 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 47 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
RiskIQ 9 1
Forrester Wave 45 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 40 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Markets&Markets Research 105 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
IBM Managed Security Services 8 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 167 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 2
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 339 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
МЭИ - Московский энергетический институт 93 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 246 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11740 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1812 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 878 5
Microsoft Build - конференция 35 3
Fortinet Security Day 9 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
CNews AWARDS - награда 416 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Defcon 42 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
VMworld 29 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
CNews FORUM Кейсы 101 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Infosecurity - выставка 63 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
Black Hat - Конференция 78 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
Check Point CPX 360 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1027 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Национальная банковская премия 2 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 1
McAfee FOCUS 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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