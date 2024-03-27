Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группир

Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) зафиксировали новую волну атак хакерской группировки Space

Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» оржений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center (PT ESC), позволяют выявлять попытки эксплуатации уязвимостей в сет

Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками Эксперты PT Expert Security Center рассказали о результатах расследований киберинцидентов в 2022 г. Бо

Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox тоянного отслеживания угроз ИБ специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) было обнаружено вредоносное ПО, которое похищает логины и пароли п

PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) отследили новую активность хакерской группировки Cloud Atl

Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) впервые выявили вредоносное ПО, которое при проверке, где оно запу

Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве ой и информационной безопасности НИИ «Масштаб» подтвердили совместимость правил обнаружения атак от PT Expert Security Center с работой межсетевых экранов нового поколения Zenator. Теперь с цел

Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новые атаки группировки APT31 и изучил ее новый инс

Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак ия базы уникальных правил для поведенческого анализа файлов. Эти правила, создаваемые специалистами PT Expert Security Center (PT ESC) в рамках исследования угроз информационной безопасности (t

Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новую атаку группировки Winnti, а также изучил ее н

Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы