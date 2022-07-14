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Фальсификация Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация Недостоверная информация

Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация


14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion

как «лжеисполнитель» инсценированного поджога дачного строения Вячеслава Симоненко, дал следствию признательные показания и полностью подтвердил, что он совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений. В поджоге он участия не принимал, был ли этот поджог вообще ему не известно, т.к. в то время он находился в ДНР, где проходил службу в одном
04.03.2022 Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек

я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами

ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск
28.04.2020 Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе

перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей

ной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. По закону фейковые новости подлежат блокировке без суда, для этого достаточно обращения Генпрокуратуры

31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов

дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц
12.12.2014 Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных

Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данных, говорится на странице ведомства в Facebook. «Когда персональные данные другого человека, будь то

30.05.2013 Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела

мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по
18.04.2011 Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»

спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что
30.11.2009 История России: проблемы фальсификации

н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и

08.09.2009 Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение

Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог
19.06.2009 Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир
04.02.1999 Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов

Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в

04.02.1999 Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов

Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в


Публикаций - 345, упоминаний - 376

Фальсификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4338 30
Google LLC 11167 25
Microsoft Corporation 23807 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 14
Telegram Group 1257 13
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1115 13
Meta Platforms - Facebook 4358 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10358 11
Amazon Inc - Amazon.com 2848 10
Yandex - Яндекс 6034 10
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 63 10
Check Point Software Technologies 720 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2961 9
Apple Inc 11421 8
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 7
InfoWatch - Инфовотч 954 6
Oracle Corporation 6409 6
СМАРТС ГК 520 5
PayPal 652 5
Цифра ГК 2201 5
GitHub 610 5
Cisco Systems 4942 5
IBM - International Business Machines Corp 9271 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9969 5
Verisium 9 4
VK - Mail.ru Group 3246 4
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 4
Smartec 107 4
Avast Software 164 4
DataArt - DataArt Enterprises 69 4
S8 Capital 12 4
Yahoo! 3693 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2594 4
Intel Corporation 11770 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7288 4
Huawei 3598 3
Dropbox 466 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 3
7298 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2513 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6340 7
Assist - Ассист 205 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6148 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 399 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 5
LinkedIn 597 4
Россети Ленэнерго 2405 4
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 4
Лента - Сеть розничной торговли 1790 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 35 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1925 3
ГПБ - Газпромбанк 971 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 858 3
Bank of America - Банк Америки 253 3
Резонанс НПП 349 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 940 3
Walmart - Wal-Mart Stores 370 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 96 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 3
Visa International 1892 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1791 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 400 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1285 2
РЖД - Российские железные дороги 1686 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 381 2
МКБ - Московский кредитный банк 460 2
Carrefour 23 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1916 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 352 2
Tesla Motors 355 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 2
Wells Fargo 75 2
eBay Inc 1605 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18554 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2813 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4699 15
Судебная власть - Judicial power 2149 14
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9692 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 692 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2449 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3921 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3101 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3113 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5388 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 961 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2918 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2543 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 358 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3092 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1098 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 586 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1124 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 84 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 510 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 4
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1078 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2016 4
Правительство Москвы 2100 4
Верховный суд Российской Федерации 793 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент 211 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 669 3
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2567 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6569 10
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Германия - Федеративная Республика 12211 8
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США - Нью-Йорк 3105 5
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