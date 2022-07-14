Фальсификация Фейк Falsificatio Подделка Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее Дезинформация Недостоверная информация
|14.07.2022
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«Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion
как «лжеисполнитель» инсценированного поджога дачного строения Вячеслава Симоненко, дал следствию признательные показания и полностью подтвердил, что он совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений. В поджоге он участия не принимал, был ли этот поджог вообще ему не известно, т.к. в то время он находился в ДНР, где проходил службу в одном
|04.03.2022
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Эксперты «Информзащиты» зафиксировали рост числа фейковых кибератак и утечек
я в социальной сфере, поэтому могут появиться нестандартные способы социальной инженерии. Например, фейковые сайты с предложениями о продаже продукции магазинов, которые приостановили торговлю,
|30.08.2021
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«Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами
ателей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперск
|28.04.2020
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Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе
перт в области информационной безопасности, сообщил о всплеске активности банковского трояна Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19. Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash. В настоящее время эксперты Eset обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Одна
|16.05.2019
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В России откроют публичный реестр фейковых новостей
ной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. По закону фейковые новости подлежат блокировке без суда, для этого достаточно обращения Генпрокуратуры
|31.10.2018
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«Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов
дням) – удаляет по 15 тыс. освободившихся доменов. После этого домены становятся доступны для регистрации и между регистраторам начинается ожесточенная борьба за их «перехват». Чтобы решить проблему «фейковых» регистраторов, будет введена плата в размере 15 руб. за один запрос на регистрацию каждого освобождающегося домена Каждый регистратор получает определенную квоту на число запросов с ц
|12.12.2014
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Роскомнадзор: «Фейковые» аккаунты в соцсетях нарушают закон о персональных данных
Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются примером нарушения закона о персональных данных, говорится на странице ведомства в Facebook. «Когда персональные данные другого человека, будь то
|30.05.2013
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Владелец Chronopay обвинил ФСБ в фальсификации своего уголовного дела
мы Topol-Mailer и др. Эксперт Раев установил, что все четыре подписи были сделаны одним лицом. Защита заподозрила, что подписи поставил следователь Сергей Дадинский, который и вел это дело. Признание фальсификации протоколов осмотра делает незаконным собранные следственные материалы и ставит под сомнение возможность дальнейшего проведения процесса. Точного ответа на вопрос о том, чьи это по
|18.04.2011
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Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан»
спрашивали, почему «GSM-Казахстан» не платит дивиденды, нам отвечали, что компания имеет просроченную задолженность, - говорит источник в Cukurova. - Теперь мы поняли, что деньги были похищены путем фальсификации платежей: компания платила шведскому поставщику Ericsson за услуги, которые не оказывались». Представитель «GSM-Кахастан» был недоступен для комментариев. В Ericsson заверяют, что
|30.11.2009
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История России: проблемы фальсификации
н Дождиков, кандидат политических наук, зам. директора НИИ МГГУ им Шолохова. Участники отметили важность подписания президентом России Дмитрием Медведевым Указа о создании комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. По мнению учёных, если фальсификаторам истории не поставить заслон сейчас, то через 200 лет историю XX века, в частности период Холодной войны и
|08.09.2009
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Фальсифицированное признание Нейла Армстронга о фальсификации программы "Аполлон" получило распространение
Как сообщает BВС, два печатных издания, выходящие в Бангладеш, распространили сообщение о признании Нейлом Армстронгом факта фальсификации лунной программы "Аполлон" NASA. В нём бывший астронавт NASA, официально считающийся первым землянином, ступившим на поверхность Луны, якобы признавался в том, что вся лунная прог
|19.06.2009
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Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, знают ли россияне о создании президентом Д.Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, как оценивают эту меру, и какие события отечественной истории, по мнению наших сограждан, нуждаются в защите от фальсификации и искажения. 41% россиян уже информир
|04.02.1999
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Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов
Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в
|04.02.1999
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Microsoft обвиняют в фальсификации видеоматериалов
Суд США обвинил корпорацию Microsoft в фальсификации видеоматериала, свидетельствующего о возникновении серьезных проблем в работе Windows 98 после разделения браузера Internet Explorer и ОС. Во время просмотра видеозаписи в суде в
Фальсификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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