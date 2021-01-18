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DHL DHL Express DHL Supply Chain

DHL - DHL Express - DHL Supply Chain


18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL

ающих удаленно во время второй волны пандемии. Топ брендов, которых чаще всего использовали в фишинговых атаках: Microsoft (43% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире), DHL (18%), LinkedIn (6%), Amazon (5%), Rakuten (4%), ИКЕА (3%), Google (2%), Paypal (2%), Chase (2%), Yahoo (1%). При фишинговой атаке с использованием брендов преступники пытаются имитировать

11.09.2018 DHL Express запустила в России онлайн-оплату экспресс-доставки

олее чем 6000 населенных пунктов на территории России, а также из России в 220 стран мира. Компания DHL Express стала первой среди операторов российского рынка экспресс-доставки и логистики, за
19.06.2018 eBay и DHL объявили о сотрудничестве, направленном на поддержку экспорта российских товаров

eBay и DHL Express объявили о начале сотрудничества, направленного на поддержку экспорта российских

18.08.2016 «Альфа-Банк» и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт

Российский «Альфа-Банк» и международная служба доставки DHL Express договорились о партнерстве по доставке корпоративных карт Visa/MasterCard. Достав
05.04.2016 «Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c

ции Oracle уровня Platinum, выполнила перевод баз данных критически важных приложений подразделения DHL Supply Chain Россия на новейшую версию Oracle Database 12c. Об этом CNews сообщили в «Бор
21.09.2015 Алина Кисина возглавила департамента по развитию электронной коммерции eSolutions

olutions/eTraction станет Алина Кисина, ранее занимавшая должность директора по продажам в компании DHL eCommerce. Об этом CNews сообщили в компании eSolutions. ООО «еСолюшнс» — направление биз
23.01.2014 Россиянам усложнили доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов

о российских компаниях – СПСР, «Пони-Экспресс», так и о представительствах международных компаний: DHL, TNT, UPS, FederalExpress, Dynamic Parcel Distribution (DPD). Причиной в письме указано в
10.12.2013 Беспилотник впервые доставил посылку, и это не Amazon. ВИДЕО

Немецкая почтовая компания Deutsche Post DHL выполнила пробную доставку груза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает телеканал CBS. Эксперимент был проведен в городе Бонн, Германия. В ходе эксперимента дрон доставил ко
20.07.2010 «Микротест» создал единую систему управления персоналом для DHL Express в России

» объявила о создании единой системы по управлению персоналом и расчету заработной платы в компании DHL Express, специализирующейся в области экспресс-доставки и перевозки грузов наземным и воз
23.12.2008 DHL в России автоматизировал выдачу паспортов транспортных средств

Российское подразделение компании DHL, специализирующейся в области экспресс-доставки, и компания TopS Business Integrator (Top
10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты

ание, и риск нелегитимного доступа к информации расценивается как низкий. Отметим, что в качестве курьера, который не сумел обеспечить беспроблемную доставку, выступила крупнейшая логистическая фирма DHL. «Мне трудно понять, зачем HSBC записывать и хранить все телефонные разговоры, - комментирует директор по развитию бизнеса компании Perimetrix Алексей Доля. - Неужели кто-то будет слушать в
11.04.2008 DHL доставляет заказы клиентам SoftKey

Интернет-супермаркет программного обеспечения SoftKey предлагает своим клиентам оперативную и надежную доставку программного обеспечения на материальных носителях силами компании DHL. Предложение SoftKey действует на территории восьмидесяти российских городов, в том числе в Иркутске, Норильске, Улан-Удэ, Владивостоке и т. д. Существенным конкурентным преимуществом компа
02.11.2007 Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL

Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логистики, создан канал поставок
13.08.2007 Онлайн-конференция: ИТ-преимущества DHL

вятся основной стратегией логистических компаний. Очевидно, что эти задачи в большой степени могут взять на себя информационные технологии, ведь информация о грузе порой не менее важна, чем сам груз. DHL уделяет огромное внимание ИТ, расходы компании на информационные системы выше, чем в среднем по отрасли и у основных конкурентов. ИТ перестали быть просто поддерживающей функцией, решения н
29.06.2006 DHL: приложение для оформления грузов

Компания DHL анонсирует новое онлайн-приложение, предназначенное для оптимизации процесса оформления грузов. Приложение называется DHL Web shipping и ориентировано на корпоративных клиентов. D
19.11.2003 DHL запустил торговую автоматизированную систему

Компания DHL объявила о запуске Торговой Автоматизированной Системы (TAS), используя которую, клиенты компании смогут в онлайне получать информацию в сфере международной торговли и таможенного оформлени
01.09.2003 В DHL автоматизировали учет на платформе "1С:Предприятие"

Специалисты московской фирмы ”1С:Франчайзи–ИТС АВТОМАТ” завершили внедрение системы оперативного учета New Duty Billing System для компании DHL. В настоящее время система успешно работает как в центральном московском офисе DHL, так и в филиалах компании, расположенных в нескольких городах СНГ. Реализованная на платформе "1С:
06.09.2001 В DHL завершено внедрение АСУ "АБФИ-предприятие" от ЛАНИТ

Центральный офис DHL в СНГ объявил о завершении внедрения автоматизированной аналитической системы "АБФИ-предприятие" компании ЛАНИТ."Необходимость автоматизации у нас назрела давно: работа в разрозненных файла
25.05.2000 DHL International открыла новый коммерческий сайт

Компания DHL International 25 мая объявила об открытии нового коммерческого сайта DHL Masterclass: Evolving E-business . Цель проекта - помочь предприятиям малого и среднего бизнеса перевести час
26.10.1999 DHL WAP Track предоставляет Track and Trace, технологию отслеживания грузов для клиентов, которые не сидят на месте

ки начала предоставлять услуги по отслеживанию грузов с мобильных телефонов, электронных органайзеров и других устройств, поддерживающих WAP (протокол беспроводного доступа). Новая услуга разработана DHL совместно с шведской компанией Concis Consulting. По прогнозам экспертов новая услуга будет широко востребована клиентами. Аналитики считают, что число активных пользователей устройств, под

Публикаций - 115, упоминаний - 129

DHL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 11109 10
Microsoft Corporation 23868 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 9
Amazon Inc - Amazon.com 2829 9
Meta Platforms - Facebook 4296 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 7
PayPal 641 6
Apple Inc 11211 6
SAP SE 4898 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 6
Oracle Corporation 6389 5
Samsung Electronics 9874 5
Genesys 196 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 4
Dr.Web - Доктор Веб 1154 4
Siemens AG - Siemens Group 2505 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 4
Центел - Центральный телеграф 395 4
Check Point Software Technologies 723 4
7342 4
Teradata 204 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 94 3
Yandex - Яндекс 6139 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 3
Т1 Сервионика - Servionica 218 3
KMS Lighthouse 13 3
Yahoo! 3556 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 3
Cisco Systems 4914 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 23 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 2
Lenovo Motorola 3506 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 2
UPS 190 17
Почта России ПАО 1939 14
eBay Inc 1571 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 7
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 81 7
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 5
Росводоканал 75 5
LinkedIn 601 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 5
ГПБ - Газпромбанк 974 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 63 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 5
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 4
Альфа-Банк 1550 4
ВТБ - ВТБ24 608 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 67 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 5 4
Boeing 938 4
X5 Group 789 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 0 4
ПСБ - Промсвязьбанк 759 4
АльфаСтрахование СГ 250 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 3
Walmart - Wal-Mart Stores 103 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
Pony Express - Фрейт линк 58 3
Visa International 1840 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 15 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 3
Coca-Cola Company 247 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 3
Открытие ФК - Росгосстрах 299 3
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 3
DB Schenker - Шенкер АО 9 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Правительство Москвы 1871 4
Президент Российской Федерации 3373 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 2 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 10 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 25 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании 1 1
Кабинет Министров Египта 1 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 7 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Федеральное собрание Российской Федерации 152 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Мосгортранс ГУП 95 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 35
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 986 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 8
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 1224 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 651 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1706 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 6
Apple iPhone 6 597 6
Microsoft Windows 14705 6
Google Android 12999 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 4
Microsoft Windows 2000 940 4
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 8 3
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 3
Реестр добросовестных экспортеров 1 3
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 3
Apple iOS 6908 3
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 43 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 294 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 32 2
МегаФон Наши люди 47 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 110 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 2
Age of Kings 3459 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 2
Google Chrome - браузер 1444 2
Microsoft Office 3493 1
Apple macOS 1792 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 79 1
Linux OS 8523 1
Apple iPad 3624 1
Microsoft Windows 7 1706 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 217 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 9 1
Nestle KitKat 165 1
Intel Core i - Cерия процессоров 456 1
DeviceLock DLP 45 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 1
Microsoft SQL Server 1259 1
Кудрявцева Наталья 6 6
Столяров Геннадий 5 6
Путин Сергей 56 5
Мунтян Алексей 7 5
Плешков Алексей 61 5
Демидов Сергей 98 5
Нуйкин Андрей 42 5
Самохина Ирина 4 4
Баукова Наталья 9 4
Усевич Мария 4 4
Шевченко Владимир 133 4
Лукьянов Михаил 7 4
Тарасевич Василий 8 4
Лапин Сергей 8 4
Исанин Антон 28 4
Аксаков Анатолий 135 4
Беляев Владислав 67 4
Соколовский Александр 37 4
Путятинский Сергей 76 4
Пегасов Сергей 55 4
Дьяченко Валерий 89 4
Путин Владимир 2834 4
Махошвили Юрий 5 3
Кретов Илья 12 3
Кацоев Алексей 17 3
Кабанов Илья 6 3
Саушкин Олег 31 3
Ражанская Екатерина 0 3
Сахаров Сергей 5 3
Бельянинов Андрей 18 3
Зубарев Александр 9 3
Нештун Денис 14 3
Макаров Станислав 112 3
Москвичев Евгений 11 3
Дягилев Василий 84 3
Соколов Максим 23 3
Герасимов Андрей 21 3
Школьников Николай 26 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 3
Краснова Анна 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 127081 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 24
Европа 11993 14
Германия - Федеративная Республика 8772 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 9
Украина 6786 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 6
Земля - планета Солнечной системы 8368 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
Европа Восточная 3026 5
Беларусь - Белоруссия 4435 4
Канада 3013 4
Франция - Французская Республика 5484 4
Индия - Bharat 4474 4
Казахстан - Республика 4926 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 4
Израиль 1722 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 807 4
Америка 2007 4
Ближний Восток 2717 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 3
Чехия - Чешская Республика 955 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 578 3
Америка Северная 2631 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 582 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Бразилия - Федеративная Республика 1965 2
Нигерия - Федеративная Республика 250 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 2
Россия - СФО - Новосибирск 3787 2
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